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1.000 tấn hàng hóa Trung Quốc chỉ mất 7 ngày vượt 4.000 km ''đổ" về Đồng Nai bằng tuyến đường sắt xuyên biên giới mới

Ngọc Điệp
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Chuyến tàu Trung Á hành trình Tây Ninh (Thanh Hải, Trung Quốc) - Đồng Nai chở gần 1.000 tấn nhựa PVC (polyvinyl chloride), khởi hành ngày 27/5 từ ga Song Trại - đường sắt Thanh Hải Tây Tạng đến Đồng Nai.

- Ảnh 1.

Ảnh: Tổng Công ty đường sắt Việt Nam

Ngày 3/6, chuyến tàu chuyên chở container đầu tiên tuyến vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt Thanh Hải (Trung Quốc) - Đồng Nai (Việt Nam) đã xuất phát từ ga Đông Anh.

Trước đó, vào lúc 14h chiều ngày 2/6, đoàn tàu đã về đến ga Yên Viên. Đây là lần đầu tiên Thanh Hải mở tuyến vận tải container bằng đường sắt đến ga Trảng Bom, do Sở Thương mại tỉnh Thanh Hải cùng đường sắt Thanh Hải Tây Tạng phối hợp với đường sắt Việt Nam tổ chức.

Tuyến vận tải container bằng đường sắt này có ưu điểm lớn là rút ngắn thời gian vận chuyển do tàu chạy thẳng liên tục. Nhờ vậy, thời gian từ Thanh Hải về đến ga Trảng Bom được rút xuống còn khoảng 7 ngày (bao gồm cả thời gian làm thủ tục hải quan), thay vì phải mất từ 12 đến 15 ngày như trước đây.

Chuyến tàu Trung Á hành trình Tây Ninh (Thanh Hải, Trung Quốc) - Đồng Nai chở gần 1.000 tấn nhựa PVC (polyvinyl chloride), khởi hành ngày 27/5 từ ga Song Trại - đường sắt Thanh Hải Tây Tạng đến Đồng Nai.

Đoàn tàu qua cặp cửa khẩu đường sắt ga Bằng Tường (Quảng Tây) - ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) và đến ga Yên Viên làm thủ tục hải quan, sau đó toàn bộ hàng hóa được tiếp chuyển sang toa xe của Đường sắt Việt Nam, xuất phát từ ga Đông Anh để đưa đến ga Trảng Bom.

Toàn hành trình chuyến tàu trên tổng chiều dài gần 4.00km, trong đó chặng di chuyển qua lãnh thổ Trung Quốc dài 2.178km với thời gian khoảng 4 ngày và chặng di chuyển trên lãnh thổ Việt Nam khoảng hơn 1.700km với thời gian 3 ngày.

- Ảnh 2.

Ảnh: Tổng Công ty đường sắt Việt Nam

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Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Phó tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và thương mại đường sắt cho biết, tuyến vận tải này cho phép các chuyến tàu xuất phát từ những địa điểm nằm sâu trong nội địa Trung Quốc như Thanh Hải, Nam Ninh và Tô Châu có thể đi thẳng vào sâu trong nội địa Việt Nam.

Ngoài việc nhận hàng từ Trung Quốc sang, đơn vị đang xây dựng chương trình đưa hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc để tránh tình trạng toa xe chạy rỗng, tăng hiệu quả khai thác.

Tags

Trung Quốc

Việt Nam

đường sắt

vận chuyển

7 ngày

1.000 tấn hàng hóa

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