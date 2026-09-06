10 năm trước của Cường Đô La và Đàm Thu Trang

2016 cũng được cho là năm đặc biệt của Cường Đô La và Đàm Thu Trang.

10 năm trước, Cường Đô La và Đàm Thu Trang chưa phải cặp vợ chồng có cuộc sống gia đình được nhiều người ngưỡng mộ như hiện tại. Năm 2016, cả hai đang ở những chặng đường rất khác nhau: Cường Đô La vẫn là cái tên đình đám trong giới doanh nhân và nổi tiếng với thú chơi siêu xe, còn Đàm Thu Trang vẫn có phần loay hoay khẳng định bản thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên đáng chú ý hơn cả, năm 2016 cũng từng được cả hai nhắc lại như một cột mốc đặc biệt trong hành trình yêu đương đến hôn nhân cùng nhau.

Cường Đô La năm 2016

Năm 2016, Nguyễn Quốc Cường, hay Cường Đô La, đã là cái tên quá quen thuộc với công chúng dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Sinh năm 1982, Cường Đô La khi ấy 34 tuổi, đang giữ vị trí Phó Tổng giám đốc và Thành viên Hội đồng quản trị của Quốc Cường Gia Lai. Công việc chính của anh gắn với lĩnh vực bất động sản và hoạt động kinh doanh của gia đình.

Hình ảnh năm 2016 của Cường Đô La (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, thứ khiến Cường Đô La được nhắc đến nhiều trên truyền thông thời điểm đó lại không chỉ là công việc.

Anh nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe và được xem là một trong những người góp phần tạo nên trào lưu chơi siêu xe của giới nhà giàu Việt. Năm 2016, sau một thời gian hạn chế thú chơi này vì những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, Cường Đô La lại gây chú ý khi đưa về garage một chiếc xe mới.

Thế nên nếu nhìn Cường Đô La của 10 năm trước, đây là một người đàn ông đã có sự nghiệp, danh tiếng và đời sống riêng được truyền thông đặc biệt chú ý. Hình ảnh của anh gắn liền với những chiếc xe đắt tiền, các hoạt động kinh doanh cùng những câu chuyện xoay quanh tình cảm, mối quan hệ.

Anh nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ (Ảnh: IGNV)

Đàm Thu Trang năm 2016

Sinh năm 1989, người đẹp Lạng Sơn - Đàm Thu Trang từng được biết đến từ khá sớm. Cô giành giải Thí sinh được yêu thích nhất tại Miss Teen 2008, Hoa khôi xứ Lạng, sau đó lọt Top 6 Vietnam's Next Top Model và Top 20 Hoa hậu Việt Nam. Đàm Thu Trang cũng từng theo học thanh nhạc và thử sức với vai trò ca sĩ.

Thế nhưng con đường nghệ thuật của cô không kéo dài quá lâu.

Sau một số sản phẩm âm nhạc, Đàm Thu Trang dần tạm dừng hoạt động showbiz. Giai đoạn 2014-2016, cô gần như không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng như trước. Thời điểm này, cô không có nhiều hoạt động sôi nổi, bắt đầu dần chuyển sang những hướng đi khác.

Đàm Thu Trang năm 2016 (Ảnh: IGNV)

Vì thế, Đàm Thu Trang năm 2016 vẫn sở hữu ngoại hình nổi bật của một người mẫu với chiều cao khoảng 1,76 m, vóc dáng cân đối, gương mặt sắc nét nhưng lại không còn là cái tên xuất hiện dày đặc trên các sân khấu hay sự kiện giải trí.

2016 cũng là năm đặc biệt: Hai người bắt đầu có duyên?

Điều thú vị nằm ở chỗ, năm 2016 tưởng như là một mốc hoàn toàn bình thường trong câu chuyện của hai người lại được chính Cường Đô La nhắc lại khi nhìn về hành trình hôn nhân.

Cuối năm 2025, doanh nhân đăng tải loạt hình ảnh bên Đàm Thu Trang và các con, đồng thời viết: “2016 và chuẩn bị bước vào 2026. 10 năm cùng những thăng trầm và đủ các cung bậc cảm xúc. Yêu em, vợ yêu của anh”.

Trước đó, từng có những thông tin cho rằng Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã bắt đầu có sự liên hệ từ năm 2016. Thậm chí, trong năm này, dân mạng từng soi một số hình ảnh của Đàm Thu Trang bên chiếc siêu xe có nhiều điểm tương đồng với xe của Cường Đô La.

Tuy nhiên, phải tới giữa năm 2017, mối quan hệ của cả hai mới nhận nhiều sự chú ý. Càng bất ngờ hơn khi tháng 9/2017, cả hai cùng thay đổi trạng thái trên mạng xã hội thành “đã đính hôn”.

Thời điểm mới hẹn hò cả hai có phần kín tiếng (Ảnh: IGNV)

Sau khoảng thời gian tìm hiểu, Cường Đô La và Đàm Thu Trang ngày càng thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm. Dịp Valentine năm 2018, Cường Đô La lần đầu đăng ảnh chụp cùng bạn gái và viết “Our 14/2/2018”, gần như chính thức xác nhận mối quan hệ. Tháng 1/2019, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại Lạng Sơn. Đến tháng 7 cùng năm, họ tổ chức hôn lễ tại TP.HCM.

Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang gần như rút hẳn khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình và kinh doanh. Cặp đôi lần lượt đón con gái Suchin vào năm 2020 và con trai Sutin vào năm 2023.

Nhìn lại 10 năm, sự thay đổi của cả hai khá rõ. Cường Đô La từ một doanh nhân nổi tiếng với biệt danh “đại gia phố núi”, siêu xe đã trở thành người đàn ông thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con. Còn Đàm Thu Trang từ một chân dài từng hoạt động trong showbiz đã lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, tập trung chăm sóc gia đình.

Và nếu đúng như cách Cường Đô La gọi năm 2016 là cột mốc “10 năm cùng những thăng trầm”, thì đây cũng là một trong những màn chuyển hướng đáng chú ý nhất của cả hai: Từ hai cái tên từng được biết đến theo những cách rất khác nhau, họ trở thành một gia đình và đồng hành từ cuộc sống đến công việc.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang có cuộc sống hôn nhân viên mãn

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