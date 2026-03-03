100 máy bay Israel thả 250 quả bom xuống khu phức hợp lãnh đạo ở thủ đô Iran

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các tòa nhà bị nhắm mục tiêu trong khu phức hợp bao gồm Văn phòng Tổng thống Iran, trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, một khu vực được giới lãnh đạo cấp cao Iran sử dụng cho các cuộc họp, cũng như một “cơ sở đào tạo sĩ quan quân đội Iran”.

"Khu phức hợp này là một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Iran, trải rộng trên nhiều con phố ở trung tâm Tehran”, IDF cho biết ngày 3/3, mô tả đây là “trụ sở quan trọng nhất của chính quyền Iran”.

“Các lãnh đạo và quan chức an ninh của Iran thường xuyên họp tại khu phức hợp này, và từ đó tiến hành đánh giá tình hình liên quan đến chương trình hạt nhân”, IDF nói thêm.

Phía Iran chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó một ngày, một quan chức Mỹ cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ gia tăng cường độ trong vòng 24 giờ tới, mà không cung cấp thông tin chi tiết.

Israel hack camera giao thông ở Tehran?

Tờ Financial Times đưa tin, Israel đã hack "gần như toàn bộ camera giao thông" ở Tehran nhiều năm trước, sử dụng thông tin tình báo này để chuẩn bị cho vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Theo các nguồn tin được Financial Times trích dẫn, một camera được đặt ở vị trí chiến lược đã giúp các nhân viên tình báo theo dõi thói quen đỗ xe và di chuyển bên trong khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt có liên quan đến giới lãnh đạo Iran.

Các thuật toán tiên tiến dường như đã được sử dụng để xây dựng hồ sơ chi tiết về nhân viên an ninh, lập bản đồ các hoạt động thường nhật, tuyến đường và nhiệm vụ bảo vệ của họ.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 3/3 cảnh báo các nước châu Âu không nên tham gia chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Tehran.

“Đó sẽ là một hành động chiến tranh”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei nói với các phóng viên. “Bất kỳ hành động nào như vậy nhằm vào Iran sẽ bị coi là đồng lõa với bên gây hấn. Nó sẽ bị coi là một hành động chiến tranh chống lại Iran”.

Đức, Pháp và Anh hôm 1/3 cho biết có thể thực hiện “hành động phòng thủ tương xứng để phá hủy khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran”.