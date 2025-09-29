100 cảnh sát ập vào karaoke Venus, lật tẩy 'bí mật' của 93 người

Ngày 29-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 35 đối tượng liên quan đến các hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,” “Tàng trữ trái phép chất ma túy,” “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” tại quán karaoke Venus.

Trước đó, rạng sáng ngày 15-9, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 – Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt ập vào kiểm tra quán karaoke Venus trên đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ.

Công an phong tỏa quán karaoke Venus nổi tiếng ở Quảng Ngãi. Ảnh: Báo NLĐ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thanh niên đang sử dụng ma túy cùng các nữ tiếp viên trong các phòng hát. Kết quả test nhanh cho thấy 93 đối tượng dương tính với chất ma túy tại 10 phòng hát.

Tất cả các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, lực lượng chức năng còn tiến hành khám xét nhiều ô tô của các “dân chơi”, trong đó có xe mang biển số Đà Nẵng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cảnh sát kiểm tra một ô tô mang biển kiểm soát của TP. Đà Nẵng đậu trước cổng quán karaoke Venus. Ảnh: TPO

Theo điều tra ban đầu, karaoke Venus do một người đàn ông trú xã An Phú làm chủ. Đây là cơ sở giải trí có quy mô lớn, diện tích hàng trăm mét vuông, gồm hơn 10 phòng hát, được biết đến như một địa điểm “ăn chơi” nổi bật ở Quảng Ngãi và thường xuyên thu hút khách từ nhiều tỉnh thành lân cận.

Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi, cơ quan công an xác định nơi đây bị biến tướng thành tụ điểm tổ chức sử dụng và mua bán ma túy, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ và làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.