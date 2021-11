100 đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền hàng tỷ đồng

Ngày 8/11, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1998), Đinh Văn Phi (SN 2004) và Hoàng Tiến Luật (SN 2004), đều trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 27/2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì phối hợp với Công an xã Vạn Thắng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng đang có hành vi đổi điểm “R-vin” trong game bài “R88.Vin” thành tiền mặt cho 2 đối tượng gồm N.V.H và N.T.H.

Vào thời điểm này, tổ công tác đã thu giữ của các đối tượng gần 35 triệu đồng, một số điện thoại cùng nhiều giấy tờ thể hiện các hoạt động giao dịch, các lượt tham gia đánh bạc qua cổng game bài “R88.Vin” với người chơi.

Sau một thời gian dài điều tra, cơ quan Công an làm rõ, đối tượng Hùng làm đại lý cho cổng game bài ‘R88Vin’, quy ước điểm trong game là ‘R-Vin’ và sử dụng tài khoản đại lý "anh6367" để giao dịch.

Ngày 26/2, Hùng nhận của N.V.H 4 triệu đồng, của N.T.H 3,5 triệu đồng để nạp lấy điểm R-Vin trong game bài lần lượt vào các tài khoản có tên nhân vật là "Lubo2021" và "rrrrrr995" của hai người này. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, từ ngày 25/2 đến ngày 27/2, Nguyễn Văn Hùng đã thực hiện 140 lần giao dịch mua bán điểm “R-Vin” nhằm thu lời bất chính.

Tang vật đường dây đánh bạc do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận, năm 2020, thông qua trang mạng Facebook, Hùng tìm kiếm hội nhóm “game bài” và biết đến đường link “88vin.link” để tải phần mềm đánh bạc qua mạng.

Sau khi đăng nhập đường link trên, trong link này sẽ xuất hiện các ứng dụng game gồm: “G88Vin, “M88Vin”, “R88Vin”, “M365Win”, “W88Vin”, “W365Vin”, “G365Win”, “R365Win” và “V88Vin”… là những cổng game bài đánh bạc qua mạng có đổi thưởng bằng tiền mặt hoặc thẻ cào không được cấp phép hoạt động.

Sau đó, Hùng sử dụng dàn máy tính cây ở tại phòng ngủ để tải cổng game “G88Vin” lập tài khoản thường là “Trongs2k2” với mật khẩu là ‘11trnhe’ và đặt tên nhân vật là “Gam6367” để tham gia đánh bạc qua mạng thông qua số điểm trong game là “G-Vin”.

Ngoài ra, Hùng đã liên hệ 1 tài khoản facebook (chưa xác định) trong hội nhóm “game bài” và nhờ người này hỗ trợ nâng cấp tên nhân vật tài khoản thường của Hùng thành đại lý để vừa đánh bạc vừa đổi điểm với những người chơi.



Với việc nâng cấp trở thành đại lý, Hùng sẽ được hưởng những ưu đãi khi mua bán giao dịch điểm game như khi mua tiền mặt lấy điểm “G-Vin” trong game với đại lý cấp trên, Hùng sẽ được hưởng thêm 17,5% điểm của số tiền mua, còn tài khoản thường chỉ được hưởng thêm số điểm bằng 13% số tiền mua.

Để nhiều người biết đến Hùng là đại lý cho game bài “G88Vin”, anh ta sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Văn Hùng” để đăng tải thông tin “Mua bán Gamvip - Gam6367 – 0845700000”.

Các con bạc khi muốn mua điểm chơi hoặc đổi điểm thành tiền mặt trong game thì gọi điện cho Hùng hoặc liên lạc qua tin nhắn facebook. Hình thức mua điểm hoặc đổi điểm sẽ được thực hiện giao dịch trực tiếp hoặc thông qua tài khoản của một số ngân hàng do Hùng cung cấp cho các con bạc.

Muốn có điểm “G-Vin” trong game cung cấp cho người chơi, Hùng đã phải mua điểm của các đại lý cấp trên có trên hệ thống trong game và của người chơi khác bằng phương thức liên lạc qua nhóm zalo kín do đại lý cấp trên quản lý.

Theo Công an huyện Ba Vì, khi chuyển tiền cho các đại lý, để tránh bị phát hiện, Hùng chuyển trực tiếp tại các ngân hàng hoặc nhờ người khác chuyển tiền hộ qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an cũng làm rõ, để hỗ trợ cho Hùng trong việc giao dịch trực tiếp với con bạc mua bán đổi điểm game, Đinh Văn Phi và Hoàng Tiến Luật ăn, ở tại nhà Hùng.

Khi có khách liên lạc mua, bán điểm game thì Hùng sẽ chỉ đạo Phi và Luật đi gặp trực tiếp những người này để giao nhận tiền. Sau khi xong việc, ngoài cho tiền tiêu vặt, Hùng sẽ cho Phi và Luật chơi điện tử tại nhà miễn phí.

Qúa trình điều tra, Công an huyện Ba Vì đã xác định được gần 100 đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây đánh bạc qua mạng internet do Hùng cầm đầu với số tiền hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục làm rõ hành vi liên quan của các đối tượng khác trong đường dây này.