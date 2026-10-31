100 triệu người xem nguyên nhân Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn

Cuộc hôn nhân của cặp đôi 1 thời Song Hye Kyo - Song Joong Ki chưa bao giờ là đề tài hết hot đối với truyền thông và công chúng.

Sáng 31/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin, từ khóa “Nguyên nhân Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn” bỗng leo lên vị trí số 1 trên bảng hot search ở hạng mục giải trí của Weibo.

Theo nguồn tin được đăng tải trong hot search này, lý do cặp đôi 1 thời quyết định “đường ai nấy đi” chủ yếu đến từ sự bất đồng trong kế hoạch sinh con. Trong khi Song Joong Ki hy vọng sớm có em bé thì mỹ nhân họ Song lại muốn nền tảng hôn nhân của mình phải thật vững chắc rồi mới tính đến chuyện con cái. Bất đồng giữa 2 người ngày càng lớn hơn theo thời gian, cuối cùng họ đã cho nhau lối đi riêng, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài khoảng 1 năm rưỡi.

Tính tới thời điểm hiện tại, hot search “Nguyên nhân Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn” đã thu hút được tới 100 triệu lượt đọc cùng hàng vạn lượt thảo luận sôi nổi bên dưới.

Chỉ tính riêng trên nền tảng Weibo, 100 triệu khán giả đã ùa vào xem nguyên nhân Song Hye Kyo - Song Joong Ki tan vỡ. Ảnh: Weibo

Nguồn tin của tờ 163 cho biết thêm, Song Joong Ki lớn lên trong 1 gia đình đậm chất truyền thống, rất coi trọng việc con cái đủ đầy. Vậy nên sau khi kết hôn, anh muốn nhanh chóng có con và cho rằng 1 gia đình hoàn chỉnh, “có nếp có tẻ” mới là điểm cuối của hạnh phúc.

Còn Song Hye Kyo lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Bố mẹ nữ diễn viên ly hôn khi cô mới 8 tuổi. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới Song Hye Kyo, khiến cô thiếu cảm giác an toàn trong hôn nhân. Theo quan điểm của người đẹp Hậu Duệ Mặt Trời, cần củng cố tình cảm vợ chồng thật bền chắc rồi mới tính đến chuyện sinh con. Hơn nữa, sau thành công của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, sao nữ họ Song không muốn bị gián đoạn sự nghiệp đang trên đà thăng tiến bởi việc mang thai, sinh con.

Ngoài ra, nguồn tin khác cho hay, 1 người bạn của Song Hye Kyo tiết lộ rằng nữ diễn viên từng có kế hoạch mang thai sau khi kết thúc bộ phim Encounter (2018). Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên lại tìm những dự án mới. Đây được cho là “giọt nước làm tràn ly”, bởi nếu nhận dự án mới, Song Hye Kyo sẽ không được có thai trong 2 - 3 năm tới. Từ đây xứ Hàn rộ lên nghi vấn mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng bùng phát, Song Hye Kyo xóa ảnh cưới, còn Song Joong Ki bỏ sang nhà bạn ở. 2 vợ chồng không gặp mặt trong 4 tháng, bỏ trống nhà tân hôn ở khu Hannam và từ đây nam tài tử họ Song đã đâm đơn lên tòa án.

Tới nay, cả Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều chưa có động thái phản hồi trước những thông tin do truyền thông đăng tải.

Song Hye Kyo chưa từng 1 lần xác nhận kế hoạch mang thai với Song Joong Ki. Ảnh: Naver

Song Hye Kyo - Song Joong Ki nên duyên ngoài đời thật nhờ tác phẩm gây sốt 1 thời Hậu Duệ Mặt Trời. 2 ngôi sao về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi tháng 10/2017. Chưa đầy 2 năm sau đó, Song Joong Ki đệ đơn ly dị, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo.

Tại thời điểm ly hôn, Song Joong Ki - Song Hye Kyo cho biết họ chia tay do khác biệt trong tính cách. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại nhận định, nguyên nhân khiến cặp đôi 1 thời tan vỡ không chỉ đơn giản có vậy. Cũng từ đây, hàng loạt thuyết âm mưu xung quanh vụ ly hôn của Song Song đã xuất hiện rầm rộ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Nhưng đây phần lớn là những suy đoán từ khán giả, còn thực hư mọi chuyện ra sao chỉ có người trong cuộc mới tỏ tường.