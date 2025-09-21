100 điệp viên của Israel luồn sâu vào Iran làm điều chưa từng có - Tehran rúng động

Theo Times of Israel, cơ quan tình báo quốc gia Israel (Mossad) đã triển khai khoảng 100 điệp viên thâm nhập vào Iran trong giai đoạn đầu cuộc chiến hồi tháng 6, với nhiệm vụ phá hủy các bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không của Tehran ngay khi chiến sự bùng nổ.

Điều đáng chú ý là không một ai trong số điệp viên này mang quốc tịch Israel. Họ được huấn luyện bí mật suốt nhiều tháng để làm chủ các bệ phóng tên lửa tinh vi, nặng hàng trăm kg. Những thiết bị này được âm thầm vận chuyển từng bộ phận vào Iran, lắp ráp ngay tại chỗ, rồi dùng để nhắm trực diện vào các bệ phóng đạn đạo và mạng lưới phòng không của đối phương.

Theo Yeshiva World News, chính quy mô khổng lồ của chiến dịch đã tạo nên sự khác biệt. Các cựu binh tình báo mô tả đây là một hoạt động “chưa từng có tiền lệ” cả về độ phức tạp lẫn rủi ro. Mossad không chỉ tuyển mộ và đưa hàng loạt điệp viên ngoại quốc xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương, mà còn đào tạo họ thành thạo những hệ thống vũ khí hiện đại để tung đòn chính xác ngay từ phút đầu xung đột.

Với Israel, canh bạc này được xem là thành công khi năng lực tên lửa của Iran bị suy yếu nghiêm trọng ngay từ đầu, tạo thêm khoảng thời gian quý giá để Tel Aviv chặn đứng các đòn tấn công dữ dội.

Giới phân tích nhận định, chiến thuật của Israel đã khiến Iran rúng động. Trong nhiều tháng qua, Tehran liên tục tuyên bố xử tử những người bị cáo buộc là điệp viên Mossad và bắt giữ hàng chục cá nhân khác bị cho là dính líu đến hoạt động tình báo.

Dù hầu hết chi tiết của chiến dịch vẫn trong vòng bí mật, những gì được hé lộ cũng đủ cho thấy đây là cuộc tấn công bí mật lớn nhất của Mossad từng tiến hành trên lãnh thổ Iran – một hành động táo bạo có thể đã thay đổi quỹ đạo cuộc chiến ngay cả trước khi nó bắt đầu.

(Theo Times of israel, Yeshiva World News)