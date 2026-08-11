10 nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2026: Song Joong Ki xếp sau Lee Min Ho, hạng 1 bất khả chiến bại

Đây cũng là những tài tử quyền lực nhất Hàn Quốc, có khối tài sản kếch xù từ diễn xuất và các thu nhập khác.

Làn sóng Hallyu không chỉ đưa các nam diễn viên Hàn Quốc trở thành những ngôi sao đình đám khắp châu Á mà còn giúp họ sở hữu khối tài sản đáng nể. Theo thống kê của Nubia Magazine, dưới đây là 10 nam diễn viên được xếp vào nhóm giàu nhất Hàn Quốc năm 2026, dựa trên những ước tính về tài sản và thu nhập từ diễn xuất, quảng cáo cùng các hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, vị trí của những cái tên quen thuộc như Lee Min Ho, Song Joong Ki hay Hyun Bin có sự chênh lệch khá lớn. Trong khi đó, người đứng đầu danh sách bỏ xa phần còn lại với mức tài sản được ước tính lên tới 117 triệu USD.

1. Kim Soo Hyun

Đứng đầu danh sách chính là Kim Soo Hyun với khối tài sản được ước tính khoảng 117 triệu USD. Nam diễn viên bắt đầu tạo dấu ấn với những vai diễn trong Dream High, trước khi thực sự vươn lên hàng sao hạng A nhờ Mặt Trăng Ôm Mặt Trời và đặc biệt là Vì Sao Đưa Anh Đến. Thành công của những bộ phim này giúp Kim Soo Hyun trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất của màn ảnh Hàn.

Không chỉ có diễn xuất, nam diễn viên còn sở hữu sức hút thương mại rất lớn. Anh từng được truyền thông Hàn Quốc gọi là “ông hoàng quảng cáo”, liên tục xuất hiện trong các chiến dịch của nhiều thương hiệu lớn. Theo các số liệu được nguồn này tổng hợp, mức cát-xê truyền hình của Kim Soo Hyun cũng thuộc nhóm cao nhất ngành. Sự kết hợp giữa diễn xuất, quảng cáo và sức ảnh hưởng quốc tế đã đưa anh trở thành tài tử giàu nhất Hàn Quốc với khoảng cách tài sản lên tới hàng chục triệu USD so với người đứng sau.

2. So Ji Sub

Xếp thứ hai là So Ji Sub với tài sản ước tính khoảng 41 triệu USD. Hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990, So Ji Sub sở hữu sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ với hàng loạt tác phẩm nổi bật như I'm Sorry, I Love You, Master's Sun, Oh My Venus, The Battleship Island và gần đây nhất vừa tạo nên kỷ lục màn ảnh nhỏ năm 2026 với Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động. Khác với những ngôi sao thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, So Ji Sub chọn lọc dự án rất kỹ nên mỗi lần trở lại, anh luôn giữ được sức hút ấn tượng nhờ hình tượng nam tính và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai.

Bên cạnh cát-xê diễn xuất, các hợp đồng quảng cáo và hoạt động kinh doanh cũng góp phần tạo nên khối tài sản đáng nể của nam diễn viên.

3. Lee Jong Suk

Lee Jong Suk đứng thứ ba với khoảng 32 triệu USD. Từ một người mẫu chuyển hướng sang diễn xuất, Lee Jong Suk nhanh chóng trở thành một trong những nam chính được yêu thích nhất thế hệ của mình qua I Can Hear Your Voice, Pinocchio, W: Two Worlds và While You Were Sleeping. Gương mặt điển trai, vóc dáng nổi bật cùng diễn xuất nổi bật giúp anh duy trì vị trí vững chắc trong làng giải trí.

Sức hút của Lee Jong Suk cũng không chỉ nằm ở thị trường Hàn Quốc. Các tác phẩm của anh có lượng người hâm mộ lớn tại nhiều quốc gia châu Á, qua đó giúp giá trị thương mại của nam diễn viên ngày càng tăng.

4. Lee Min Ho

Lee Min Ho là một trong những cái tên nổi tiếng nhất toàn cầu của màn ảnh Hàn, đứng ở vị trí thứ tư với khối tài sản ước tính khoảng 26 triệu USD. Nam diễn viên trở thành hiện tượng châu Á sau Boys Over Flowers, sau đó tiếp tục củng cố danh tiếng với The Heirs, The Legend of the Blue Sea, The King: Eternal Monarch và Pachinko.

Điều đáng nói là Lee Min Ho sở hữu sức ảnh hưởng đặc biệt lớn tại thị trường quốc tế. Tên tuổi của anh gắn với rất nhiều thương hiệu lớn và thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng về độ phổ biến của diễn viên Hàn Quốc ở nước ngoài. Dù chỉ đứng thứ tư trong bảng xếp hạng tài sản này - bởi nhiều người tin rằng anh là gương mặt đầu tiên khi nhắc đến phim Hàn Quốc, Lee Min Ho vẫn là một trong những ngôi sao có giá trị Hallyu nổi bật nhất.

5. Song Joong Ki

Song Joong Ki đứng ngay sau Lee Min Ho với tài sản được ước tính khoảng 24 triệu USD. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua Sungkyunkwan Scandal trước khi trở thành ngôi sao hàng đầu với The Innocent Man, Descendants Of The Sun, Vincenzo và Reborn Rich. Đặc biệt, Descendants Of The Sun từng tạo nên cơn sốt lớn tại nhiều quốc gia châu Á, đưa Song Joong Ki trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hallyu.

Không đóng khung bản thân trong hình tượng mỹ nam ngôn tình, Song Joong Ki những năm gần đây liên tục thử sức với các nhân vật gai góc hơn trên cả truyền hình lẫn điện ảnh.

6. Hyun Bin

Hyun Bin được xếp ở vị trí thứ sáu với khoảng 21 triệu USD. Sự nghiệp của nam tài tử trải dài qua nhiều thể loại từ tình cảm, hài lãng mạn cho tới hành động. Những tác phẩm như My Name Is Kim Sam Soon, Secret Garden, Memories of the Alhambra và đặc biệt là Crash Landing on You đã giúp tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi. Trong đó, Crash Landing on You không chỉ thành công tại Hàn Quốc mà còn trở thành hiện tượng quốc tế sau khi phát hành trên Netflix.

Ngoài diễn xuất, ông xã Son Ye Jin cũng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị, góp phần đưa anh vào nhóm những nam diễn viên giàu nhất theo thống kê.

7. Park Seo Joon

Cùng mức tài sản ước tính khoảng 21 triệu USD là Park Seo Joon. Anh được khán giả yêu thích qua loạt phim như Kill Me, Heal Me, She Was Pretty, Fight for My Way và What's Wrong with Secretary Kim. Park Seo Joon sau đó từng bước mở rộng thị trường khi góp mặt trong các dự án quốc tế, trong đó có The Marvels. Việc xuất hiện tại Hollywood giúp nam diễn viên tiếp tục gia tăng độ nhận diện ngoài Hàn Quốc.

Bên cạnh diễn xuất, hình ảnh thời trang và khả năng quảng cáo cũng khiến Park Seo Joon trở thành một trong những gương mặt thương mại đắt giá của thế hệ diễn viên trẻ.

8. Lee Seung Gi

Vị trí thứ tám thuộc về Lee Seung Gi, với khoảng 16 triệu USD. Không chỉ là diễn viên, Lee Seung Gi còn hoạt động với tư cách ca sĩ và MC. Chính sự đa năng này giúp anh có nhiều nguồn thu nhập khác nhau trong suốt nhiều năm hoạt động. Trên màn ảnh, anh từng gây chú ý với My Girlfriend Is a Gumiho, Gu Family Book, Vagabond và Mouse.

9. Gong Yoo

Gong Yoo đứng thứ chín với tài sản ước tính khoảng 14 triệu USD. Tên tuổi của anh gắn liền với những tác phẩm đình đám như Coffee Prince, Goblin, Train to Busan và Silenced. Đặc biệt, Goblin từng tạo nên cơn sốt lớn tại châu Á, còn Train to Busan giúp Gong Yoo được biết đến rộng rãi trên thị trường quốc tế.

Sau đó, việc xuất hiện trong Squid Game càng củng cố vị thế của nam diễn viên trên bản đồ giải trí toàn cầu. Dù không xuất hiện quá dày đặc, Gong Yoo vẫn duy trì hình ảnh một ngôi sao thực lực và có sức hút riêng. Sắp tới, anh sẽ trở lại với Slowly and Intensely đóng cùng Song Hye Kyo.

10. Jo In Sung

Khép lại danh sách là Jo In Sung, với khối tài sản khoảng 12 triệu USD. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua What Happened in Bali, That Winter, the Wind Blows, It's Okay, That's Love và gần đây là Moving. Sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào hình tượng mỹ nam, Jo In Sung liên tục thử sức với những nhân vật có chiều sâu trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Với hơn hai thập kỷ hoạt động, anh vẫn giữ được vị trí đáng nể trong ngành giải trí Hàn Quốc.