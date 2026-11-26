Dàn sao nam sinh sau năm 1995 đang cạnh tranh quyết liệt với nhiều cái tên nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ.

Showbiz Hoa ngữ là cuộc cạnh tranh gay gắt, đặc biệt với dàn nam diễn viên thế hệ 95 (sinh từ năm 1995 đến 1999). Người gây chú ý nhờ phim cổ trang, người sở hữu thành tích phòng vé ấn tượng, cũng có những cái tên duy trì sức nóng bằng độ nhận diện và sức hút thương mại. Trong bảng xếp hạng 10 sao nam 95 nổi bật dưới đây, những cái tên quen thuộc như Vương Nhất Bác, Ngô Lỗi hay Vương Hạc Đệ đều chiếm giữ vị trí rất cao.

10. Vương An Vũ

Vương An Vũ sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, trẻ trung cùng hình tượng gần gũi. Anh không giới hạn bản thân trong một dòng phim mà lần lượt thử sức với phim hiện đại, cổ trang và niên đại. So với những gương mặt thường xuyên tạo sóng truyền thông, Vương An Vũ có cách duy trì sức nóng khá ổn định khi liên tục xuất hiện trong các dự án mới và từng bước tích lũy kinh nghiệm.

9. Tống Uy Long

Sở hữu đường nét gương mặt nổi bật và khí chất trưởng thành, Tống Uy Long luôn là một trong những sao nam được chú ý về ngoại hình. Anh từng tạo dấu ấn qua dòng phim gia đình, sau đó tiếp tục thử sức với phim tình cảm hiện đại, cổ trang và trinh thám. Mỗi lần có dự án mới, hình ảnh và diễn xuất của ngôi sao Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đều thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

8. Trần Triết Viễn

Trần Triết Viễn là trường hợp đi lên từng bước, từ những vai phụ đến vị trí nam chính. Ngôi sao sinh năm 1996 có lợi thế khi thể hiện những nhân vật trẻ trung, giàu năng lượng với lối diễn tương đối tự nhiên. Sau thành công ở dòng phim thần tượng, Trần Triết Viễn cũng tìm cách mở rộng kiểu vai diễn thay vì chỉ đóng khung trong hình tượng nam chính ngôn tình.

7. Đinh Vũ Hề

Đinh Vũ Hề được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa giữa những kiểu nhân vật khác nhau, đặc biệt là trong các phim cổ trang. Không sở hữu ngoại hình theo một khuôn mẫu nam thần phổ biến, nhưng anh lại có nét riêng trong biểu cảm và cách xây dựng nhân vật. Việc liên tục tạo được dấu ấn qua các dự án giúp Đinh Vũ Hề duy trì vị trí đáng chú ý trong dàn sao nam cùng thế hệ.

6. Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách là nam diễn viên có sự nghiệp phát triển nhanh nhất trong vài năm gần đây. Các dự án cổ trang giúp ngôi sao Trục Ngọc thu hút lượng lớn người hâm mộ và thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận mỗi khi xuất hiện. Trương Lăng Hách cũng đang nỗ lực thoát khỏi hình ảnh nam thần phim cổ trang, hướng đến những vai diễn đa dạng hơn.

5. Vu Thích

Vu Thích tạo dấu ấn khác biệt nhờ ngoại hình nam tính, khỏe khoắn và phong thái có phần hoang dã, đặc biệt là sau thành công của Phong Thần. Hiện tại, Vu Thích tiếp tục phát triển ở lĩnh vực điện ảnh, góp mặt trong nhiều tác phẩm thương mại và phim đề tài chính thống. Hướng đi này giúp anh xây dựng hình ảnh diễn viên màn ảnh rộng, không phụ thuộc hoàn toàn vào sức nóng của lưu lượng.

4. Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên 95 ở lĩnh vực điện ảnh. Khác với nhiều đồng nghiệp tập trung vào phim truyền hình thần tượng, Lưu Hạo Nhiên dành nhiều thời gian phát triển sự nghiệp màn ảnh rộng và hợp tác với các đạo diễn tên tuổi. Thành tích phòng vé cùng độ nhận diện cao giúp anh có vị trí riêng trong nhóm diễn viên trẻ.

3. Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ sở hữu ngoại hình nổi bật, cá tính thẳng thắn và sức hút mạnh mẽ trên màn ảnh qua nhiều phim nổi tiếng như Thương Lan Quyết hay Dĩ Ái Vĩ Doanh. Không chỉ là nam thần của nhiều bộ phim đình đám, Vương Hạc Đệ còn thường xuyên tạo chủ đề bàn tán nhờ những khoảnh khắc tại sự kiện, hậu trường và chương trình truyền hình.

2. Ngô Lỗi

Với xuất phát điểm là sao nhí, Ngô Lỗi có lợi thế về kinh nghiệm và độ nhận diện cao trong dàn diễn viên trẻ hiện nay. Qua nhiều năm hoạt động, Ngô Lỗi dần đảm nhận những vai nam chính có chiều sâu hơn, đồng thời duy trì phong độ qua các dự án truyền hình được chú ý. Anh có lượng khán giả đại chúng rộng rãi chứ không chỉ dựa vào cộng đồng người hâm mộ trẻ.

1. Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác đứng đầu danh sách nhờ sức ảnh hưởng đa lĩnh vực và định hướng phát triển sự nghiệp khác biệt, tập trung chọn các vai diễn để khẳng định năng lực bản thân. Những lần được đề cử tại các giải thưởng điện ảnh lớn như Kim Kê và Hoa Biểu cũng cho thấy anh đang tìm kiếm sự ghi nhận ở lĩnh vực diễn xuất. Dù đã giảm tần suất đóng phim và không thường xuyên lộ diện, Vương Nhất Bác vẫn đủ sức gây bão mỗi khi xuất hiện, kể cả trong các sự kiện thương mại.