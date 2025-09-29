Bắt tạm giam chủ shop online Nguyễn Bảo Lộc

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên gần đây cho biết đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên mạng xã hội và phát hiện đối tượng Nguyễn Bảo Lộc (1989), trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên có dấu hiệu lợi dụng việc kinh doanh online trốn thuế.

Quá trình điều tra xác minh, xác định: Nguyễn Bảo Lộc đứng tên chủ hộ kinh doanh Huyền Lộc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh quần áo, đồ gia dụng các loại trên nền tảng mạng xã hội Facebook qua trang fanpage “Shop Huyền Lộc”.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định hoạt động kinh doanh của Lộc phát sinh doanh thu lớn lên đến hơn 24 tỷ đồng, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Lộc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 11/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bảo Lộc về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Lộc. Ảnh: CA Hưng yên

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng khác có liên quan. Việc xử lý bằng hình sự đối với đối tượng Lộc là bài học cảnh tỉnh có tác động đến những người đã và đang lợi dụng việc kinh doanh qua các nền tảng mạng xã hội để thực hiện hành vi trốn thuế và vi phạm pháp luật khác.