100% taxi ở Hà Nội là xe điện trong 4 năm nữa: Gần 28.000 tài xế có được hỗ trợ gì không?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc thay thế dần taxi chạy xăng, dầu bằng phương tiện sử dụng điện và các dạng năng lượng thân thiện môi trường. Theo lộ trình đề ra, muộn nhất đến năm 2030, 100% taxi hoạt động trên địa bàn sẽ không còn sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Để triển khai mục tiêu này, thành phố sẽ xây dựng và trình HĐND ban hành nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sang năng lượng sạch, đồng thời đưa ra một số giải pháp hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm.

Việc Hà Nội đặt mục tiêu đaaến năm 2030 chuyển đổi toàn bộ taxi sử dụng xăng, dầu sang xe điện và năng lượng xanh không chỉ là yêu cầu mang tính hành chính mà đi kèm nhiều cơ chế hỗ trợ dành cho tài xế và doanh nghiệp.

Thành phố dự kiến xây dựng nghị quyết với các chính sách như hỗ trợ vay vốn, ưu đãi lãi suất, giảm phí và lệ phí đăng ký phương tiện, đồng thời kiến nghị kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện, đặc biệt cho xe kinh doanh taxi. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu – rào cản lớn nhất đối với tài xế đang sử dụng xe xăng.

Bên cạnh đó, Hà Nội xác định phát triển hạ tầng trạm sạc là điều kiện then chốt, ưu tiên bố trí tại khu vực trung tâm, các tuyến vành đai, sân bay, bến xe và đầu mối giao thông lớn, đồng thời khuyến khích tận dụng bãi đỗ xe công cộng và cây xăng hiện hữu để lắp đặt trạm sạc. Khi hạ tầng được phủ rộng, tài xế sẽ yên tâm hơn về khả năng vận hành liên tục.

Hiện trên địa bàn Hà Nội có hơn 14.300 taxi đang hoạt động, trong đó khoảng 8.800 xe đã sử dụng điện. Bên cạnh đó, gần 13.600 phương tiện đang tạm dừng hoạt động để chờ thay thế. Tổng số taxi cần chuyển đổi trong thời gian tới ước tính gần 28.000 xe tương ứng với gần 28.000 tài xế.

Chuyển đổi sang taxi điện cũng mang lại nhiều lợi ích lâu dài. Chi phí sạc điện thường thấp hơn tiền xăng, xe điện ít hỏng vặt và giảm chi phí bảo dưỡng do không phải thay dầu máy, qua đó có thể giúp tăng hiệu quả kinh tế cho người chạy xe.

Ngoài yếu tố tài chính, taxi điện vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và không phát thải trực tiếp khí độc hại, góp phần cải thiện chất lượng không khí đô thị – vấn đề đang được quan tâm tại Hà Nội. Việc “xanh hóa” đội xe taxi vì thế không chỉ giúp bảo đảm sinh kế bền vững cho tài xế trong dài hạn mà còn phù hợp xu hướng phát triển giao thông sạch, xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại và thân thiện môi trường.