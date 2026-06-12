10 mỹ nhân bị ghét nhất Trung Quốc: Triệu Lộ Tư xếp sau Vương Sở Nhiên, hạng 1 ngạo mạn không ai mê nổi

Đây là những nữ diễn viên mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng.

Nhan sắc đỉnh cao và tài nguyên dồi dào chưa chắc đã là "tấm kim bài miễn tử" giúp các mỹ nhân Hoa ngữ chiếm được lòng tin của công chúng. Bảng xếp hạng 10 nữ diễn viên bị ghét nhất Trung Quốc vừa xuất hiện trên Douyin đã bóc tách hàng loạt lý do khiến các nàng tiểu hoa mất điểm trầm trọng: từ phong cách gây tranh cãi, diễn xuất kém cỏi đến những ồn ào đời tư âm ỉ. Hãy cùng nhìn lại những gương mặt đang đứng trước làn sóng tiêu cực mạnh mẽ nhất của netizen hiện nay.

1. Lưu Hạo Tồn

Suốt nhiều năm kể từ khi ra mắt, Lưu Hạo Tồn luôn sở hữu “duyên qua đường” tệ hại và là một trong những tiểu hoa đán vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt nhất từ công chúng. Con đường tiến vào giới giải trí của cô bằng phẳng đến lạ kỳ nhờ sự thiên vị đặc biệt từ đạo diễn Trương Nghệ Mưu, người chưa bao giờ nỡ nặng lời mà luôn dành cho cô những lời tán thưởng hoa mỹ nhất. Chính sự hậu thuẫn quá mức này đã khiến khán giả bất bình, không ngừng mắng nhiếc cô là kẻ "cậy tài nguyên" và bất tài. Ở đỉnh điểm của sự phẫn nộ, dư luận thậm chí còn tẩy chay diện rộng bằng cách giương cao khẩu hiệu đầy định kiến: "Có Lưu Hạo Tồn là không xem".

Sự ghét bỏ của công chúng càng được đẩy lên cao trào sau một buổi phỏng vấn báo chí tai tiếng. Khi người dẫn chương trình hỏi: "Bạn có tự thấy mình là một diễn viên thuộc trường phái tài năng bẩm sinh không? ", Lưu Hạo Tồn đã đưa ra câu trả lời ngạo nghễ chưa từng có tiền lệ: " Ừm... sao lại không tính là như vậy được cơ chứ? ". Biểu cảm và câu trả lời mang tính chất vặn hỏi ngược lại đầy công kích này ngay lập tức biến cô thành "kho meme" bị cư dân mạng chế giễu và đem ra trêu chọc suốt một thời gian dài.

2. Cúc Tịnh Y

Thiện cảm của công chúng đối với Cúc Tịnh Y có thể nói là do chính cô tự tay đánh mất. Rất nhiều người nhận xét về cô bằng hai chữ "quá giả" lời nói trước sau bất nhất, lời nói dối này nối tiếp lời nói dối khác. Chẳng hạn như chuyện chiều cao của cô, lúc thì cô khai mình cao 1m62, lúc lại bảo 1m59, thế nhưng khi đứng cạnh người đồng đội cao 1m58 thì cô lại thấp hơn một chút. Trí tuệ cảm xúc thấp của cô cũng khiến công chúng có ấn tượng không mấy tốt đẹp. Thêm vào đó là lối diễn xuất trăm tập như một. Từng được yêu thích nhờ bộ phim Vân Tịch Truyện, thế nhưng những tác phẩm ra mắt sau đó của cô đều đi theo một lối mòn rập khuôn. Cô diễn xuất không có tâm, gánh nặng thần tượng quá lớn, lối trang điểm thì nghìn bài một điệu và hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh tình tiết phim, khiến người xem chỉ biết cạn lời.

3. Vương Sở Nhiên

Vương Sở Nhiên từng được kỳ vọng là một tiểu hoa thế hệ mới nhờ ngoại hình nổi bật và nguồn tài nguyên phim ảnh khá tốt, thậm chí khi mới ra mắt còn được gọi là “Tiểu Lưu Diệc Phi”. Tuy nhiên, danh tiếng của cô nhanh chóng lao dốc sau khi hợp tác cùng Dương Dương trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Dù đoàn phim kỳ vọng hiệu ứng “phim giả tình thật” để tăng độ hot, nhưng khán giả lại phản ứng trái chiều vì diễn xuất của cô trong vai Hứa Thấm bị cho là thiếu thuyết phục, khiến nhân vật trí thức trở nên “lụy tình” và thiếu chiều sâu. Nhiều phân cảnh gây tranh cãi, như màn tương tác bị đánh giá gượng gạo, thậm chí lố lăng, khiến bộ phim bị gắn mác “thảm họa” trong mắt một bộ phận người xem.

Bên cạnh tranh cãi về diễn xuất, Vương Sở Nhiên còn liên tục vướng tin đồn liên quan đến thái độ làm việc và hình ảnh hậu trường, từ việc bị cho là thiếu tôn trọng đoàn phim cho đến những khoảnh khắc bị cư dân mạng diễn giải là “lật mặt” với bạn diễn. Khi tham gia Hải Đường Tiếu Xuân Phong, cô được cho là nỗ lực cải thiện hình ảnh bằng cách thể hiện sự thân thiện hơn với đoàn phim và chủ động hơn trong công việc, thậm chí tham gia các cảnh quay khó như cảnh dưới nước. Tuy vậy, thay vì lấy lại thiện cảm, những nỗ lực này lại tiếp tục gây tranh luận trái chiều, khiến cái tên Vương Sở Nhiên vẫn nằm trong tâm điểm bàn tán của dư luận.

4. Ngu Thư Hân

Năm 2022, Ngu Thư Hân từng làm mưa làm gió khắp cõi mạng với vai Hoa Lan Nhỏ trong Thương Lan Quyết. Đến năm 2024, cô tiếp tục củng cố địa vị tiểu hoa lưu lượng thế hệ 95 với các tác phẩm như Vĩnh Dạ Tinh Hà. Thế nhưng năm 2025 đối với cô lại là một năm đầy tai ương. Nữ diễn viên Trung Quốc Trương Hạo Nguyệt đã đăng một bài viết dài trên mạng xã hội, tố cáo năm 2016 từng bị Ngu Thư Hân và nhóm bạn của cô cô lập, bắt nạt bằng "bạo lực lạnh". Tiếp đó, lại có tin đồn doanh nghiệp gia đình cô dính vào bê bối cấu kết giữa quan chức và thương gia. Ngu Thư Hân ngay lập tức bị sụt mất 720.000 fan. Thông qua văn phòng làm việc, cô tuyên bố mọi chuyện đã được giao cho luật sư xử lý, nhấn mạnh sẽ quyết không dung thứ cho những kẻ tung tin đồn nhảm. Loạt scandal tiêu cực nổ ra liên tiếp đã khiến hình tượng "em gái ngọt ngào" vốn rất được lòng người trước đây của cô gần như sụp đổ hoàn toàn.

5. Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư là một trường hợp tiêu biểu của các diễn viên đi lên từ web-drama, giai đoạn đầu chủ yếu gắn với dòng phim ngọt sủng, hài hước vốn dễ xem và dễ thu hút khán giả trẻ. Tuy nhiên, chính sự thành công trong một khuôn an toàn này lại khiến cô vướng phải không ít ý kiến cho rằng phong cách diễn xuất và hình tượng nhân vật của cô khá lặp lại.

Bên cạnh tranh luận về diễn xuất, Triệu Lộ Tư cũng nhiều lần trở thành tâm điểm của các tin đồn trên mạng xã hội liên quan đến thái độ làm việc. Khi tham gia bộ phim Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư từng bị chỉ trích dữ dội vì tung loạt bài truyền thông dìm nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba hòng tâng bốc bản thân, đồng thời bị phát hiện liên tục trượt tay "like" các bài viết chê bai đồng nghiệp và "ké fame" các đàn chị đại lưu lượng như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi. Chính vỏ bọc ngây thơ nhưng bên trong đầy chiêu trò này đã khiến cô bị công chúng gắn cho biệt danh mỉa mai là "Trà xanh".

Làn sóng phản cảm đối với nữ diễn viên chạm đỉnh điểm vào cuối năm ngoái, khi cô nhập viện cấp cứu và bị cáo buộc lạm dụng căn bệnh trầm cảm để làm truyền thông bẩn. Việc cô liên tục đăng bài ẩn ý đóng vai nạn nhân và mở show riêng kể lể nhằm chiếm sóng hotsearch mỗi ngày đã khiến công chúng vô cùng mệt mỏi, quay sang chỉ trích cô lợi dụng bệnh tật để đánh bóng tên tuổi. Sự hoài nghi của công chúng càng đẩy lên cao khi Triệu Lộ Tư thông báo chuẩn bị tái xuất thông qua một sự kiện thương mại giới hạn 100 người tại quê nhà Thành Đô. Dù người hâm mộ vui mừng vì cô hồi phục, dư luận lại bùng nổ tranh cãi và đẩy từ khóa này lên thẳng hotsearch với hàng triệu lượt bình luận mỉa mai cô là "kỳ tích y học". Nhiều người chỉ ra sự phi lý khi trước đó cô đăng bệnh án trầm cảm nặng gây rối loạn thần kinh, dẫn đến tê liệt vận động và mất ngôn ngữ đến mức phải có người bế, nhưng lại đột ngột khỏe mạnh hoàn toàn chỉ sau hai tuần. Việc hồi phục thần tốc đối với một căn bệnh được cô tự nhận là đã kéo dài 5 năm khiến khán giả vô cùng ngán ngẩm, cho rằng cô đã phóng đại triệu chứng bệnh để dàn dựng một vở kịch lấy lòng thương hại.

Chưa dừng lại ở đó, Triệu Lộ Tư tiếp tục tự làm xấu hình ảnh khi công khai lên livestream đấu tố công ty quản lý chèn ép mình, thế nhưng do lời kể mập mờ và thiếu bằng chứng xác thực, hành động này lập tức phản tác dụng, khiến dư luận ngán ngẩm cho rằng đây chỉ là một chiêu trò thu hút sự chú ý tiếp theo của cô chứ không hề có bất công nào ở đây.

6. Angelababy

Mọi người đều công nhận ngôi sao có thiện cảm của công chúng tệ nhất chính là Angelababy Dương Dĩnh. Bên cạnh những tranh cãi về chuyện tình cảm năm xưa, nguyên nhân còn đến từ diễn xuất dở tệ của cô. Kể từ sau khi bên nhau với Huỳnh Hiểu Minh, hình ảnh của Angelababy ngày càng đi xuống. Xuất hiện hàng loạt tin đồn cho rằng cô là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, cũng như những thị phi xoay quanh mối quan hệ với Trần Vỹ Đình, ai ai cũng nói cô dựa hơi Huỳnh Hiểu Minh để thăng tiến. Nhiều sự việc thực thực giả giả lẫn lộn khó phân định, nhưng chính những tranh cãi này đã khiến ấn tượng của công chúng về Angelababy luôn luôn xấu đi.

Thế nhưng, điều thực sự khiến duyên qua đường của Angelababy chạm đáy vực sâu chính là diễn xuất tệ hại trong bộ phim Cô Phương Bất Tự Thưởng. Diễn xuất gượng gạo, đơ cứng đã đành, cô còn lạm dụng kỹ xảo ghép ảnh ở khắp mọi nơi, khiến chất lượng của cả bộ phim bị kéo tụt thê thảm. Vì lý do này, Angelababy bị chỉ trích kịch liệt là thiếu chuyên nghiệp, bị mắng chửi thậm tệ, và cho đến tận ngày hôm nay, vết nhơ này vẫn thường xuyên bị đào lại để phê phán.

7. Bạch Lộc

Gần đây, Bạch Lộc liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích và bị sụt giảm lượng người theo dõi nghiêm trọng sau khi tham gia chương trình Keep Running. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những tranh cãi xoay quanh cách ứng xử của cô trong môi trường tập thể. Nữ diễn viên bị chê trách là thiếu tôn trọng và đùa giỡn quá trớn với các tiền bối, điển hình như hành động vô tình hắt nước vào Lý Thần và những tương tác thiếu chừng mực với Trịnh Khải. Làn sóng quay lưng càng mạnh mẽ hơn khi mạng xã hội lan truyền những khoảnh khắc hậu trường cho thấy thái độ lạnh nhạt, khác xa vẻ thân thiện trước ống kính của cô đối với những người ít tên tuổi. Sự chuẩn mực trong ứng xử bị hoài nghi, kết hợp với việc lạm dụng tiếp thị couple và tần suất phủ sóng quá dày đặc đã khiến một bộ phận lớn khán giả qua đường cảm thấy mệt mỏi, ngán ngẩm với nữ diễn viên.

8. Châu Dã

Châu Dã từng vướng vào scandal thái độ chấn động, thu hút hơn 500 triệu lượt đọc trên Weibo. Làn sóng chỉ trích bùng nổ từ đoạn video hậu trường cho thấy cô lạnh lùng phớt lờ phóng viên đài CCTV, trái ngược hoàn toàn với sự thân thiện của các nghệ sĩ khác như Đặng Siêu hay Lưu Hạo Tồn. Dù người hâm mộ biện minh rằng cô nhầm phóng viên với fan cuồng do hậu trường lộn xộn, cư dân mạng nhanh chóng tung bằng chứng phản bác, khẳng định logo nhà đài hiển thị rất rõ ràng. Giữa tâm bão dư luận, Châu Dã đã có màn "giảng hòa" công khai ngay tại Liên hoan phim Thượng Hải khi chủ động cười rạng rỡ và cụng tay với phóng viên CCTV. Dù tranh cãi tạm lắng, sự việc lật mặt nhanh chóng này vẫn bị công chúng mỉa mai như một "trò hề" truyền thông.

9. Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát cũng là cái tên có mức độ gây tranh cãi rất cao, nhiều cư dân mạng thẳng thắn cho rằng chỉ cần thấy phim có cô tham gia thì hứng thú xem phim sẽ giảm đi rõ rệt. Thời kỳ đầu debut, Cổ Lực Na Trát nổi tiếng với danh xưng hoa khôi Bắc Ảnh, được công ty tích cực lăng-xê, từng hợp tác với các tiền bối như Hồ Ca, Lưu Thi Thi, và còn đóng chính cùng Lộc Hàm trong Trạch Thiên Ký. Tuy nhiên, do diễn xuất bị đánh giá là đơ và thiếu tự nhiên, thiện cảm khán giả dành cho cô luôn không cao.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, mối quan hệ tình cảm giữa cô và Trương Hàn cũng khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Trước đó, Trương Hàn từng hẹn hò với Trịnh Sảng, sau đó công khai với Cổ Lực Na Trát, khiến cô bị một bộ phận dư luận chỉ trích là “người thứ ba”, chen vào mối quan hệ của người khác. Trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng cô đã phải chịu không ít thiệt thòi, bởi chỉ từ chuyện tình cảm cá nhân nhưng lại bị dư luận công kích kéo dài, tin đồn và tranh cãi liên tục khiến mức độ thiện cảm công chúng ngày càng suy giảm.

10. Tống Tổ Nhi

Từng là sao nhí đình đám sở hữu hình tượng ngây thơ, trong sáng, Tống Tổ Nhi bất ngờ rơi vào khủng hoảng sự nghiệp nghiêm trọng sau khi bị một nhân viên cũ tố cáo trốn thuế. Theo bằng chứng được tung ra, nữ diễn viên bị cáo buộc dùng các thủ đoạn gian lận để trốn nộp khoản thuế lên tới 45 triệu nhân dân tệ. Vụ việc nhanh chóng được cơ quan thuế quốc gia tiếp nhận và vào cuộc điều tra.

Trước scandal chấn động này, phía Tống Tổ Nhi chọn cách giữ im lặng và gần như "mất tích" khỏi giới giải trí thay vì đưa ra lời xin lỗi hay phản hồi rõ ràng. Ngay sau đó, hàng loạt công ty liên quan đến cô bị phát hiện đã vội vã giải thể, trong khi công ty quản lý cũ cũng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận trách nhiệm. Bê bối này không chỉ khiến Tống Tổ Nhi bị công chúng tẩy chay gay gắt mà còn làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về nghĩa vụ pháp lý và tính minh bạch của các nghệ sĩ trong giới giải trí.