10 phim cổ trang Trung Quốc hay nhất 2025: Tiêu Chiến thua xa Dương Tử, hạng 1 toàn diễn viên vừa già vừa kém sắc

Năm 2025, mảng phim cổ trang Trung Quốc đã trở thành một "đấu trường sinh tử" thực sự, nơi các nhà làm phim không chỉ cạnh tranh về chất lượng mà còn không ngừng sáng tạo ra những lối đi mới. Từ cú "phá đảo" thành công của Tàng Hải Truyện, câu chuyện kỳ bí của Vô Ưu Độ, rồi loạt vụ án kỳ bí thời thịnh Đường ở Đường Triều Quỷ Sự Lục: Trường An, hay mối thù chất chồng hóa giải đầy cảm xúc trong Khom Lưng… Tất cả không chỉ có chất lượng ổn áp, mà còn liên tục mở ra những hướng chơi mới cực cuốn cho dòng phim cổ trang.

Dựa trên tổng hợp nhiều chỉ số: lượt xem, dữ liệu Maoyan, Vân Hợp, BXH Vlist, hot search và rating… Trang 163 đưa ra top 10 phim cổ trang gây bão năm 2025.

10. Khom Lưng

Nếu bạn vẫn chưa xem Khom Lưng thì quả thực là một sự bỏ lỡ lớn, bởi đây chính là "chân ái" của hội mê visual và những ai yêu thích vibe lãng mạn đẹp như tranh vẽ. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hot như Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh, Tuyên Lộ, Hà Hoằng San, Kim Sĩ Kiệt..., và nhận được điểm 6.6 trên Douban.

Trong phim, Tống Tổ Nhi hóa thân thành nàng tiểu mỹ nhân thông minh, lém lỉnh, đối lập với Lưu Vũ Ninh trong vai anh hùng loạn thế trầm mặc nhưng cuốn hút. Cả hai kéo người xem vào mối quan hệ từ hôn nhân cưới trước yêu sau, lồng ghép khéo léo giữa mâu thuẫn gia tộc và tranh đấu triều đình, tạo nên chemistry cực kỳ bùng nổ.

Khom Lưng còn lập thành tích đáng nể: Nhiệt độ trên Tencent đã vượt mốc 30.000 chỉ sau 6 ngày ra mắt, liên tục giữ vị trí TOP 1 trên các bảng xếp hạng uy tín như Maoyan, Vân Hợp, Detawin và Lighthouse trong 22 lần liên tiếp. Tổng lượt xem toàn mạng của phim vượt 800 triệu, thậm chí còn phá kỷ lục về doanh thu quảng cáo khi có tới 167 đoạn quảng cáo được cài cắm, đứng đầu Tencent trong năm nay.

9. Vải Tiến Trường An

Mặc dù chỉ đạt điểm 6.6 trên Douban, bộ phim cổ trang Vải Tiến Trường An vẫn khiến nhiều khán giả hoàn toàn bị cuốn hút ngay từ những phút đầu tiên. Với sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng như Lôi Giai Âm, Nhạc Vân Bằng, bộ phim chinh phục người xem nhờ tiết tấu kể chuyện hợp lý và câu chuyện được xây dựng chặt chẽ. Tác phẩm không sa vào những tình tiết yêu đương sến súa mà tập trung khắc họa sâu sắc số phận đầy gian truân của những nhân vật nhỏ bé thời Đường, khiến mỗi tập phim đều hồi hộp như bóc một "blind box" (hộp mù) vừa căng thẳng lại vừa gây nghiện.

Về mặt thành tích, Vải Tiến Trường An đã chứng minh sức hút đáng gờm: Tỷ suất người xem trên CCTV từng đạt đỉnh 1.7852%, giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc. Nhiệt độ trên Tencent cũng từng đạt mốc 26772, với tổng lượt xem toàn mạng vượt 600 triệu. Đặc biệt, các chủ đề liên quan đến bộ phim trên Douyin (TikTok Trung Quốc) đã vượt mốc 40 tỷ lượt xem.

8. Quý Nữ

Với điểm 7.0 trên Douban, Quý Nữ chứng minh mình không phải là một bộ phim trạch đấu cũ kỹ, mà là một câu chuyện tái sinh kết hợp quyền mưu và sự trưởng thành của nữ giới đầy kịch tính. Bộ phim có sự tham gia của Trần Đô Linh, Tân Vân Lai, Hà Hoằng San cùng dàn diễn viên thực lực. Đặc biệt, Trần Đô Linh đã gây bất ngờ lớn khi lột xác hoàn toàn: từ hình tượng cô gái yếu đuối hóa thành nữ chính tái sinh sắc sảo, tàn nhẫn và thông minh đến lạnh gáy.

Cô vào vai Trang Hàn Nhạn, người trải qua tuổi thơ bị ruồng bỏ và lớn lên với kế hoạch trả thù gia tộc. Cô dùng một cuộc hôn nhân giao dịch để tiếp cận đại nhân Phó Vân Tịch (Tân Vân Lai đóng) một quyền thần đầy mưu mẹo. Phản ứng hóa học giữa Trần Đô Linh và Tân Vân Lai cực kỳ cuốn hút và cực kỳ gay cấn.

Về thành tích, Quý Nữ đã nhanh chóng lọt vào top những phim bùng nổ của Tencent: nhiệt độ nền tảng đạt 22.000 ngay ngày đầu, vượt 26.000 vào ngày hôm sau, và cán mốc 30.180 ở cuối phim. Với tổng lượt xem toàn mạng vượt 1 tỷ, bộ phim đã nhiều lần nằm TOP 1 trên các bảng xếp hạng uy tín.

7. Thư Quyển Nhất Mộng

Được xem là một trong những bộ phim "phá luật" nhất năm 2025 với motif xuyên sách kết hợp vòng lặp vô hạn, Thư Quyển Nhất Mộng đã tạo nên cơn sốt độc đáo. Bộ phim đạt điểm 7.1 trên Douban, với sự tham gia của dàn diễn viên nổi bật như Lý Nhất Đồng, Lưu Vũ Ninh, và Chúc Tụ Đan. Trong phim, Lý Nhất Đồng vào vai một nữ diễn viên hạng xoàng không may té vào chính kịch bản mình đang thử vai, trở thành nữ chính với số phận "định sẵn phải chết". Để tìm cách sống sót, cô liên tục tìm cách thay đổi số phận, tạo ra một loạt cảnh vừa hài hước vừa kịch tính khi liên tục "chết đi sống lại" như đang chơi game.

Lưu Vũ Ninh lại gây "thương nhớ" với kiểu nam chính "miệng độc, tim mềm", chuyển đổi đầy thú vị từ tổng tài bá đạo sang "gà mờ" bị nữ chính lừa đẹp mê. Đặc biệt, nội dung phim càng trở nên hấp dẫn khi nữ chính càng chạy trốn, cốt truyện lại càng ép cô vào những khoảnh khắc "cưỡng chế yêu" hoang đường. Cuối cùng, cả hai nhân vật dần dần "tự thức tỉnh", quyết tâm liên thủ chống lại số phận do kịch bản viết.

Về thành tích, bộ phim đã chứng minh sức hút mạnh mẽ: Nhiệt độ trên iQIYI đạt mốc 9611, tổng lượt xem toàn mạng vượt 1 tỷ. Phim cũng đạt rating ấn tượng trên đài Giang Tô khi vượt mốc 1.9%, và các chủ đề liên quan trên Douyin đã vượt qua con số khổng lồ 90 tỷ lượt xem.

6. Tàng Hải Truyện

Với điểm 7.1 trên Douban, Tàng Hải Truyện được xem là cú đột phá của dòng phim quyền mưu, bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Tiêu Chiến, Trương Tịnh Nghi…

Chuyển thể từ truyện của Nam Phái Tam Thúc, Tiêu Chiến vào vai một nhân vật vừa âm trầm, vừa phức tạp, người dần phát hiện ra mình chỉ là quân cờ, từ đó dứt khoát phản sát cả bàn cờ và phò trợ tân đế lên ngôi. Bộ phim đưa khán giả vào những nút thắt nghẹt thở như bí ẩn thây binh, la bàn sinh tử, ánh sáng lam quái dị... tạo cảm giác vừa huyền bí lại vừa cực kỳ logic. Bối cảnh và mỹ thuật của Tàng Hải Truyện, dưới bàn tay của đạo diễn Trịnh Hiểu Long, được đánh giá là cực kỳ mãn nhãn.

Về thành tích, bộ phim đã lập nhiều kỷ lục: Nhiệt độ trên Youku vượt 10.000 chỉ sau 38 giờ, thị phần Yunhe đạt đỉnh 40.1%. Đặc biệt, tỷ suất người xem trên CCTV8 đạt mức cao nhất là 2.486%, phá vỡ kỷ lục phim cổ trang giờ vàng trong vòng 5 năm gần đây. Sức nóng của phim còn lan rộng khi các chủ đề liên quan trên Douyin đã vượt 150 tỷ lượt xem.

5. Ám Hà Truyện

Bộ phim võ hiệp huyền ảo Ám Hà Truyện với sự tham gia của Cung Tuấn, Bành Tiểu Nhiễm, và Kiều Chấn Vũ, phim xoay quanh cuộc nội chiến tranh đoạt quyền lực đẫm máu trong tổ chức sát thủ Ám Hà. Cung Tuấn vào vai sát thủ số một, vừa máu me vừa bí ẩn, trong khi Bành Tiểu Nhiễm hóa thân thành nữ sát thủ "điên, đẹp, độc", mang đến những cảnh chiến đấu đẹp đến nghẹt thở. Nam chính vừa phải cứu chủ, vừa đối đầu với người bạn thân phản bội, mở ra loạt trận chiến mãn nhãn.

Ám Hà Truyện nhanh chóng đạt thành tích ấn tượng: Nhiệt độ trên Youku phá 10.000 chỉ sau 6 ngày, tổng lượt xem vượt 1.1 tỷ, và liên tục giữ TOP 1 trên các bảng xếp hạng như Maoyan, Vân Hợp, Detawen.

4. Vô Ưu Độ

Vô Ưu Độ với điểm 7.5 trên Douban với sự tham gia của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi. Bộ phim đã thành công trong việc dựng lên một không khí ma mị, đẹp đến rùng mình. Từ những câu chuyện như Mèo Chín Mạng, Cáo Mặc Áo Cưới... mỗi câu chuyện đều có những cú twist cảm xúc và thông điệp sâu sắc về nhân tính. Nhậm Gia Luân đóng vai thầy trừ yêu vừa đẹp trai, lạnh lùng lại dịu dàng một cách bất ngờ, còn Tống Tổ Nhi cho thấy sự nâng cấp diễn xuất đáng kể: từng nỗi sợ hãi, nũng nịu, đau đớn và lưu luyến đều được thể hiện chân thật, lay động người xem.

Vô Ưu Độ đạt nhiệt độ 9853 trên iQIYI, thị phần Yunhe là 26%, tổng lượt xem vượt 1.4 tỷ, và các chủ đề liên quan trên Douyin vượt 90 tỷ lượt xem.

3. Quốc Sắc Phương Hoa

Quốc Sắc Phương Hoa với điểm 7.8 trên Douban, được gọi là đỉnh cao cổ trang năm 2025 khi cả nhiệt độ lẫn lời khen đều áp đảo. Bộ phim với sự tham gia của Dương Tử và Lý Hiện đã tạo nên cơn sốt lớn, chứng minh sức nóng không hề giảm sút của thể loại cổ trang.

Dương Tử vào vai Hạ Duy Phương, con gái nhà thương gia, thông minh và dứt khoát. Đối diện với gia đình khó khăn và cuộc hôn nhân vì lợi ích, cô nàng trực tiếp phản kháng mà không hề lằng nhằng. Lý Hiện đóng vai "Hoa điểu sứ" Tưởng Trường Dương, bề ngoài phong lưu phóng khoáng nhưng thực chất siêu mưu lược.

Về thành tích, bộ phim gần như áp đảo các đối thủ chiếu cùng thời điểm: Chỉ số rating đỉnh điểm trên Hồ Nam TV đạt 0.8366%, đứng đầu khung giờ vàng so với các đài địa phương. Độ hot trên Maoyan đạt 9858.4, thị phần Vân Hơpj đạt 21.2%, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng uy tín. Tổng lượt xem trên toàn mạng vượt 1.4 tỷ, trung bình mỗi tập hơn 40 triệu.

2. Đường Triều Quỷ Sự Lục: Trường An

Với điểm 8.1 trên Douban, Đường Triều Quỷ Sự Lục: Trường An thật sự đang hot đến kinh khủng. Phim cổ trang trinh thám ly kỳ này với dàn cast quen thuộc đã khiến khán giả xem đi xem lại vài lần, đồng thời đẩy nhiệt của phần một tăng mạnh trở lại. Từ vụ án đào tiên mở màn, tiếng khóc ở Chinh Phật Tự đã kéo căng mạch truyện. Từng vụ án mang màu sắc huyền bí, ly kỳ, đồng thời chạm đến các vấn đề thực tế, kết hợp chính trị – kinh tế – văn hóa vào câu chuyện con người, thời đại. Đạo diễn đã làm quá xuất sắc khi tạo nên thẩm mỹ quái dị của Đại Đường, xem xong là nổi da gà luôn.

Kể từ khi phát sóng ngày 8/11/2025, độ hot trên iQIYI đã đạt 10.000 vào ngày thứ 4, thị phần Yunhe vượt 28%, lập kỷ lục phim cổ trang trinh thám iQIYI nhanh nhất vượt 10.000. Tổng lượt xem toàn mạng vượt 700 triệu, Douban mở điểm 8.1 và leo top hot search.

1. Thước Đao Môn Truyền Kỳ 2

Thước Đao Môn Truyền Kỳ 2 là bộ phim độc đáo bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay khi thẳng thắn nói không với các diễn viên trẻ, đẹp, hay "lưu lượng", và cũng không hề có tuyến tình yêu chính. Thay vào đó, tác phẩm này dựa hoàn toàn vào dàn diễn viên gạo cội, mà đứng đầu là Triệu Bản Sơn. Ông một mình đảm nhận hai vai anh em sinh đôi Trường Hải - Trường Tại.

Bên cạnh Triệu Bản Sơn, dàn diễn viên còn lại của bộ phim đều là những cái tên đã qua thời xuân sắc, thậm chí không hề thân quen với khán giả đại chúng. Tuy nhiên, chính sự kém sắc và già dặn này lại tạo nên những nhân vật có cá tính độc đáo, khiến người xem phải nhớ mãi. Chẳng hạn, màn góp mặt của "trai xấu" Tiểu Thẩm Dương được đánh giá là vô cùng duyên dáng.

Thước Đao Môn Truyền Kỳ 2 với nguyên dàn cast cũ trở lại kết hợp diễn viên thực lực, bộ phim vẫn sử dụng lối hài thâm thúy với các câu thoại gây cười liên tục, khiến người xem cảm thấy không khác gì đang xem các chương trình hài cuối năm, nhưng ẩn chứa đằng sau là tầng ý nghĩa châm biếm sâu sắc về xã hội. Những từ lóng trên mạng được đưa vào thoại một cách tự nhiên, theo kịp thời sự, cùng các chi tiết ám chỉ các vấn đề nóng như lừa đảo ở Myanmar hay fan cuồng săn sao, đã cho thấy sự nhạy bén cực cao với hiện thực. Thêm các màn tung hứng của Tống Tiểu Bảo và Văn Tùng giả trai, dàn diễn viên vừa hài hước vừa duyên dáng này đã góp phần tái hiện một giang hồ vừa vui nhộn, vừa truyền tải được trọn vẹn tinh thần hiệp nghĩa.