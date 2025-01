10 phim Hoa ngữ dở nhất 2024: 1 ngôi sao hạng A ê chề vì có tận 3 phim bị chê tan nát

Liệp Băng

Sau nhiều năm miệt mài, sự nghiệp của Trương Tụng Văn cuối cùng cũng vụt sáng vào năm 2023 với thành công vang dội của bộ phim Cuồng Phong. Vai diễn này không chỉ đưa anh trở thành tâm điểm chú ý của công chúng mà còn giúp khai phá hết tài năng diễn xuất tiềm ẩn mà anh đã ấp ủ bấy lâu.

Sự thành công rực rỡ của Cuồng Phong đã đặt ra kỳ vọng rất lớn cho dự án tiếp theo của Trương Tụng Văn. Tận dụng sức nóng từ Cuồng Phong, nhà sản xuất phim Liệp Băng nâng số tập phim từ 12 lên 18 tập so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, diễn xuất còn nhiều hạn chế của Diêu An Na đã trở thành một điểm trừ lớn, khiến bộ phim không thể tận dụng hết sức hút của nam diễn viên chính. Phần lớn khán giả tỏ ra bức bối với lối diễn xuất cứng đơ và giọng đọc thoại khó nghe của nữ diễn viên, quá chênh lệch với các bạn diễn tài năng Trương Tụng Văn, Bao Văn Tịnh, Hàn Canh… Qua mỗi tập phim, Diêu An Na càng lộ rõ các điểm yếu diễn xuất hơn.

Con Thuyền Cô Độc

Mang tiếng là phim điệp chiến, Con Thuyền Cô Độc đã không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Cốt truyện nhạt nhòa, thiếu kịch tính, cùng những tình tiết đơn giản như trò trẻ con đã khiến nhiều người cảm thấy thất vọng tràn trề. Để trợ giúp cho màn trình diễn của nam chính Tăng Thuấn Hy, nhà sản xuất đã mời những ngôi sao gạo cội như Trương Tụng Văn, Trương Phong Nghị tham gia hỗ trợ. Thế nhưng, các diễn viên gạo cội lại diễn xuất quá xuất sắc, khiến sự yếu kém của nam diễn viên trẻ càng lộ rõ.

Đại Đường Địch Công Án

Địch Nhân Kiệt là một nhân vật lịch sử của Trung Hoa có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và không ít bộ phim về nhân vật này. Tuy nhiên Đại Đường Địch Công Án chuyển thể từ series truyện trinh thám cùng tên của nhà Đông Phương học người Hà Lan có tên Robert Van Gulik lại không thể sánh được với những tác phẩm kinh điển trước đó. Kịch bản yếu kém, dễ đoán khiến khán giả cảm thấy nhàm chán và thất vọng. Đạo diễn đã không tạo nên được một Địch Nhân Kiệt mới mẻ, mà chỉ đơn thuần là một bản sao nhạt nhòa.

Cuộc Sống Gia Đình Nhỏ

Trần Hiểu và Đồng Dao hợp tác trong tác phẩm Cuộc Sống Gia Đình Nhỏ. Trong phim, hai diễn viên vào vai cặp đôi trẻ Cố Mạt Lợi và Chu Kình Thảo, những người đang cố gắng xây dựng cuộc sống tại Thượng Hải. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ lại gặp phải nhiều sóng gió khi phải đối mặt với áp lực từ gia đình hai bên. Bộ phim đã vấp phải nhiều chỉ trích vì kịch bản quá lỗi thời, thiếu sự cập nhật với xu hướng hiện đại. Những tình huống phi logic, như việc một gia đình sống chật vật trong căn nhà nhỏ nhưng lại tiêu dùng những món đồ xa xỉ, đã khiến khán giả cảm thấy khó chấp nhận và từ bỏ theo dõi.

Trường Tương Tư 2

Trường Tương Tư 2 đã không thể giữ vững sức hút như phần 1 và nhanh chóng trở thành một thất bại. Kịch bản rời rạc, tập trung quá nhiều vào tình cảm lãng mạn mà bỏ qua những yếu tố hấp dẫn khác đã khiến khán giả cảm thấy thất vọng. Mặt khác, một trong những nguyên nhân lớn khiến phim không giữ được độ hot được cho là do thời gian chiếu hai phần quá xa điều này khiến Trường Tương Tư 2 bị đánh giá là bom xịt, nữ chính Dương Tử không gánh nổi phim.

Hoan Lạc Tụng 5

Hoan Lạc Tụng 5 với sự tham gia của Giang Sơ Ảnh, Dương Thái Ngọc, Trương Giai Ninh... đã trở thành một bữa tiệc nhàm chán, đầy những gia vị quá đà. Cốt truyện lê thê, nhân vật thiếu chiều sâu khiến khán giả cảm thấy ngán ngẩm. Việc kéo dài series đến phần thứ 5 đã khiến khán giả bội thực và không còn hứng thú.

Cáp Nhĩ Tân 1944

Dù được kỳ vọng là bộ phim bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch nhưng Cáp Nhĩ Tân 1944 tiếp tục là bước thụt lùi với mỹ nhân 8x. Chỉ sau một thời gian ngắn lên sóng, Cáp Nhĩ Tân 1944 có mức tỉ suất bạn xem đài không cao, chỉ bằng mức sàn thấp nhất của nhà đài. Ngoài ra, diễn xuất của Dương Mịch trong phim cũng không được đánh giá cao.

Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ

Với sự tham gia của Trương Tụng Văn và Bạch Bách Hà, hai ngôi sao hàng đầu, cùng với đề tài hấp dẫn về Thanh Minh Thượng Hà Đồ, bộ phim đã nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, kết quả lại khiến nhiều khán giả thất vọng. Trong khi một số người đánh giá cao sự hoành tráng của phim, thì phần lớn lại cho rằng kịch bản yếu kém, diễn xuất không thuyết phục và không làm nổi bật được những giá trị cốt lõi của tác phẩm gốc. Diễn xuất của Bạch Bách Hà vẫn như trong Thất Tình 33 Ngày, còn diễn xuất của Trương Tụng Văn bê nguyên từ Cuồng Phong. Nhiều khán giả đã thẳng thắn chỉ trích diễn xuất của Trương Tụng Văn. Họ cho rằng ngoại hình của anh không phù hợp với nhân vật, giọng nói miền Nam không phù hợp với bối cảnh lịch sử và kỹ năng diễn xuất của anh còn nhiều hạn chế.

Thám tử phố Hoa 2

Thám tử Phố Tàu 2, phần tiếp theo được mong đợi của web drama cùng tên, dù quy tụ dàn diễn viên hùng hậu gồm Khưu Trạch, Trương Quân Ninh, Trương Nghệ Thượng, Trương Tụng Văn... đã không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Với điểm số 6.0 trên Douban, bộ phim đã cho thấy rõ sự đi xuống so với phần trước. Trần Tư Thành, với tham vọng khai thác sâu hơn các mối quan hệ, đã khiến bộ phim trở nên gượng gạo và thiếu tự nhiên. Sự sụt giảm về chất lượng đã khiến tương lai của series này trở nên mờ mịt.

Bạch Dạ Phá Hiểu

Bạch Dạ Phá Hiểu 2, phần tiếp theo được mong đợi của loạt phim đình đám, đã khiến nhiều khán giả thất vọng. Mặc dù ra mắt với khởi đầu ấn tượng, nhanh chóng chiếm vị trí số 1 trên Tencent Video, nhưng chất lượng nội dung lại gây thất vọng lớn. Diễn xuất của Phí Khải Minh bị chê bai kịch liệt vì sự cường điệu và thiếu tự nhiên, khiến nhân vật của anh trở nên thiếu sức sống và không hợp với tổng thể bộ phim.