100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách hơn 244.000 tỷ đồng

Trong danh sách 100 công ty tư nhân nộp ngân sách lớn nhất (PRIVATE 100) mới được công bố, 10 cái tên dẫn đầu đều là những tập đoàn tư nhân quen thuộc, với một nửa trong số đó là doanh nghiệp của các tỷ phú USD trong danh sách gồm Vingroup, THACO, Hòa Phát, Techcombank và Masan Group.

Để đứng trong trong Top10, các doanh nghiệp phải có số nộp ngân sách từ 4.800 tỷ đồng trở lên. Có 4 doanh nghiệp nộp trên 10.000 tỷ đồng gồm Vingroup, THACO, TC Group và Hòa Phát. Đây đều là 4 tập đoàn tư nhân đa ngành hoạt động trải dài trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Tập đoàn công nghệ FPT ở vị trí thứ 5. Bốn vị trí tiếp theo đều là các ngân hàng gồm Techcombank, HDBank, VPBank và ACB; ở vị trí thứ 10 là Masan Group.

Tổng cộng 10 doanh nghiệp dẫn đầu của danh sách PRIVATE 100 đã nộp ngân sách tổng cộng gần 148.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 36% so với tổng nộp gần 109.000 tỷ đồng của năm trước.

Mức tăng trưởng ấn tượng này có sự đóng góp đáng kể của Vingroup với mức nộp tăng 82% từ 30.900 tỷ lên 56.200 tỷ đồng. Hòa Phát, HDBank cũng là những đơn vị có mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 48% và 101% so với năm trước.

Tính chung 100 doanh nghiệp dẫn đầu của PRIVATE 100 có tổng nộp ngân sách năm 2024 đạt 244.400 tỷ đồng - tăng hơn 70.000 tỷ với danh sách của năm trước. Doanh nghiệp thấp nhất có mức nộp hơn 321 tỷ đồng.

Nửa trên của danh sách, bao gồm 48 doanh nghiệp là những đơn vị có mức nộp đạt trên 1.000 tỷ đồng - tăng đáng kể so với chỉ 30 doanh nghiệp của danh sách năm trước.

Mức độ chênh lệch giữa số nộp của các doanh nghiệp tốp đầu với phía sau là rất lớn: Trong đó 4 doanh nghiệp đứng đầu có tổng mức nộp chiếm 45%; 6 doanh nghiệp còn lại của Top 10 chiếm 16%. 50 doanh nghiệp ở nửa cuối danh sách chỉ chiếm hơn 10% tổng mức nộp của Top 100.

Năm 2024, khu vực kinh tế tư nhân chiếm 53,4% tổng vốn đầu tư xã hội, 82,07% tổng lao động trong nền kinh tế, đóng góp 38,6% tổng lợi nhuận trước thuế và 51% tổng thu nhập tạo ra cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp. Khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp 43% tổng GDP, chiếm 57% vào mức tăng trưởng GDP năm 2024, là mức đóng góp lớn nhất trong các thành phần kinh tế.



