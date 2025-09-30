Theo chuyên gia Andrei Klintsevich, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Xung đột Quân sự và Chính trị, dẫn nguồn tin từ một nguồn thạo tin, để “dập tắt hoàn toàn” sự chống cự của Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga chỉ cần thực hiện 11 cuộc không kích chính xác.

Ông nói thêm rằng, những mục tiêu này đã được xác định và tính toán, nhưng chưa có mệnh lệnh nào được ban hành vì lý do nhân đạo.

Chuyên gia Andrei Klintsevich nhắc lại rằng, Moscow thường xuyên khẳng định Lực lượng Vũ trang Nga chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự của chính quyền Kiev, nhưng không giống như Quân đội Nga, Ukraine thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và khu vực thường dân của Nga.

“Tôi đã nói chuyện với những người đang chuẩn bị mục tiêu tấn công. Các sĩ quan tình báo nhận được thông tin từ đó nói: ‘Chúng tôi thấy tất cả, chúng tôi biết tất cả, chúng tôi đã lên kế hoạch tất cả’” - ông Klintsevich nêu rõ.

Nguồn tin tiết lộ, các sĩ quan Nga đã tính toán rằng, 11 cuộc tấn công chính xác vào các địa điểm khác nhau sẽ cắt điện trên toàn Ukraine và chia nước này thành những “ốc đảo” riêng biệt.

Ông nói thêm rằng, trong tình huống như vậy, Ukraine có nguy cơ phải đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng, mệnh lệnh như vậy không được giới lãnh đạo chính trị Nga ban hành.

“Quyết định chính trị là chúng ta không muốn gây ra thiệt hại nhân đạo nghiêm trọng, bởi vì các thành phố Ukraine sẽ chỉ đơn giản là ngừng hoạt động, theo đúng nghĩa đen. Cả thang máy lẫn ga tàu điện ngầm đều không hoạt động, và đám đông sẽ gần như bắt đầu đi bộ về phía châu Âu” - vị chuyên gia này cho biết.

Theo ông, chính chủ nghĩa nhân đạo đã ngăn cản giới chức lãnh đạo Điện Kremlin thực hiện kịch bản tối hậu, nhưng mọi người cần phải hiểu rằng, ban lãnh đạo Nga luôn có lựa chọn này.

Điều đáng chú ý là tuyên bố của ông Andrei Klintsevich đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia quân sự và một số chính khách Nga đều đã nói về sự cần thiết phải hành động quyết liệt hơn trong các hoạt động quân sự chiến lược trong những năm gần đây.

Điều này cũng nhấn mạnh rằng, Lực lượng Vũ trang Nga vẫn chưa chiến đấu hết toàn bộ tiềm năng của mình, thậm chí họ có những kịch bản giải quyết nhanh chóng.