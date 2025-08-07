Ông Trần là một doanh nhân ở Quảng Châu (Trung Quốc), thành lập công ty riêng sau khi tốt nghiệp 2 năm. Điều kiện tài chính dư dả nên ông không ngại thanh toán toàn bộ chi phí cho mỗi dịp họp lớp cấp 3. Các bạn học cũ đã quen với điều này trong suốt 10 năm và không tiếc những lời khen ngợi ông Trần mỗi dịp gặp mặt.

Tuy nhiên 2 năm gần đây, tình hình kinh doanh của doanh nhân này không mấy khả quan. Do không bắt kịp xu thế phát triển của thương mại điện tử, công ty của ông bị tụt dốc, thua lỗ nặng nề. Vậy nên dịp họp lớp đầu năm 2025, ông Trần dự định sẽ không tham gia với lý do bận công việc. Thế nhưng bạn cùng lớp lại nói sẵn sàng điều chỉnh lịch vì ông nên người đàn ông này vẫn quyết định tới dự, tự nhủ đây là buổi họp lớp cuối cùng mình tham gia.

Bạn bè gặp lại, tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau. Có người hỏi tình hình kinh doanh của ông Trần, người đàn ông này chỉ đáp: “Cũng được”. Dù vậy, gương mặt ông không giấu được vẻ buồn bã trong suốt buổi tiệc, ít nói chuyện với các bạn cũ. Không còn giàu có như trước nhưng ông Trần vẫn không ngại chiêu đãi cả lớp, bí mật thanh toán bàn tiệc 6.000 NDT (21 triệu đồng) rồi ra về trước.

Về đến nhà, ông Trần bị vợ chỉ trích vì “tiêu xài hoang phí” cho bạn bè trong khi công việc kinh doanh đang bế tắc. Người đàn ông này cúi mặt, chỉ hứa với vợ đây là dịp cuối cùng gặp gỡ các bạn. Đúng lúc ông chuẩn bị đi ngủ, lại thấy tài khoản của mình được chuyển thêm 40.000 NDT (146 triệu đồng) và tin nhắn của lớp trưởng: “Mọi người đều biết công ty cậu đang gặp khó khăn. Cậu đã hào phóng với cả lớp suốt nhiều năm nên mong rằng số tiền cả lớp góp lại có thể giúp đỡ cậu phần nào. Nếu có thể giúp đỡ thêm điều gì, đừng ngại nhờ các bạn nhé. Tết năm sau chúng ta sẽ gặp lại”.

Ông Trần đọc xong tin nhắn, lặng lẽ lau nước mắt. Tuy số tiền này không thể giúp doanh nhân này vực dậy sự nghiệp ngay lập tức nhưng cũng cho thấy những người bạn học cũ thực sự quan tâm đến mình. Ông Trần tự nhủ dù sau này dù sự nghiệp ra sao, ông vẫn sẽ tham gia buổi họp lớp mỗi năm và nhớ về sự giúp đỡ lúc khó khăn từ các bạn.