100 tỷ đồng đầu tiên của Chi Pu

Con số này là một cột mốc ấn tượng của Chi Pu.

Ra mắt từ ngày 30/10, Chị Chị Em Em 3 trở thành 1 trong những bộ phim viral nhất trên MXH và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt. Trong những ngày đầu công chiếu, bộ phim liên tục duy trì lượng suất chiếu ở mức cao, có thời điểm đạt hơn 5.000 suất mỗi ngày. Tốc độ bán vé ấn tượng giúp tác phẩm liên tục gia tăng doanh thu, từ gần 80 tỷ đồng sau 4 ngày chính thức ra rạp, vượt 90 tỷ đồng sau một tuần. Sau 8 ngày khởi chiếu, tối 7/11, Chị Chị Em Em 3 đã chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Chị Chị Em Em 3 cán mốc 100 tỷ (Nguồn: NSX)

Thành tích của Chị Chị Em Em 3 càng đáng chú ý khi bộ phim cũng gây khá nhiều tranh cãi sau khi khởi chiếu. Ngay sau những suất chiếu đầu tiên, tác phẩm nhận không ít ý kiến trái chiều. Kịch bản phim bị nhận xét còn nhiều điểm thiếu logic, cách phát triển tâm lý nhân vật chưa thuyết phục, trong khi những màn đánh ghen và các phân đoạn thân mật xuất hiện khá dày đặc cũng khiến một bộ phận khán giả cảm thấy khó chịu. Thậm chí, thông điệp và cách xây dựng hình tượng phụ nữ trong Chị Chị Em Em 3 cũng còn vấp phải tranh luận về việc cổ xúy ngoại tình, hạ thấp phụ nữ.

Ảnh: NSX

Dẫu vậy, không thể phủ nhận Chị Chị Em Em 3 đã tạo được sức hút thương mại đáng kể. Một trong những lợi thế lớn của phim nằm ở dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt có độ nhận diện cao như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Những phân đoạn gây tranh luận cũng liên tục được chia sẻ, khiến tác phẩm duy trì độ thảo luận ngay cả sau khi đã ra mắt. Trước đó, Chị Chị Em Em 3 còn ghi nhận hiệu ứng tốt từ giai đoạn mở bán vé và các suất chiếu sớm. Mặt khác, đây cũng là một thương hiệu phim đình đám, nên khán giả càng thêm tò mò về phần phim thứ 3 này.

Ảnh: NSX

Với Chi Pu - nữ diễn viên thủ vai Thị Nương trong phim, cột mốc 100 tỷ đồng của Chị Chị Em Em 3 cũng là một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của cô. Từng bước chân vào điện ảnh từ năm 2013 với Thần Tượng, người đẹp đã thử sức qua nhiều thể loại và dạng vai khác nhau. Cô từng góp mặt trong Hương Ga, Chung Cư Ma, Yêu, Vệ Sĩ Sài Gòn, Lala: Hãy Để Em Yêu Anh, Chị Chị Em Em, Mười: Lời Nguyền Trở Lại và Người Mặt Trời. Trong đó, vai Bảo Nhi ở Chị Chị Em Em (2019), đóng cùng Thanh Hằng, từng giúp Chi Pu nhận được nhiều sự chú ý nhờ hình tượng nhân vật có tâm lý phức tạp và không kém phần táo bạo. Song, những dự án này đều chưa cán mốc 100 tỷ đồng. Nên màn tái xuất với Chị Chị Em Em 3 lần này có thể coi là lần thắng lớn của Chi Pu tại rạp.

Ảnh: NSX

Về nội dung, Chị Chị Em Em 3 lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm, hôn nhân và toan tính phía sau vẻ ngoài tưởng chừng yên bình của một xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lễ giáo. Mối quan hệ tay 5 trong phim gồm có Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Thị Mầu (Kỳ Duyên) và Thị Nương (Chi Pu), cùng hai nhân vật nam Văn Tài (Quốc Anh) và Văn Cường (Steven Nguyễn).

Ảnh: NSX

Câu chuyện bắt đầu khi Thị Mầu là con gái của một gia đình giàu có chuẩn bị kết hôn với Văn Tài - con trai quan tri phủ. Đúng dịp này, Thị Liễu cùng chồng là Văn Cường trở về quê dự đám cưới. Cuộc hội ngộ sau 15 năm vô tình khơi lại mối tình dang dở giữa Thị Liễu và Văn Tài trong quá khứ. Trớ trêu thay, thị Liễu hiện đã là vợ của Cường, còn Văn Tài lại sắp trở thành chồng của Thị Mầu. Những cảm xúc chưa thể dứt bỏ khiến cả hai dần bị cuốn vào mối quan hệ ngoài luồng, kéo theo hàng loạt xung đột và bí mật.

Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi Thị Nương, em gái nuôi của Văn Tài, cũng dành tình cảm cho anh. Từ những rung động, ham muốn và sự ích kỷ của mỗi người, một vòng xoáy tình ái dần hình thành, đẩy các nhân vật vào những màn ghen tuông, đấu đá và trả đũa lẫn nhau. Đúng với tinh thần của thương hiệu Chị Chị Em Em, bộ phim tiếp tục khai thác những góc khuất trong mối quan hệ giữa phụ nữ, nhưng lần này mở rộng câu chuyện với nhiều tuyến nhân vật đan xen và những bi kịch tình cảm mang màu sắc cổ trang.