11 hòn đảo đẹp nhất ở Việt Nam: Có nơi được gọi là Maldives của dải đất hình chữ S

Sở hữu đường bờ biển dài tới 3000 km với khoảng 2800 hòn đảo lớn nhỏ, Việt Nam đúng là điểm đến của những người yêu biển, nắng vàng và cát trắng. Nếu kỳ nghỉ 2/9 này bạn chưa biết đi đâu thì có thể lựa chọn 1 trong số 11 hòn đảo đẹp nhất của Việt Nam dưới đây.

Đặc biệt, trong số này có những hòn đảo đặc biệt thú vị mà người Việt Nam có khi cũng chưa nghe qua hoặc chưa có dịp đặt chân tới.

1. Côn Đảo



Côn Đảo từ lâu vẫn được coi là hòn đảo đẹp bậc nhất của Việt Nam với những bãi cát trắng trải dài hàng cây số dọc theo làn nước biển trong xanh như pha lê, được điểm xuyết những rặng dừa vừa thơ mộng tạo nên vẻ đẹp mang đặc trưng của vùng nhiệt đới.

Đến với Côn Đảo, du khách không chỉ được ngắm nhìn phong cảnh đẹp hoang sơ như chốn thiên đường, mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị tại đây, như lặn biển ngắm san hô và các sinh vật biển, thưởng thức các món hải sản, đi thăm nhà tù Côn Đảo... Đặc biệt, nếu may mắn bạn sẽ còn được chiêm ngưỡng cả rùa biển và cá heo tại đây.

2. Phú Quốc



Trong khi Côn Đảo còn khá nguyên sơ vì số lượng khách đến đây còn khá hạn chế thì Phú Quốc lại là điểm đến phát triển hơn nên bạn có thể tận hưởng gần như mọi dịch vụ mình mong muốn. Bên cạnh đó, đảo Ngọc này cũng có những bãi cát trắng mịn với vẻ đẹp siêu thực cho bạn tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng vô cùng thư giãn, ngoài ra có thể mang đến cho bạn những bộ ảnh "check-in sống ảo" đẹp mỹ mãn.

3. Cát Bà



Cát Bà là một trong những hòn đảo nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Tọa lạc gần Vịnh Hạ Long, nơi đây có tới khoảng 367 hòn đảo, bao gồm cả đảo Cát Bà. Cát Bà có 2 bãi tắm rất đẹp là Cát Cò 1 và Cát Cò 2, rất được các du khách yêu thích.

Một yếu tố nữa khiến Cát Bà trở nên nổi tiếng là vì nó sở hữu Vườn Quốc gia Cát Bà với vô số các loài động, thực vật quý hiếm - điểm đến cho những người yêu thích và muốn khám phá thiên nhiên.

4. Nam Du

Quần đảo Nam Du là một quần đảo nằm về phía đông nam đảo Phú Quốc trong vịnh Thái Lan, thuộc sự quản lý của xã An Sơn và xã Nam Du thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Tuy Nam Du ít được biết tới hơn so với Phú Quốc, nhưng cũng nằm trong danh sách những hòn đảo đẹp nhất Việt Nam và nếu bạn yêu thích sự yên tĩnh cũng như vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ thì đây đúng là điểm đến dành cho bạn.



Ngoài ra, khi đến đảo Nam Du, bạn đừng quên ghé thăm ngọn hải đăng Nam Du. Đây là điểm cao nhất trên hòn đảo, và từ ngọn hải đăng này bạn sẽ quan sát được toàn cảnh của hòn đảo, đặc biệt cảnh tượng hoàng hôn đẹp mê hồn của nơi đây.

5. Phú Quý

Cách bờ biển Mũi Né, Phan Thiết khoảng 100 km về phía Đông Nam là đảo Phú Quý - địa danh ngày càng được các tín đồ đam mê dịch chuyển cũng như khám phá thiên nhiên yêu thích. Ưu điểm của đảo Phú Quý là vì nó chưa quá nổi tiếng nên vẫn giữ được nét hoang sơ, thuần khiết.

Tuy nhiên, nếu bạn định đến đây du lịch thì có một số điều bạn cần biết để chuẩn bị trước, đó là ở đây chỉ có điện vào một số giờ nhất định và chưa có khách sạn hay resort, các nhà nghỉ hay homestay cũng khá đơn giản, không được trang bị quá nhiều tiện nghi.

Từ Phan Thiết, bạn có thể đi tàu ra đảo Phú Quý với giá vé rất mềm, chỉ khoảng 300.000 VNĐ.

6. Lý Sơn



Đảo Lý Sơn cách Đà Nẵng khoảng 130 km, là một trong những điểm du lịch ấn tượng nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Với những bãi biển có cát trắng đẹp đến mê hồn, làn nước xanh như ngọc bích và bầu không khí đầy sự thư thái, đây là một điểm đến nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những người yêu biển.

7. Cá voi

Đảo Cá Voi là một trong những hòn đảo ít được biết đến nhất ở Việt Nam, cách thành phố Nha Trang khoảng 80 km do đó, có lẽ cũng không nhiều người biết đến biệt danh của nó: MALDIVES CỦA VIỆT NAM - một bảo chứng của những bãi tắm đẹp mê hồn, với những rặng dừa đặc trưng của xứ nhiệt đới, những bãi cát trắng phau, làn nước biển xanh trong quyến rũ và bầu không khí yên tĩnh rất thích hợp cho những ai muốn trốn khỏi sự náo nhiệt, ồn ào của phố thị.

Điểm đặc biệt nhất của Đảo Cá Voi đúng như cái tên của nó, đó là bạn có thể ngắm nhìn cá voi ngụp lặn ở đây. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm hoàn hảo cho việc lặn biển.

8. Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm, cũng giống như Đảo Cá Voi, không quá nổi tiếng với các du khách, thế nhưng đây lại là điểm đến tuyệt đẹp và cũng rất dễ tiếp cận, chỉ cách Hội An khoảng 20 km. Hệ sinh thái của Cù Lao Chàm vẫn giữ được nhiều nét tự nhiên, hoang sơ do chưa bị thương mại hóa. Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận và có tới 135 loại san hô, vô cùng thích hợp cho những ai thích lặn biển ngắm san hô.

9. Cô Tô



Cô Tô là hòn đảo xinh đẹp thuộc tỉnh Quảng Ninh, nổi tiếng với nhiều khách du lịch trong nước và mới được các khách du lịch nước ngoài tìm đến trong thời gian gần đây. Ở Cô Tô, bạn sẽ tìm thấy những bãi biển xinh đẹp, làn nước trong xanh cùng bầu không khí trong lành, mát mẻ đầy sự thư giãn. Đến đây, du khách sẽ có thể tham gia cả hoạt động leo núi hoặc đi bộ đường dài quanh hòn đảo. Với dịch vụ lưu trú cũng như ẩm thực phong phú lại dễ tiếp cận, nơi đây chắc chắn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

10. Hòn Nưa

Hòn Nưa là một hòn đảo cao 105m so với mực nước biển, nằm ngay dưới chân đèo Cả ở ranh giới giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Nơi đây có phong cảnh núi non đặc sắc và hùng vĩ với biển cả bao quanh những vách núi cong cong như đang ôm lấy bờ cát vàng. Do Hòn Nưa chưa phát triển về du lịch nên nơi đây chưa hề bị ô nhiễm hay đông đúc, thích hợp cho những ai muốn có một nơi nghỉ dưỡng vừa đẹp như chốn thiên đường lại hoang sơ, yên tĩnh.

11. Diệp Sơn

Cách không xa Đảo Cá Voi và Bãi tắm Dốc Lết ở Nha Trang là 1 viên ngọc quý nữa của tỉnh Khánh Hòa, đó là đảo Diệp Sơn - một nơi ít được biết đến nhưng đẹp như một bức tranh, sở hữu con đường đi bộ giữa biển độc đáo sẽ cho bạn những tấm ảnh check-in sống ảo mỹ mãn để khoe với bạn bè.

Theo Local Vietnam