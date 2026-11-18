Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư rà soát tổng thể 11 dự án trên địa bàn tỉnh, làm rõ dự án đang triển khai, dự án còn vướng mắc, khả năng huy động nguồn lực và năng lực thực hiện để xác định thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải.

Chiều 17/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tình hình, tiến độ triển khai các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Tập đoàn FLC) trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tập đoàn FLC báo cáo tình hình triển khai các dự án, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính và đề xuất giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo báo cáo, Quần thể Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC Quảng Trị nằm trên địa bàn xã Ninh Châu và xã Cam Hồng, gồm 10 dự án thành phần, trong đó có 07 dự án do Tập đoàn FLC và 03 dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thực hiện.

Tổng diện tích sử dụng đất theo quy hoạch khoảng 1.456 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 23.406,8 tỷ đồng, chưa bao gồm 458 ha rừng phòng hộ không đưa vào diện tích dự án.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng báo cáo tình hình triển khai Dự án Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao HAI AgroTech - Quảng Trị.

Đối với các dự án thành phần, những khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung ở việc hoàn thiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000; thủ tục giao, thuê đất đối với phần diện tích còn lại của Dự án Sân golf FLC Quảng Bình Golf Links; nghĩa vụ thuế, tiền thuê đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án Công viên, thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Riêng Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình, nhà đầu tư đang tập trung thi công khối khách sạn để kịp phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2027; đồng thời đề xuất xem xét giãn thời gian nộp tiền thuê đất của các dự án...

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến trao đổi của các sở, ngành, địa phương, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư rà soát tổng thể các dự án, đánh giá cụ thể tình hình thực hiện, trách nhiệm, năng lực và nguồn lực hiện có để xây dựng kế hoạch triển khai theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ phù hợp.

Trong đó, cần tập trung nguồn lực cho những dự án có khả năng triển khai, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm; đối với những dự án còn khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh thời gian thực hiện, tính toán kỹ, đề xuất phương án cụ thể.

Các sở, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp với nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan, trên tinh thần trách nhiệm, đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc các dự án từng bước được khởi động, triển khai trở lại là tín hiệu tích cực, góp phần phát huy nguồn lực đầu tư, hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định tỉnh luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư rà soát tổng thể 11 dự án trên địa bàn tỉnh, làm rõ dự án đang triển khai, dự án còn vướng mắc, khả năng huy động nguồn lực và năng lực thực hiện để xác định thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải.

Đối với các dự án có khả năng triển khai, cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công theo cam kết. Đối với các dự án liên quan đến quy hoạch, các sở, ngành rà soát, hoàn thiện thủ tục, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền. Những dự án đã cơ bản hoàn thành cần tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư thể hiện quyết tâm cao hơn, chủ động rà soát, tính toán lại nguồn lực, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể cho từng dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, phân định rõ trách nhiệm, phần việc của từng cơ quan, đơn vị; tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục còn lại; nghiên cứu giải quyết các kiến nghị trên tinh thần ủng hộ, tạo điều kiện cho dự án triển khai nhưng phải bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, xử lý hoặc tham mưu giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. UBND các xã Ninh Châu, Cam Hồng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn phát sinh; đồng thời tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn...