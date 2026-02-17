Video tương ứng đã được phát hành bởi cơ quan báo chí của Tình báo quân sự Ukraine (GUR). Hoạt động tác chiến do đơn vị Prymary thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Hệ thống không người lái phối hợp thực hiện.

Hình ảnh vệ tinh xác nhận việc con tàu bị phá hủy. Vài ngày trước đó, thông tin về việc phương tiện này hư hại đã xuất hiện trong báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Điều đáng chú ý là các tàu cao tốc loại BK-16 đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Quân đội Ukraine. Điển hình vào tháng 10/2025, có thông tin cho biết 1 phương tiện loại này đã bị phá hủy - là công lao của Lực lượng Hệ thống không người lái".

Đây là trường hợp thứ hai được xác nhận về việc tàu tuần tra cao tốc thuộc Dự án 02510 của Nga bị đánh chìm. Chiếc đầu tiên thuộc loại này đã bị loại bỏ hồi tháng 5/2022.

Hiện tại, Hạm đội Biển Đen của Nga có 5 tàu loại này, và 4 tàu khác do các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia vận hành.

Ngoài chiếc tàu BK-16 nói trên, trong Chiến dịch "Bóng ma" gần đây, tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 cùng trạm radar 55Zh6U Nebo-U cũng bị phá hủy.

Xuồng không người lái của GUR đánh chìm tàu cao tốc BK-16 ở Crimea

Tàu tuần tra BK-16 của Dự án 02510 là một loại tàu chiến đa năng tốc độ cao của Nga, được thiết kế để hoạt động ở vùng ven biển, cửa sông và vùng nước nông.

Nó được thiết kế để vận chuyển và đổ bộ các đơn vị hải quân hoặc lực lượng đặc nhiệm, đảm bảo an ninh cho khu vực mặt nước, hộ tống tàu thuyền và tham gia vào nhiệm vụ phá hoại cũng như trinh sát.

Hệ thống vũ khí của tàu được thiết kế dạng module và có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệm vụ. Thông thường, nó được trang bị các loại súng máy cỡ nòng lớn.

Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu tuần tra BK-16 - Dự án 02510, gồm:

Chiều dài: khoảng 16m

Chiều rộng: ~4 m

Mớn nước: tối đa 0,9 m

Lượng giãn nước: khoảng 20 tấn

Tốc độ: lên đến 40 hải lý/giờ

Tầm hoạt động: lên đến 400 hải lý

Thuỷ thủ đoàn: 2 - 3 người

Số lượng binh sĩ đi kèm: tối đa 19 người