10.000 người chia sẻ một bài đăng từ Fanpage Thông tin Chính Phủ

Nam An |

Fanpage Thông tin Chính Phủ cảnh báo từ 16-17/4 Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa dông diện rộng kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, gây rủi ro thiên tai và thiệt hại nếu người dân không chủ động phòng tránh.

Tối ngày 16/4, trên trang fanpage Thông tin Chính Phủ đăng tải bài viết kèm theo dòng chia sẻ, "Nút share là cần thiết vào lúc này, mọi người đừng chủ quan nhé" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, trang fanpage đăng tải văn bản thông báo từ cơ quan Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia về tình hình thời tiết trong 24h tới. Thông tin về không khí lạnh và cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh tại một số địa phương đã nhanh chóng nhận về hơn 10.000 lượt chia sẻ chỉ sau 1h đăng tải.

Bên dưới bài đăng, nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng bày tỏ sự quan tâm và đồng tình với nội dung cảnh báo, cho rằng việc chia sẻ thông tin kịp thời là cần thiết để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh rủi ro thời tiết. Một số bình luận cũng nhấn mạnh người dân không nên chủ quan trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa.

Theo dự báo, hiện nay (16/4), bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc.

Dự báo: từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Ngoài ra, chiều tối và tối 17/4, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Lưu ý: t hông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://hymetnet.gov.vn/radar/ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

