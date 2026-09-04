10 năm trước của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh

Năm đó Khả Ngân mới 19 tuổi còn Nhan Phúc Vinh vừa tròn 30.

10 năm trước - năm 2016, Khả Ngân (Trần Thị Kim Ngân, sinh năm 1997) mới ở giai đoạn đầu của hành trình chuyển từ “hot girl boxing” sang diễn viên, còn Nhan Phúc Vinh đã là một cái tên quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Hai cái tên khi ấy đều bận rộn với sự nghiệp riêng, gần như chẳng có lý do gì để công chúng đặt họ cạnh nhau. Nếu có, họ cũng chỉ là đồng nghiệp đơn thuần.

10 năm sau, câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác.

Năm 2016 của Khả Ngân

Năm 2016 là quãng thời gian Khả Ngân hoạt động khá sôi nổi. Khi đó, cô mới 19 tuổi nhưng đã xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, từ gameshow, điện ảnh, quảng cáo đến các sự kiện quốc tế.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là Bước Nhảy Hoàn Vũ mùa 7. Khả Ngân tham gia chương trình cùng với bạn nhảy Zhivko Ivanov và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ ban giám khảo trước khi dừng chân ở liveshow 5. Việc xuất hiện trong một chương trình đòi hỏi khả năng vận động, tập luyện cường độ cao cũng khá phù hợp với hình ảnh Khả Ngân khi ấy.

Khả Ngân và Zhivko Ivanov tại Bước Nhảy Hoàn Vũ (Ảnh: Bước Nhảy Hoàn Vũ)

Cùng năm, Khả Ngân tiếp tục thử sức với điện ảnh qua các dự án Cao Thủ Ẩn Danh và Lật Mặt 2: Phim Trường. Đây cũng là giai đoạn cô từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên, thay vì chỉ được nhớ đến với danh xưng “hot girl boxing”.

Hoạt động của cô trong năm này còn vượt ra ngoài phạm vi showbiz trong nước. Tháng 10/2016, Khả Ngân là một trong ba đại diện của Việt Nam tham gia Tuần lễ ASEAN do Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 100 nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật trong khu vực Đông Nam Á.

Ba đại diện của Việt Nam tham dự gồm Khả Ngân, diễn viên Công Dương và Hoa hậu Thùy Dung.

Tại đây, Khả Ngân giành danh hiệu Miss ACEQM (ASEAN Celebrity Explore Quest Malaysia) - giải thưởng dành cho các nghệ sĩ trẻ tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á.

Nhìn lại năm 2016, Khả Ngân khi ấy vẫn đang ở giai đoạn khám phá xem mình có thể đi được bao xa trong showbiz. Cô tham gia một cuộc thi nhảy, đóng phim, xuất hiện trong hoạt động quốc tế và thử sức với nhiều cơ hội khác nhau, liên tục mở rộng những trải nghiệm đầu tiên của mình.

Khả Ngân tại sự kiện khai trương đường hoa Nguyễn Huệ đầu năm 2016 (Ảnh: GG)

Nhan Phúc Vinh năm 2016

Trong khi Khả Ngân đang ở những bước đầu xây dựng sự nghiệp diễn xuất, Nhan Phúc Vinh của năm 2016 đã có một hành trình nghề nghiệp đáng chú ý.

Năm này, nam diễn viên xuất hiện trong Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 - mùa All Stars, chương trình quy tụ nhiều gương mặt từng gây ấn tượng ở các mùa trước. Đồng hành cùng bạn chơi Thùy Dung trong đội Đỏ, Nhan Phúc Vinh đi đến chặng cuối và giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Nhan Phúc Vinh và Thùy Dung (Ảnh: Cuộc Đua Kỳ Thú)

Cuộc Đua Kỳ Thú cũng là một dấu mốc khá thú vị nếu nhìn lại Nhan Phúc Vinh của hiện tại. 10 năm sau, nam diễn viên được nhắc đến nhiều với những thử thách sức bền như chạy 100km hay hoàn thành Full Ironman 140.6. Nhưng ngay từ năm 2016, anh đã là một trong những nghệ sĩ quen thuộc với hình ảnh vận động, thi đấu và thử thách thể lực qua chương trình thực tế.

Song song với đó, Nhan Phúc Vinh tiếp tục hoạt động mạnh ở mảng phim ảnh.

Anh đảm nhận vai Cần trong Cô Thắm Về Làng, một trong những bộ phim truyền hình tạo được sự chú ý với khán giả trong dịp Tết. Nhân vật Cần cũng trở thành một trong những vai diễn giúp Nhan Phúc Vinh ghi thêm dấu ấn trong lòng khán giả truyền hình.

Cùng năm, nam diễn viên tham gia Đặc Vụ Ở Macao, vào vai Trọng Dũng. Vai diễn đưa Nhan Phúc Vinh đến với một màu sắc khác, thuộc thể loại hình sự và hành động, đồng thời cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn nhân vật của anh.

Năm 2016, Nhan Phúc Vinh vì thế đã để lại ấn tượng khá rõ ràng khi vừa xuất hiện trên sóng truyền hình thực tế, vừa duy trì công việc diễn xuất qua các dự án phim truyền hình.

Nhan Phúc Vinh trong Cô Thắm Về Làng (Ảnh: Phim Cô Thắm Về Làng)

Nhìn chung, nếu đặt Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh của năm 2016 cạnh nhau, dễ thấy hai người khi ấy đang ở hai chặng khác nhau trong sự nghiệp. Cả hai đều có những dấu ấn riêng, những lịch trình riêng và những đường đi riêng. Nếu có liên quan cũng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp trong làng giải trí.

10 năm sau, điểm giao của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cũng không chỉ nằm ở công việc diễn xuất. Cả hai còn tìm thấy một sở thích chung ở việc tập luyện và các môn thể thao sức bền. Và hiện tại, cặp đôi được nhắc đến cùng nhau với một câu chuyện hoàn toàn khác: về chung một nhà.