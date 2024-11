10 tháng 2024: Campuchia hút 5 tỷ USD vốn đầu tư, tạo 270.000 việc làm

Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) đã ghi nhận 346 dự án đầu tư trị giá hơn 5 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm nay, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023 . Các khoản đầu tư này cũng tạo ra 270.000 việc làm cho người dân địa phương, theo Khmer Times.

Chea Vuthy, Tổng Thư ký Hội đồng Đầu tư Campuchia (CIB) của CDC, tiết lộ điều này khi ông chủ trì sự kiện 'Diễn đàn hợp tác kinh tế và thương mại Lin Clans tại Campuchia và quốc tế' tại Campuchia, diễn ra mới đây.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký nhấn mạnh rằng hơn hai thập kỷ hòa bình đã tạo điều kiện cho Campuchia phát triển trên mọi lĩnh vực.

Ông cho biết: "Trên thực tế, nền kinh tế của Vương quốc (Campuchia - PV) đã tăng trưởng khoảng 5%, với mức đầu tư tăng 38% trong 10 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái".

Sar Senera, Phó Tổng thư ký CIB, chỉ ra rằng CDC đã đăng ký tổng cộng 227 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD và tạo ra 260.470 việc làm trong 10 tháng đầu năm 2023 trong khi năm nay, các dự án đầu tư đã đạt 346 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD và cung cấp 268.242 việc làm mới trong cùng khoảng thời gian.

Anthony Galliano, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn của Cambodia Investment Management Holdings (CIM), cho biết có động lực tích cực đối với các dự án đầu tư tại Campuchia này. “Điểm tích cực là sự đa dạng của các dự án, giúp phát triển cơ sở hạ tầng, dẫn đến sự phục hồi của chi tiêu trong nước và tăng phân bổ cho sản xuất”, ông lưu ý.

“Mặt tiêu cực là sự tập trung đáng kể của đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc, chủ yếu là do các hiệp định thương mại, thỏa thuận Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do Campuchia-Trung Quốc (CCFTA), và xu hướng địa chính trị ngày càng gia tăng. Campuchia vẫn là điểm đến mạnh mẽ cho các khoản đầu tư sản xuất kỹ năng thấp hơn trong lĩnh vực may mặc, hàng du lịch và giày dép”, Anthony Galliano nói.

Ông nói thêm rằng ASEAN đã nổi lên như một trong những khu vực nóng nhất cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và danh mục đầu tư có sự mở rộng mạnh mẽ nhờ môi trường pháp lý thuận lợi và tập trung vào các lĩnh vực đầu tư mới nổi của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, sản xuất trung cấp đến cao cấp với sự thay đổi chuỗi cung ứng khi Trung Quốc đang chuyển động để giảm rủi ro, du lịch và năng lượng tái tạo.

Kinh tế Campuchia hưởng lợi nhờ các hiệp định thương mại

Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, Campuchia đã thu hút 315 dự án đầu tư trị giá 5,28 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2024, tạo ra hơn 250.000 việc làm.

Các dự án đầu tư mới chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực may mặc, hàng du lịch và giày dép, phát triển khách sạn, nhà máy thủy điện, cảng nước ngọt, nhà máy điện mặt trời, nhà máy chiếu sáng và phụ kiện, nông nghiệp, công viên giải trí, nhà máy lốp ô tô và các đặc khu kinh tế, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Chỉ riêng trong tháng 9, quốc gia Đông Nam Á này đã phê duyệt tổng cộng 28 dự án đầu tư trị giá 443 triệu USD, có thể tạo ra gần 25.000 việc làm, CDC cho biết. Trung Quốc vẫn là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại vương quốc này.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia và Người phát ngôn Penn Sovicheat cho biết thỏa thuận Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia-Trung Quốc (CCFTA), cùng với luật đầu tư mới của Campuchia, là những yếu tố chính thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này.

"Cả RCEP và CCFTA đều là nam châm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Campuchia", ông nói với Tân Hoa Xã. "FDI, đặc biệt là từ Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng thương mại và xóa đói giảm nghèo của Campuchia".

Campuchia là một trong những nền kinh tế có hiệu suất hoạt động cao nhất ở Châu Á. Khi đất nước thoát khỏi những tác động kinh tế và xã hội của cuộc khủng hoảng Covid, người ta dự đoán rằng sẽ nhanh chóng quay trở lại mức tăng trưởng cao như trước Covid, KPMG nhận định.

Campuchia sẽ chứng kiến một số tác động tích cực từ FTA Campuchia-Trung Quốc và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP, một thỏa thuận thương mại khu vực lớn) trong giai đoạn 2022-2026. RCEP sẽ thúc đẩy đầu tư trong nước bằng cách giảm sự không chắc chắn về mặt quy định và hài hòa hóa các tiêu chuẩn.