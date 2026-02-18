Trong nhiều gia đình Á Đông, tư tưởng trọng nam khinh nữ từ xa xưa vẫn còn tại đến ngày nay. Trong suy nghĩ của thế hệ lớn tuổi, nếu có con trai thì mới được coi là “nối dõi tông đường”, còn con gái thì sớm muộn cũng “làm dâu nhà người ta”. Vì vậy, nhiều gia đình không ngại sinh thêm con chỉ để có bằng được một cậu con trai. Nếu sinh con gái, họ sẽ tiếp tục sinh, cho đến khi nào có con trai mới dừng lại.

Mạng xã hội Trung Quốc từng xôn xao trước câu chuyện về một gia đình có 12 người con, trong đó có 11 chị gái và 1 em trai. Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là số lượng con hiếm thấy, mà còn là quyết định của 11 người chị, mỗi người góp 30.000 tệ, tổng cộng 330.000 tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng Việt Nam) để mua nhà cho em trai cưới vợ.

(Ảnh: Aboluowang)

Theo chia sẻ, bố mẹ trong câu chuyện mang nặng tư tưởng phải có con trai nối dõi. Vì vậy, họ sinh liên tiếp 11 người con gái và chỉ dừng lại khi đứa con thứ 12 là một bé trai ra đời. Sự xuất hiện của cậu con trai khiến cả gia đình rất vui mừng. Từ đó, mọi nguồn lực dường như dồn hết cho người con út. Trong khi các chị lớn lên sớm phải đi làm phụ giúp gia đình, thì cậu em trai lại được hưởng điều kiện tốt nhất có thể trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Hơn 20 năm sau, cậu em trai đến tuổi lập gia đình. Tuy nhiên, bố mẹ đã lớn tuổi, gia cảnh lại không dư dả, không đủ tiền mua nhà cho con trai cưới vợ. Cuối cùng, 11 người chị quyết định mỗi người góp 3 vạn tệ, tổng cộng 33 vạn tệ, số tiền đủ để mua một căn nhà giúp em trai yên bề gia thất.

(Ảnh: Aboluowang)

Theo chia sẻ, phần lớn các chị đều tự nguyện. Họ cho rằng cha mẹ đã già, không còn khả năng lo cho con trai nữa. Là chị em ruột, họ muốn em mình có một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, phía sau quyết định ấy là rất nhiều sự hy sinh. Có người từng đỗ đại học nhưng phải bỏ dở vì kinh tế khó khăn. Có người đã lập gia đình, việc trích ra một khoản tiền lớn khiến cuộc sống riêng cũng chịu ít nhiều áp lực.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận. Có người cảm động trước sự đùm bọc của chị em trong gia đình. Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng đây là hệ quả điển hình của tư tưởng trọng nam khinh nữ kéo dài nhiều thế hệ.

Khi cả gia đình sinh tới 12 người con chỉ để có một con trai, đó không còn đơn thuần là tình thương, mà là một định kiến đã ăn sâu. Khi 11 người chị cùng phải cùng gánh trách nhiệm dựng vợ gả chồng cho em, câu hỏi đặt ra đó là tự nguyện hay là sự ràng buộc vô hình từ văn hóa gia đình?

(Ảnh: Aboluowang)

Việc yêu thương, giúp đỡ nhau là điều đáng quý. Nhưng nếu sự hy sinh ấy xuất phát từ một hệ giá trị coi con trai là trung tâm, còn con gái phải mặc định nhường nhịn, thì cái giá phải trả có thể rất lớn, không chỉ về vật chất mà cả về cơ hội và tương lai.

Trong xã hội hiện đại, giá trị của một con người không nằm ở giới tính. Con trai hay con gái đều có thể phụng dưỡng cha mẹ, đều có thể thành đạt và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Câu chuyện 11 người chị góp tiền mua nhà cho em trai có thể khiến nhiều người xúc động. Nhưng phía sau đó là một bài học đáng suy ngẫm rằng tình thân là điều đáng trân trọng, song bình đẳng mới là nền tảng bền vững cho một gia đình hạnh phúc.