1.000 súng trường tấn công DG-103 đầu tiên đã được lắp ráp

Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Nigeria DICON-D7G cho biết họ đã lắp ráp hơn 1.000 khẩu súng trường tấn công DG-103 nâng cấp trong hai tháng hoạt động tại một cơ sở sản xuất mới ở thành phố Kaduna.

Nhà sản xuất DICON–D7G nói rõ, DG-103 là phiên bản được cấp phép nội địa hóa của súng trường tấn công AK-103 sử dụng đạn 7,62 × 39 mm, được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của Quân đội Nigeria và các cơ quan thực thi pháp luật.

Giám đốc điều hành của DICON–D7G - ông Osman Chennar, đã công bố thành công của chương trình trong buổi họp báo tại trụ sở công ty ở Abuja.

Theo ông Chennar, lô DG-103 đầu tiên đã trải qua quá trình thử nghiệm và chứng nhận đầy đủ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn hoạt động của Lực lượng vũ trang Nigeria.

DICON-D7G đang đồng thời mở rộng sản xuất máy bay không người lái và hệ thống cảnh báo sớm chống UAV để hỗ trợ quân đội ở tiền tuyến.

Tập đoàn này tuyên bố một kế hoạch đầy tham vọng là sản xuất tới 60 triệu viên đạn mỗi năm, hình thành nên hệ sinh thái quốc phòng riêng của đất nước.

Giám đốc điều hành DICON–D7G Osman Chennar trong buổi giới thiệu DG-103.

Đến tháng 2 năm 2026, công ty sẽ mua lại một trung tâm thương mại quân sự ở Lagos - nơi sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất vũ khí mới, nhà kho và khu nhà ở cho nhân viên.

Ngoài ra DICON-D7G cũng có kế hoạch thành lập một xưởng đóng tàu để sửa chữa và bảo dưỡng tàu chiến.

Tập đoàn tuyên bố rằng những dự án này sẽ củng cố tính độc lập của tổ hợp công nghiệp quân sự Nigeria và chuẩn bị cho đất nước này xuất khẩu sản phẩm quốc phòng sang các nước châu Phi khác.

DG-103 được xem là yếu tố đầu tiên của "Hy vọng mới" - một sáng kiến ​​của chính phủ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Đại diện DICON–D7G nhấn mạnh: “Những kết quả hiện tại chỉ là khởi đầu cho quá trình chuyển đổi quy mô lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Nigeria”.