10 mỹ nhân diễn đỉnh nhất Hàn Quốc 2025: Song Hye Kyo mất hút, nhìn đến hạng 1 mà tưởng chuyện đùa

Một bảng xếp hạng đánh giá diễn xuất của các nữ diễn viên Hàn Quốc đang lan truyền mạnh mẽ trên TikTok, nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi dữ dội. Lý do nằm ở việc hàng loạt cái tên đình đám vắng mặt, đặc biệt là Song Hye Kyo - người đầu năm nay vừa khiến người hâm mộ nức nở với màn lột xác trong phim điện ảnh Dark Nuns. Thêm vào đó, những thứ hạng trong danh sách cũng gây nhiều tranh cãi.

Top 10 Nữ diễn viên Hàn Quốc xuất sắc nhất năm 2025

10. Chae Soo Bin

Nổi lên từ loạt phim thanh xuân, Chae Soo Bin vốn gắn liền với hình ảnh trong trẻo, ngọt ngào. Tuy nhiên, vài năm gần đây, cô bắt đầu thử sức ở những dự án gai góc hơn, đặc biệt là thể loại tâm lý - hình sự. Diễn xuất của Soo Bin được đánh giá ổn định, biết tiết chế cảm xúc và có sự tự nhiên trong biểu cảm. Dẫu vậy, không ít khán giả cho rằng để chen chân vào top 10 mỹ nhân diễn đỉnh, cô vẫn cần thêm vai diễn để đời. Vị trí số 10 được xem là vừa tầm, không gây tranh cãi quá nhiều.

9. Park Shin Hye

Có bề dày kinh nghiệm diễn xuất, Park Shin Hye luôn là gương mặt hot của dòng phim lãng mạn. Sau hôn nhân và sinh con, cô trở lại với màn ảnh bằng phong độ ổn định, ghi dấu trong Doctor Slump, Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục. Ưu điểm của Shin Hye là khả năng khóc tự nhiên, ánh mắt dễ chạm đến trái tim khán giả. Song, điểm trừ là sự an toàn, cô chưa bứt phá khỏi vùng quen thuộc, kể cả khi đảm nhận những vai khác lạ. Dù vậy vẫn phải thừa nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mẹ bỉm trong làng phim truyền hình Hàn.

8. Jang Da Ah

Jang Da Ah - chị gái ruột của nữ hần quốc dân Jang Wonyoung - là gương mặt mới toanh trong làng phim Hàn. Tính đến hiện tại, cô mới chỉ tham gia vỏn vẹn hai dự án, và dù được khen ngợi là có ngoại hình sáng, diễn xuất ổn định so với tân binh, nhưng rõ ràng kinh nghiệm của Da Ah còn quá non nớt. Chính vì thế, việc cô góp mặt trong BXH 10 mỹ nhân diễn đỉnh nhất Hàn Quốc 2025 khiến nhiều người khó hiểu. Netizen cho rằng thứ hạng này có phần “quá lời”, khi Da Ah chưa có một vai diễn để đời, càng chưa đủ bứt phá để đứng cùng hàng với những gương mặt kỳ cựu.

7. Kim Tae Ri

Nhắc đến diễn viên trẻ diễn xuất đỉnh, không thể bỏ qua Kim Tae Ri. Cô từng khiến cả giới phê bình trầm trồ trong The Handmaiden và sau đó liên tục khẳng định bản lĩnh với Twenty Five, Twenty One hay Alienoid,... Vào năm 2025, nữ diễn viên họ Kim đã nhận giải Thị Hậu (Nữ chính xuất sắc nhất) tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang với vai diễn trong bộ phim truyền hình Jeongnyeon: The Star Is Born. Đây là lần thứ hai Kim Tae Ri được vinh danh tại hạng mục này. Thế nên việc cô chỉ đứng thứ 7 khiến nhiều người không phục. Với đẳng cấp đã được khẳng định, Tae Ri hoàn toàn có thể đứng ở top 3 trở lên thay vì tụt xuống vị trí khiêm tốn thế này.

6. Kim Yoo Jung

Từng được gọi là "thần đồng diễn xuất", Kim Yoo Jung nay đã bước vào hàng ngũ sao hạng A. Dù diễn xuất vẫn bị cho là khá an toàn nhưng cách Kim Yoo Jung diễn bằng ánh mắt, biết chuyển biến cảm xúc mượt mà, khiến khán giả quên đi hình ảnh sao nhí năm nào. Vị trí số 6 tương đối hợp lý nhất là khi cô đang được giới chuyên môn ca ngợi là một trong những nữ diễn viên toàn năng của thế hệ mới.

5. Kim Ji Won

2024 - 2025 là thời kỳ bùng nổ của Kim Ji Won. Từ Queen of Tears đến những hợp đồng quảng cáo đắt đỏ, những kịch bản liên tục tiếp cận nữ diễn viên. Trong sự nghiệp của mình, Kim Ji Won có khả năng cân team cực tốt, diễn tự nhiên và làm cho chemistry với bạn diễn bùng nổ. Fan của cô tất nhiên không chấp nhận nổi khi thần tượng chỉ đứng hạng 5. Nhiều bình luận cho rằng Ji Won xứng đáng top 2. Nhưng dẫu sao, sự hiện diện ở nửa trên BXH vẫn chứng minh vị thế của cô.

4. Hyeri

Hyeri vốn là cái tên quen thuộc nhưng thường xuyên bị chê diễn xuất một màu, thiếu chiều sâu từ sau Reply 1988. Thế nhưng năm 2025, cô bất ngờ bùng nổ với dự án Friendly Rivalry, nơi Hyeri cho thấy sự trưởng thành vượt bậc: vừa quyến rũ, vừa có chiều sâu nội tâm, thoát hẳn khỏi hình tượng an toàn trước đây. Khán giả khen ngợi ánh mắt và cách thoại tự nhiên hơn hẳn, chứng minh cô không còn là một diễn viên thực lực. Tuy nhiên, vị trí số 4 vẫn gây tranh cãi dữ dội, bởi để xếp Hyeri cao hơn Kim Ji Won hay Kim Tae Ri thì rõ ràng là quá khó thuyết phục.

3. Park Min Young

Park Min Young từ lâu đã là gương mặt bảo chứng cho dòng phim rom-com. Với lối diễn tự nhiên, khả năng biến hóa biểu cảm ngọt ngào và duyên dáng, cô luôn được gọi là “nữ chính ngôn tình số 1 màn ảnh Hàn”. Thế nhưng, năm 2025, Min Young quyết định bước ra khỏi vùng an toàn khi thử sức với hình tượng có chiều sâu tâm lý trong Confidence Queen. Tiếc là dự án này lại vấp phải nhiều chỉ trích: kịch bản bị chê dễ đoán, còn diễn xuất của cô thì bị đánh giá là “quá lố”, không khớp với hình tượng thiên tài lừa đảo mà phim xây dựng. Dẫu vậy, việc lọt vào vị trí số 3 cho thấy sức hút của Park Min Young vẫn rất bền bỉ. Cô có lượng fan trung thành khổng lồ, bản thân nữ diễn viên cũng được ghi nhận ở sự nỗ lực không ngừng, dám thử thách bản thân thay vì mãi đóng khung trong thể loại rom-com.

2. Roh Jeong Eui

Cái tên được nhắc đến ầm ĩ trong năm 2025 chính là Roh Jeong Eui, nhưng không phải vì thành công, mà vì nghịch lý: cô liên tục được khen diễn xuất ổn định, từ vai nữ sinh dễ thương đến những nhân vật bi kịch, nhưng tất cả dự án cô tham gia đều… flop thảm thương. Chính vì thế, việc cô được xếp tận vị trí số 2 trong BXH này khiến netizen dậy sóng. Không ít bình luận cho rằng đây là “trò đùa dai”, bởi một diễn viên chưa có vai diễn thật sự để đời, lại liên tiếp góp mặt trong loạt dự án thất bại, thì lấy gì để vượt mặt những gương mặt dày dặn và bùng nổ hơn như Kim Ji Won, Kim Tae Ri hay Kim Yoo Jung?

1. Kim Hye Yoon

Người đứng đầu BXH - Kim Hye Yoon chính là tâm điểm tranh cãi lớn nhất. Không thể phủ nhận Hye Yoon là một trong những diễn viên trẻ tài năng nhất hiện nay. Từ Extraordinary You đến Snowdrop rồi Lovely Runner, cô đều mang lại những khoảnh khắc khó quên. Khả năng diễn cảnh khóc và thể hiện cảm xúc mãnh liệt của Hye Yoon khiến khán giả xúc động. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô chưa đủ tầm để đứng trên cơ những đàn chị như Kim Tae Ri hay Kim Ji Won. Vị trí số 1, vì vậy làm netizen tranh cãi kịch liệt, đến mức có cho rằng đây chỉ là một trò đùa.