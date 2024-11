“10 lính Nga phá vỡ phòng tuyến Kurakhovo”, chuyên gia kinh ngạc; Nga lập kỷ lục, tiến nhanh chưa từng có

Chuyên gia kinh ngạc "10 lính Nga phá vỡ phòng tuyến Kurakhovo"

Đài CGTN (Trung Quốc) ngày 26/11 đưa tin, quân đội Nga đã tiến vào trung tâm thành phố Kurakhovo có tầm quan trọng chiến thuật, nằm cách thành phố Donetsk 46km. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kurakhovo đang rất khó khăn, kéo theo mối đe dọa gia tăng đối với Zaporizhia.

Theo truyền thông Nga, việc giành được quyền kiểm soát Kurakhovo sẽ mở rộng đáng kể không gian cơ động cho quân đội Nga tiến đánh các địa bàn ở Zaporizhia.

Kurakhovo hiện là khu định cư lớn nhất ở phía tây nam Donbass vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, và đóng vai trò then chốt trong việc cung ứng và tiếp tế cho các đơn vị đồn trú của Ukraine trong khu vực. Khu khai thác than tại đây cũng là nơi duy nhất do Ukraine kiểm soát vẫn còn sản xuất than cốc, đóng vai trò rất quan trọng về mặt kinh tế với Kiev.

Tình hình Kurakhovo nguy cấp với quân đội Ukraine. Ảnh: TSN

Trước đó, trong ngày 24/11, chuyên gia quân sự Julian Röpke của tờ Bild (Đức) cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 25% Kurakhovo và đang tiến về phía đông thành phố.

Ông cho hay, "Lực lượng Nga đang tiến dọc theo bờ phía bắc của hồ chứa nước Kurakhovskoye, từ đó tiến vào làng Berestki, chiếm giữ các con đập - nơi trước đây có các tuyến đường ô tô và đường sắt đi qua.

Những cây cầu bắc qua các đập này đã bị phá hủy. Mặc dù điều đó ngăn chặn bước tiến công của quân Nga từ phía bắc nhưng họ vẫn có thể pháo kích vào quân đồn trú của Ukraine nằm cách đó chỉ 1km".

Tới tối ngày 25/11, ông Julian Röpke tiếp tục cập nhật về tình hình tại khu vực mặt trận nam Donetsk thông qua một bài đăng trên trang cá nhân:

"Làm thế nào mà chỉ 10 binh sĩ Nga đã có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở trung tâm Kurakhovo? Tôi thực sự không thể lý giải nổi điều này. Nếu các vị (Ukraine) không muốn quân đội của mình chiến đấu trực diện để bảo vệ thành phố chiến lược thì đơn giản cứ đầu hàng hoặc thỏa thuận về việc đầu hàng".

Theo tờ RG (Nga), những diễn tiến này là do các đơn vị tác chiến Ukraine đang rút chạy hàng loạt khỏi Kurakhovo.

"Đối phương (quân đội Ukraine) đang gia tăng đáng kể các nỗ lực rút chạy khỏi Kurakhovo. Tại một số điểm, tình trạng này đang diễn ra hàng loạt" – Nguồn tin an ninh Nga cho hay, nhưng lưu ý rằng hiện không còn lối thoát an toàn để lực lượng Ukraine rút khỏi Kurakhovo nữa.

"Họ đang cố gắng trong tuyệt vọng để thoát ra ngoài dọc theo con đường duy nhất tiếp cận được nhưng lại bị lộ" – Nguồn tin cho biết thêm.

Trong 72 giờ qua, tình báo Nga đã tiến hành theo dõi quân đồn trú Ukraine rút khỏi Kurakhovo về phía tây, bỏ lại nhiều vũ khí.

"Lực lượng Ukraine đang cố gắng rút chạy theo nhóm từ 3-5 người, thường không mang theo trang thiết bị" – RG cho hay.

Hiện chỉ có một con đường duy nhất để từ Kurakhovo rút chạy về phía tây, nhưng con đường này đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của pháo binh và máy bay không người lái (UAV) Nga. Do đó, các nhóm quân Ukraine rút chạy đã phải hứng chịu tổn thất.

Các đơn vị tác chiến của Ukraine không thể kháng cự lại bước tiến quân Nga ở Kurakhovo. Ảnh: TSN

Đáng lưu ý, quan chức cấp cao của chính quyền khu vực Zaporizhia do Nga bổ nhiệm Vladimir Rogov cho biết bước tiến ở Kurakhovo đã cho phép lực lượng Nga đột phá vào khu vực Velyka Novosilka, nơi có một trung tâm chỉ huy và hậu cần lớn của quân đội Ukraine.

Theo Đại tá về hưu Nga Anatoly Matviychuk, quân đội Nga đã đánh bật được lực lượng Ukraine ra khỏi Kurakhovo nhờ chiến thuật bao vây sườn.

"Thông tin liên tục được báo về cho biết lực lượng Ukraine đang từ bỏ các vị trí của họ. Các đơn vị tác chiến Ukraine không thể cầm cự được, không có đạn dược hay lượng thực. Điều này cho thấy chiến thuật bao vây sườn của chúng ta đã phát huy hiệu quả. Đối phương đang cố gắng rút chạy trong màn đêm để bảo toàn mạng sống" – Ông Matviychuk nói.

"Đây là một cuộc tháo chạy hoàn toàn của lực lượng Ukraine gần Kurakhovo. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều tù binh chiến tranh. Thành công này của chúng ta sẽ mở đường tiến quân tiếp theo tới Pokrovsk" – Đại tá Nga lưu ý.

Nga đang tiến vào Ukraine với "tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay"

Theo hãng tin Reuters ngày 27/11, lực lượng Nga đang tiến vào Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tháng 2/2022. Họ đã giành quyền kiểm soát khu vực có diện tích bằng một nửa thủ đô London của Anh chỉ trong tháng qua.

"Nga đang lập kỷ lục mới hàng tuần và hàng tháng về quy mô lãnh thổ mà họ giành quyền kiểm soát ở Ukraine" – Nhóm tin tức độc lập Agentstvo của Nga cho biết trong một báo cáo. Quân đội Nga đã kiểm soát gần gần 235 km2 ở Ukraine trong tuần qua – đánh dấu một "kỷ lục hàng tuần" mới trong năm 2024.

Bên cạnh đó, theo ước tính của kênh phân tích DeepState có mối liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 600km2 lãnh thổ Ukraine trong tháng 11.

Lực lượng Nga đang tiến vào Ukraine với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Ảnh: Reuters

Lực lượng tiến công của Nga chủ yếu tập trung ở Donetsk và đang tiến quân mạnh mẽ ở Kurakhovo, cũng như về phía Pokrovsk. Theo các nhà phân tích, lực lượng Nga gia tăng bao vây các địa bàn, sau đó tấn công dữ dội vào quân Ukraine bằng pháo binh và bom lượn.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết, rất khó để huy động lực lượng nếu không nắm rõ khi nào viện trợ quân sự ở phương Tây sẽ đến và mức độ đáng tin cậy của các cam kết viện trợ ra sao.

Trong báo cáo ngày 27/11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo, quân đội Nga đã tiến hành tổng cộng 115 đợt tấn công theo hướng Kurakhovo và Pokrovsk. Giới chức Ukraine thừa nhận tình hình mặt trận miền đông đang "tồi tệ nhất kể từ đầu năm".

Tổng thống Zelensky đã nêu ra một số yếu tố dẫn tới tình hình hiện nay, như sự chậm trễ trong việc trang bị cho các lữ đoàn bởi Quốc hội Mỹ mất nhiều thời gian phê chuẩn gói viện trợ lớn cho Kiev.