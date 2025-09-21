10 năm phỏng vấn sinh viên ĐH Harvard, phát hiện: 4 kiểu cha mẹ dễ nuôi dạy con thành người tài, càng lớn càng xuất sắc

Ronald Ferguson, nhà kinh tế học giảng dạy tại Trường Harvard Kennedy (Mỹ) cùng nhà báo Tatsha Robertson đã dành 10 năm để phỏng vấn các sinh viên ĐH Harvard có thành tích cao, sự nghiệp thành công cùng cha mẹ họ để tìm ra phương pháp giáo dục hiệu quả. Họ tiến hành phỏng vấn khoảng 200 sinh viên ĐH Harvard và phụ huynh có con đỗ ngôi trường danh giá này để, tổng hợp dữ liệu để tìm ra phương pháp giáo dục hiệu quả.

Nhóm sinh viên này cũng đến từ các gia đình có hoàn cảnh khác nhau, thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Một số phụ huynh có trình độ Giáo sư, Tiến sĩ, có những phụ huynh làm đầu bếp, luật sư, tài xế, bác sĩ… Điều này cho thấy chỉ số IQ hay gia thế ưu tú không phải điểm chung giữa những sinh viên xuất sắc này mà là từ phương pháp giáo dục của bố mẹ:

Bố mẹ đồng hành cùng con trong việc học sớm

90% bộ não của trẻ đã phát triển hoàn thiện ở độ tuổi lên 5, vì vậy việc học cùng con sớm rất quan trọng đối với trẻ trong độ tuổi từ 0-5. Ở độ tuổi này tâm trí của con giống như một miếng bọt biển, dễ dàng tiếp thu mọi thông tin. Cha mẹ cần nắm bắt giai đoạn quan trọng này để khơi dậy cảm hứng học tập trong trẻ, giúp con có hứng thú khám phá thế giới xung quanh và không ngừng tìm tòi, nâng cao kiến thức.

Trong nghiên cứu của Ronald Ferguson chỉ ra việc cha mẹ có thể đóng vai trò "đối tác học tập sớm" có thể giúp trẻ phát triển niềm đam mê học tập suốt đời. Điều này hỗ trợ rất tốt cho con đường học vấn, sự nghiệp. Cha mẹ cũng cần quan sát để tìm ra sở thích và năng khiếu của con sớm để có định hướng, điều chỉnh phù hợp cho tương lai.

Ảnh minh hoạ

Bố mẹ quan tâm con một cách vừa đủ

Khác với "cha mẹ trực thăng" – cách gọi những ông bố bà mẹ chăm con quá kỹ càng, luôn ở bên cạnh định hướng con theo ý mình và kiểm soát trẻ quá mức hay cha mẹ vô tâm, giáo sư Ronald Ferguson muốn đề cập đến kiểu cha mẹ quan tâm, giám sát một cách vừa đủ để trẻ luôn cảm thấy được bảo vệ.

Trên thực tế, không phải đứa trẻ nào cũng có thể dễ dàng chia sẻ những khó khăn bản thân gặp phải hay đứng lên bảo vệ quyền lợi của bản thân. Vậy nên cha mẹ cần có sự quan sát, can thiệp kịp thời để đảm bảo trẻ không cảm thấy đơn độc trên hành trình trưởng thành.

Bố mẹ trở thành người truyền cảm hứng cho con

Ảnh minh hoạ

Từ khi chào đời, trẻ đã có xu hướng bắt chước những gì cha mẹ làm. Cha mẹ có nhiều thói quen, lối sống và suy nghĩ lành mạnh sẽ ảnh hưởng tích cực và truyền cảm hứng đến cho con. Hành động thực tế từ phụ huynh sẽ hiệu quả hơn việc chỉ dạy con bằng lời nói.

Chính vì vậy việc cha mẹ trở thành "hình mẫu" để con noi theo rất quan trọng. Những sinh viên có thành tích cao thường có cha mẹ đề cao tầm quan trọng của học vấn, có sự kỷ luật trong lối sống và có sự trung thực.

Ngoài ra Ronald Ferguson cũng quan sát thấy nếu những phụ huynh có con thành công, nếu quá khứ gặp sai lầm, họ sẽ tìm mọi cách sửa sai để điều này không xảy ra với chính con mình.

Bố mẹ cho con lời khuyên giải quyết vấn đề

Ảnh minh hoạ

Nhà kinh tế học Ronald Ferguson đề cập đến kiểu cha mẹ thường xuyên đưa ra lời khuyên, hướng dẫn con cách vượt qua mọi tình huống khó khăn trong cuốn sách về nuôi dạy con của mình. Kỹ năng giải quyết vấn đề rất quan trọng, từ cách nhận diện, phân tích và tìm ra giải pháp nhưng không phải phụ huynh nào cũng chú ý đến.

Cha mẹ biết lắng nghe, giúp con phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề sớm sẽ thúc đẩy sự tự tin và sự độc lập ở trẻ, tăng cường khả năng tư duy logic cũng như xây dựng tính nhẫn nại khi đối mặt với các tình huống bất ngờ xảy ra.