Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 13/9. (Ảnh: Rybar)

Ngày 13/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt tại Kursk :

Lực lượng Sever tiến hành các hành động tấn công đã gây thiệt hại cho các lữ đoàn cơ giới số 22 và 44, các lữ đoàn không kích số 82 và 95 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) gần Lyubimovka, Daryino, Nikolayevo-Daryino, Pokrovsky và Borki.

Trong 24 giờ, các đơn vị Nga đẩy lùi 1 cuộc phản công do AFU phát động theo hướng Obukhovka và ngăn chặn hai nỗ lực tấn công của AFU theo hướng Kamyshevka và Borki.

Kết quả là AFU tổn thất: 20 quân nhân thương vong, 1 quân nhân bị bắt làm tù binh; 2 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới.

Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, quân đội Nga đã đẩy lùi 3 nỗ lực của AFU nhằm đột phá biên giới Liên bang Nga theo hướng Novy Put, Medvezhye và Vesyoloye.

Tổn thất của AFU lên tới 50 quân thương vong; 5 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 9 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới và 2 xe chống chướng ngại vật.

Lực lượng Nga gây thiệt hại cho các nhóm quân nhân và thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 61, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn không kích 80 và 95, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 1 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 129 Ukraine.

Giao tranh trên diễn ra gần Borki, Guyevo, Daryino, Zeleny Shlyakh, Kositsa, Lyubimovka, Malaya Loknya, Martynovka, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Nikolayevo-Daryino, Pokrovsky và Uspenovka.

Các lực lượng Nga tấn công vào khu vực Sumy, nhắm vào các khu vực tập hợp và lực lượng dự bị đối phương thuộc Lữ đoàn cơ giới 21, 22 và 41, Lữ đoàn Xe tăng 17, Lữ đoàn Không quân Tấn công 82 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, Lữ đoàn An ninh 1004, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101, 103 và 129.

Giao tranh trên diễn ra gần Belopolye, Glukhov, Zhuravka, Obody, Kondratovka, Katerinovka, Rechki, Stepanovka, Sumy, Pavlovka, Pustogorod và Khoten.

Trong 24 giờ, AFU tổn thất: 300 quân, 34 xe bọc thép bao gồm 7 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chở quân bọc thép và 22 xe chiến đấu bọc thép cũng như một khẩu pháo, 1 trạm tác chiến điện tử, 2 xe chống chướng ngại vật và 8 xe cơ giới.

12 quân nhân Ukraine đã đầu hàng và bị bắt làm tù binh.

Trong tuần qua, quân đội Nga đã giải phóng 10 khu định cư trong các hoạt động tấn công là: Apanasovka, Byakhovo, Vichnyovka, Viktorovka, Vnezapnoye, Gordeyevka, Krasnooktyabrskoye, Obukhovka, Snagost và Desyaty Oktyabr.

Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, AFU mất: 12.795 quân, 108 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 86 xe bọc thép chở quân, 691 xe chiến đấu bọc thép, 418 xe cơ giới, 93 pháo, 26 bệ phóng loạt, gồm 7 hệ thống HIMARS và 5 hệ thống phóng loạt khác do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng SAM, 2 xe vận chuyển-nạp đạn, 25 trạm tác chiến điện tử và 7 radar chống pháo, 2 radar phòng không, 12 xe công binh, gồm 6 xe chống chướng ngại vật và 1 xe rà phá mìn UR-77.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 13/9, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt từ 7–13/9.

Từ 7–13/9, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga thực hiện 39 cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí dẫn đường chính xác và UAV.

Kết quả là AFU bị thiệt hại: các cơ sở dầu mỏ và năng lượng được sử dụng cho Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng của căn cứ không quân, xưởng sản xuất thuốc súng và các linh kiện tên lửa.

Ngoài ra, các cuộc tấn công đã được thực hiện tại các khu vực lắp ráp UAV, kho vũ khí, kho đạn dược và hậu cần, căn cứ sửa chữa vũ khí và vật tư cũng như các điểm triển khai tạm của những người theo chủ nghĩa dân tộc AFU và lính đánh thuê nước ngoài.

Các lực lượng Nga tấn công các khu vực tập kết nhân lực và vật tư đã phá vỡ các cuộc tấn công và triển khai lực lượng dự bị của 6 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn tấn công, 3 lữ đoàn tấn công đường không của AFU, 9 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia.

Theo hướng Volchansk và Liptsy , Lực lượng Sever của Nga đã khiến AFU tổn thất: 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia.

AFU mất: 3.520 quân, 25 xe tăng, 106 xe chiến đấu bọc thép, 87 xe cơ giới, 2 xe chiến đấu MLRS và 26 khẩu pháo dã chiến. 6 trạm tác chiến điện tử.

Ở hướng Kupyansk , Lực lượng Zapad tiếp tục tiến sâu vào phòng thủ của AFU, gây thiệt hại cho các đội hình gồm 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn cơ động đường không, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov.

Các đơn vị Nga đã đẩy lùi 17 cuộc phản công do các đơn vị tấn công của AFU và lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine phát động.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 3.620 quân, 2 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 4 xe bọc thép chở quân M113 và 44 xe cơ giới.

Ngoài ra, 47 khẩu pháo dã chiến và bệ phóng loạt đã bị loại bỏ, trong đó có 32 khẩu do các nước phương Tây cung cấp cho AFU, 13 trạm tác chiến điện tử và phản pháo và 31 kho đạn dược dã chiến.

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug của Nga đã kiểm soát Krasnogorovka và Grigorovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhân lực và trang thiết bị của 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn tấn công đường không và 2 lữ đoàn cơ động đường không của AFU.

Các đơn vị Nga đã đẩy lùi 9 cuộc phản công của các đội tấn công đối phương.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 4.840 quân, 9 xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 81 xe cơ giới và 59 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 26 khẩu do các nước NATO sản xuất.

Bốn radar tác chiến điện tử và phản pháo cũng như 15 khẩu pháo dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka , Lực lượng Tsentr của Nga kiểm soát Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galitsynovka và Dolinovka (DPR).

Các đơn vị Nga đã gây thiệt hại cho đội hình của 7 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn bộ binh, 2 lữ đoàn jaeger, 1 lữ đoàn không quân của AFU, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ, 4 lữ đoàn vệ binh quốc gia và Lữ đoàn Lyut của Cảnh sát quốc gia Ukraine.

Lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi 50 cuộc phản công do các đội tấn công từ AFU.

Ở hướng trên, trong tuần qua, các đơn vị Ukraine tổn thất: 3.670 quân, 2 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 2 xe bọc thép MaxxPro do Mỹ sản xuất, 22 xe cơ giới và 42 khẩu pháo dã chiến.

Ở hướng Nam Donetsk , Tập đoàn quân Vostok của Nga kiểm soát Vodyanoye (DPR).

Các đơn vị Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và vật lực của một lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn bộ binh cơ giới của AFU, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia. Lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi 12 cuộc phản công của AFU.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 820 quân, 24 xe cơ giới và 10 khẩu pháo dã chiến 155 mm. 5 trạm tác chiến điện tử và phản pháo đã bị loại bỏ.

Ở hướng Kherson , Lực lượng Dnepr của Nga gây thiệt hại cho các đội hình của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn tấn công miền núi của Lực lượng vũ trang Ukraine, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 490 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 50 xe cơ giới, 2 bệ phóng loạt do Mỹ sản xuất và 9 khẩu pháo dã chiến.

4 trạm tác chiến điện tử và 6 kho đạn dã chiến bị phá hủy ở hướng trên.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 9 tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS do Mỹ sản xuất, 30 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 25 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 433 UAV cánh cố định, trong đó có 237 chiếc nằm ngoài vùng tác chiến quân sự đặc biệt.

Trong tuần qua, 49 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trên tiền tuyến.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 12/9, phía Nga mất thêm: 1.220 quân, 18 xe tăng, 52 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 80 UAV, 79 phương tiện chở nhiên liệu và 10 phương tiện đặc biệt.