10 phim Trung Quốc chuyển thể hay nhất 2025: Càng xem càng mê, vượt xa cả nguyên tác

Nhìn chung, năm 2025 là một năm nở rộ của dòng phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết. Điều đáng chú ý là nhiều tác phẩm thành công lại không hề sở hữu dàn sao lưu lượng (ngôi sao đình đám), mà chinh phục khán giả nhờ vào kịch bản vững chắc, cảm xúc chân thật và thẩm mỹ tinh tế trong sản xuất. Điều này một lần nữa chứng minh: Khán giả vẫn sẵn sàng dành sự ưu ái và tình cảm cho những bộ phim được đầu tư bằng tâm huyết, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng của diễn viên.

1. Dưới Tán Cây Có Ngôi Nhà Mái Đỏ

Vượt qua hàng loạt tác phẩm đình đám, bộ phim thanh xuân ngọt ngào Dưới Tán Cây Có Ngôi Nhà Mái Đỏ đã xuất sắc giành vị trí Quán quân trong bảng xếp hạng với 7.9 điểm Douban. Dù không sở hữu dàn sao lưu lượng như các tác phẩm khác, Dưới Tán Cây Có Ngôi Nhà Mái Đỏ lại chinh phục khán giả nhờ hiệu ứng truyền miệng và chất lượng nội dung được đánh giá cao. Bộ phim được khen ngợi với bầu không khí trong trẻo, tươi mới, dàn nhân vật có cá tính rõ nét và tái hiện sinh động vị ngọt đắng của tình yêu đơn phương cùng những ràng buộc khăng khít của tuổi trẻ.

Dưới Tán Cây Có Ngôi Nhà Mái Đỏ xoay quanh Trần Hoan Nhĩ sau khi cùng cha mẹ chuyển đến thành phố lớn, cô kết bạn với hai người bạn đồng hành là Cảnh Tư Trì và Tống Tùng. Ba người đã cùng nhau trải qua mọi cột mốc quan trọng của đời người – từ những ngày tháng học hành, dã ngoại, đại hội thể thao, đến những rung động đầu đời và nỗi tiếc nuối khi ước mơ dang dở. Dù đối mặt với biến cố, họ vẫn luôn đồng hành, cùng nhau vượt qua những nỗi đau trưởng thành. Đây được xem là một bất ngờ lớn từ một dự án kinh phí thấp.

2. Kế Hoạch 180 Ngày Tái Khởi Động

Giữ vị trí Á quân trong bảng xếp hạng với 7.9 điểm Douban, bộ phim Kế Hoạch 180 Ngày Tái Khởi Động đã chứng minh sức hút của những tác phẩm giàu cảm xúc và tính nhân văn. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Sở Đường, kể về hành trình đầy cảm động khi con gái chăm sóc người mẹ lớn tuổi đang mang thai. Dù không gây tiếng vang lớn về mặt truyền thông, tác phẩm lại chinh phục khán giả nhờ kịch bản chân thật, giàu cảm xúc và đặc biệt là cách khắc họa tình mẫu tử phức tạp đầy tinh tế.

Cốt truyện xoay quanh Cố Vân Tô, người đang thất bại trong tình yêu và sự nghiệp. Cô trở về nương tựa mẹ, nhưng bất ngờ khi người mẹ Ngô Lệ Mai (gần 50 tuổi) quyết định tái hôn và mang thai. Cố Vân Tô buộc phải trở thành người chăm sóc thai phụ lớn tuổi này, đồng thời sống chung dưới một mái nhà với cha dượng và cậu em trai không cùng huyết thống. Những va chạm dở khóc dở cười từ hoàn cảnh éo le này lại tạo nên một câu chuyện gia đình ấm áp, chữa lành và đầy ý nghĩa.

3. Quốc Sắc Phương Hoa

Được xem là tác phẩm cổ trang chuyển thể thành công nhất năm 2025, bộ phim Quốc Sắc Phương Hoa xuất sắc giành vị trí Top 3 với 7.8 điểm Douban, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Tàng Hải Truyện hay Khom Lưng.

Bộ phim thuộc thể loại nữ cường - thương trường, gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ chất lượng sản xuất vô cùng chỉn chu: bối cảnh được phục dựng tinh xảo theo phong cách triều Đường, cùng với hệ thống ánh sáng, hóa trang và đạo cụ hoàn hảo. Kịch bản phim được đánh giá là chắc tay, mạch phim mượt mà, với cả tuyến tình cảm và sự nghiệp kinh doanh đều được xây dựng chặt chẽ.

Quốc Sắc Phương Hoa đánh dấu màn tái hợp được mong chờ của Dương Tử và Lý Hiện sau Cá Mực Hầm Mật (Thân Ái, Nhiệt Ái), và phản ứng hóa học giữa hai người vẫn vô cùng mạnh mẽ. Phim được chia thành hai phần, với phần sau mang tên Cẩm Tú Phương Hoa - một điều hiếm hoi khi phần này vẫn giữ vững chất lượng, không bị "sụp đổ" như nhiều phim cổ trang dài tập khác. Thành công này tiếp tục khẳng định khả năng chọn kịch bản xuất sắc của Dương Tử, nối tiếp chuỗi thành công từ Trường Tương Tư và Trầm Vụn Hương Phai.

4. Gửi Bản Thân Năm 1999

Bộ phim Gửi Bản Thân Năm 1999 xuất sắc giành được 7.8 điểm Douban và nhận về nhiều lời khen ngợi. Bộ phim được đánh giá cao vì khắc họa tinh tế, có chiều sâu các mối quan hệ gia đình, tình bạn và tình yêu. Mỗi vai diễn đều rất sống động, chân thật.

Gửi Bản Thân Năm 1999 đưa khán giả trở về khu dân cư công nhân Thượng Hải năm 1999, kể về cuộc sống của năm gia đình bình thường với những niềm vui, mất mát, và xung đột thế hệ. Với cốt truyện gần gũi, cảm động và giàu tính hoài niệm, bộ phim được khán giả bình chọn là một trong những tác phẩm ấm áp và đáng xem nhất năm về đề tài đời sống.

5. Tam Xoa Kích phần 2

Dù không ồn ào hay tạo ra cơn sốt mạng, Tam Xoa Kích vẫn được khẳng định là dòng phim hình sự – chính kịch chất lượng cao. Phần đầu ra mắt năm 2020 đã đạt 7.5 điểm Douban, và phần hai vừa lên sóng năm 2025 tiếp tục giữ vững phong độ với 7.7 điểm.

Phim có sự tham gia của diễn viên thực lực Trần Kiến Bân, kể về ba cảnh sát kỳ cựu cùng nhau đối mặt với các loại tội phạm công nghệ cao. Với kinh nghiệm dày dạn và tinh thần đồng đội, họ đã tìm ra phương thức phá giải các vụ án phức tạp. Đặc biệt, Tam Xoa Kích 2 mang màu sắc nhẹ nhàng, đời thường và gần gũi hơn phần đầu, tạo nên một tác phẩm trinh thám - xã hội vừa sâu sắc trong việc khai thác góc khuất con người, vừa dễ xem và không quá nặng nề.

6. Mệnh Huyền Nhất Sinh

Phim trinh thám Mệnh Huyền Nhất Sinh giành vị trí thứ 6 với 7.6 điểm Douban, tiếp tục khẳng định chất lượng từ nhà sản xuất uy tín Chính Ngọ Dương Quang (đơn vị đứng sau Minh Lan Truyện). Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực như Hoàng Hiên, Lý Canh Hy, Bạch Vũ Phàm, Doãn Phương. Dù vấp phải tranh cãi ban đầu về việc "lệch tông" khi Hoàng Hiên đóng vai một tay du côn và Lý Canh Hy vào vai cô gái bất hạnh, nhưng phim vẫn được đánh giá là một trong những phim trinh thám đáng xem nhất năm 2025.

Mệnh Huyền Nhất Sinh được khen ngợi vì khai thác sâu sự phức tạp trong bản chất con người. Phim thuộc kiểu "khởi đầu chậm nhưng càng xem càng cuốn", đặc biệt nửa sau nhận được nhiều lời tán dương nhờ kịch bản chặt chẽ. Trong phim, Ni Hướng Đông nhận lời bạn thân Tào Tiểu Quân mang một chiếc rương gỗ lên nhà hoang, nhưng kinh hoàng phát hiện đó là thi thể của bạn mình. Vợ nạn nhân là Ngô Tế Muội báo cảnh sát và ám chỉ Ni Hướng Đông có liên quan. Trước những lời khai mâu thuẫn, Ngô Tế Muội buộc phải vén màn quá khứ phức tạp giữa ba người.

7. Vô Ưu Độ

Bộ phim cổ trang huyền huyễn Vô Ưu Độ chuyển thể từ tiểu thuyết của Bán Minh Bán Mị, đã trở thành tác phẩm được khen ngợi nhất năm 2025 ở thể loại này, đạt 7.5 điểm Douban. Nội dung xoay quanh Tuyên Dạ - một thợ săn yêu ma với thân phận bí ẩn, và Bán Hạ - một cô gái thông minh, đáng yêu. Cả hai cùng nhau trải qua những vụ án ly kỳ, kỳ tình trong thế giới nơi người và yêu cùng tồn tại.

Vô Ưu Độ chinh phục khán giả nhờ chất lượng hình ảnh tinh tế, góc quay đầy mỹ cảm và tiết tấu hợp lý, mang đến phong vị huyền bí, ly kỳ như những câu chuyện trong Liêu Trai Chí Dị. Mỗi vụ án đơn vị trong phim đều hấp dẫn, và cái kết để lại nhiều dư âm sâu sắc. Phim được nhận xét là có sức hút khiến người xem "không thể thoát ra được", đồng thời cặp đôi Nhậm Gia Luân - Tống Tổ Nhi được khen ngợi là diễn xuất ăn ý và đẹp đôi.

8. Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Sau những tranh cãi từ các dự án trước như Thả Thí Thiên Hạ và Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương đã chính thức lấy lại phong độ với bộ phim tu tiên Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đạt 7.5 điểm Douban. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng, và bản truyền hình được khen ngợi vì giữ nguyên tinh thần cốt truyện gốc. Đặc biệt, các cảnh quay thực cảnh rất đẹp, cùng với tạo hình cổ trang của Dương Dương được đánh giá là đỉnh cao visual, nhận về phản hồi tích cực vượt xa Thả Thí Thiên Hạ.

Phim kể về Hàn Lập, một chàng trai nghèo từ thôn nhỏ, nhờ cơ duyên mà gia nhập một môn phái giang hồ. Dù tư chất tầm thường, nhưng nhờ vào sự nỗ lực bền bỉ và mưu trí, cuối cùng anh đã vượt qua mọi thử thách để tu luyện thành tiên. Mặc dù nhịp phim không dồn dập và nhanh chóng như Khánh Dư Niên hay Đại Phụng Đả Canh Nhân, nhưng Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được nhận xét là "càng xem càng cuốn" từ tập 3 trở đi, khi nhân vật chính Hàn Lập bắt đầu hành trình hạ sơn.

9. Ngày Không Ngủ

Bộ phim Ngày Không Ngủ đã giành vị trí thứ 9 với 7.5 điểm Douban. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Đội Điều Tra Ngược Thời Gian, mang đề tài vòng lặp thời gian tương tự Khởi Đầu nhưng với nhịp phim dồn dập và tốc độ cao hơn nhiều.

Viên cảnh sát Đinh Kỳ điều tra vụ nổ ngân hàng ở thành phố Hoa Áo và kinh ngạc phát hiện thế giới đang bước vào một chuỗi vòng lặp kéo dài năm lần mỗi ngày. Chỉ mình anh có khả năng nhận thức điều đó. Khi các vòng lặp dần hé mở, âm mưu thật sự phía sau vụ án được phơi bày, và Đinh Kỳ nhận ra mình không phải người duy nhất nắm giữ "chìa khóa thời gian" bí ẩn...

Phim đã mở màn bằng cao trào ngay lập tức với vụ nổ ngân hàng và chuỗi vòng lặp liên tiếp, không hề có đoạn dông dài, khiến người xem bị cuốn vào câu chuyện ngay từ tập đầu tiên. Các cảnh hành động và vụ nổ được quay rất chân thực và sống động. Đặc biệt, Bạch Kính Đình trong vai cảnh sát Đinh Kỳ được khen ngợi là "soái khí bùng nổ", thể hiện hình tượng cứng rắn và nam tính hơn hẳn vai diễn trong Khó Dỗ Dành.

10. Cẩm Nang Diệu Lục

Bộ phim cổ trang trinh thám Cẩm Nang Diệu Lục đã lọt vào top 10 với 7.4 điểm Douban, dù không gây sốt trên truyền thông. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Cẩm Nang của Thủy Hợp. Câu chuyện kể về La Sơ, một tiểu thư sa sút gia thế, bị ép rơi vào thân phận thấp kém. Để thay đổi số phận, cô tự tiến cử giúp tân huyện lệnh Hàn Mộ Chi phá án lớn, và từ đó trở thành nữ bổ khoái hỗ trợ điều tra. Trên hành trình phá giải hàng loạt vụ án ly kỳ, từ vụ án xác nữ không đầu đến án xác trần truồng ở sông Phần, La Sơ và công tử trẻ Kỳ Mộng Lân dần nảy sinh tình cảm, trong khi một âm mưu lớn hơn đang âm thầm kéo tới.

Tác phẩm được giới phê bình và khán giả khen ngợi nhờ phong cách điều tra cổ điển (tương tự Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác), kết cấu theo hình thức đơn vị án (từng vụ án độc lập), cùng với nhịp phim nhanh và kịch bản chắc tay, không hề sáo mòn. Đây là một lựa chọn đáng thử cho những người yêu thích dòng phim phá án.