100 kỹ sư đi giày cao gót, mặc váy, đeo túi xách: 'Khúc cua' đặc biệt trong ngành xe

Ở hiện tại, vai trò của nữ giới trong ngành xe đã trở nên rõ nét và cân bằng hơn. Một trong những hoạt động thể hiện tầm vóc của phái nữ phải kể tới giải thưởng Women's World Car of the Year (WWCOTY - Giải thưởng Xe của năm do phái nữ bình chọn). Cuộc bình chọn này do bà Sandy Myhre - nhà báo kỳ cựu về xe người New Zealand - khởi xướng từ năm 2009. Cuộc bình chọn này không đi tìm mẫu xe nữ tính nhất, mà giống như nhiều cuộc bình chọn khác, tìm ra mẫu xe tốt nhất có mặt trên thị trường. Bằng việc quy tụ các nhà báo nữ giới có chuyên môn và uy tín cao trong ngành xe, giải thưởng đã đóng góp lớn trong việc thể hiện tiếng nói của phái nữ trong một ngành thường được xem là của nam giới. Năm 2022, WWCOTY đã vinh danh mẫu xe châu Âu Peugeut 308 là mẫu xe của năm. [Nguồn ảnh: Peugeot]