10 không gian đặc biệt trong sự kiện lớn chưa từng có diễn ra tại công trình top 10 thế giới

Sáng 28/8, Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) - Trung tâm được xây dựng trên tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.

Triển lãm Thành tựu Đất nước sẽ tái hiện hành trình dân tộc qua 10 không gian chủ đề đặc sắc. Mỗi không gian chủ đề là một mảnh ghép sinh động, khắc họa chặng đường 80 năm của đất nước và con người Việt Nam - từ những trang sử vàng son, những thành tựu đáng tự hào đến khát vọng vươn mình ra thế giới:

Bước vào không gian sảnh chính, chủ đề “Việt Nam - Đất Nước - Con Người” được mở ra trước mắt. Nơi đây trưng bày những di sản văn hóa – nghệ thuật đặc sắc cùng các thành tựu tiêu biểu, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, sự phong phú của văn hóa truyền thống và tinh thần sáng tạo của con người Việt Nam, góp phần khắc họa một bức tranh toàn diện về lịch sử và bản sắc dân tộc.

Được đặt tại vị trí Sảnh Trung Tâm, hành trình 95 năm lịch sử của Đảng chính là nguồn cội, điểm tựa và ngọn cờ dẫn lối cho dân tộc Việt Nam. Những dấu mốc huyền thoại từ trước những năm 1930 đến nay được dẫn dắt qua từng lớp lang biểu tượng, hình ảnh và những câu chuyện sâu sắc về sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Để rồi tại không gian Immersive chính giữa phân khu, khát vọng mãnh liệt và niềm tin về tương lai thịnh vượng, nơi toàn dân tộc vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới trở thành tâm điểm của toàn bộ trải nghiệm.

Không gian “Kiến Tạo Và Phát Triển” tại Sảnh 1 và Sảnh 8 tái hiện hành trình hình thành và phát triển của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành và cơ quan trực thuộc, khẳng định tinh thần kiến tạo, lãnh đạo thống nhất và sức mạnh phục vụ nhân dân, vì một đất nước ngày càng phồn vinh, vững mạnh.

Khối doanh nghiệp Nhà nước - lực lượng kinh tế chủ lực của Việt Nam - được tái hiện với những dấu ấn nổi bật trong chặng đường xây dựng & đồng hành cùng đất nước. Không gian “Đầu Tàu Kinh Tế” tại Sảnh 2 tôn vinh vai trò “đầu tàu” trong thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và mở đường cho công cuộc hội nhập, khẳng định sức mạnh bền bỉ của kinh tế quốc doanh trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Không gian chủ đề “Khởi Nghiệp Kiến Quốc” tại Sảnh 3 và Sảnh 4 tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu, những thương hiệu quốc gia – biểu tượng cho tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và quyết tâm kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, giàu mạnh.

Trên dải đất hình chữ S, mỗi vùng miền đều mang trong mình một câu chuyện phát triển riêng, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hòa của đất nước. Chủ đề tái hiện hành trình đổi mới của 34 tỉnh, thành phố, khắc họa những dấu ấn phát triển nổi bật.

Ba thành phố trực thuộc trung ương – Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng – tự hào là điểm hội tụ tinh hoa, nơi di sản dân gian hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, tạo nên bản sắc riêng của dân tộc. Không gian chủ đề mang đến bức tranh lễ hội đa sắc màu tại ba thành phố lớn, tái hiện nét đẹp truyền thống xen lẫn hơi thở đương đại, cùng lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Lấy cảm hứng từ cánh chim vươn xa, không gian “Khát Vọng Bầu Trời” tái hiện mô hình tàu bay của các hãng hàng không hàng đầu Việt Nam, trong đó có chiếc máy bay từng có vinh dự chở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là không gian “Vì Tương Lai Xanh”, nơi đây khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua các giải pháp năng lượng sạch và trưng bày “Đoàn tàu ẩm thực Bắc – Nam – quy tụ đặc sản ba miền.

Không gian chủ đề “Thanh Gươm Và Lá Chắn” tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng của hai lực lượng: Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Những khí tài, xe chuyên dụng và vũ khí đặc chủng được trưng bày, khắc họa rõ nét sức mạnh quốc phòng – an ninh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Không gian triển lãm quy tụ tinh hoa của 12 ngành công nghiệp văn hoá, giới thiệu những thành tựu nổi bật từ sáng tạo nghệ thuật đến ứng dụng công nghệ, từ quảng cáo, kiến trúc, điện ảnh cho tới thời trang, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hoá… Tất cả cùng khắc họa sức sống mạnh mẽ của nền công nghiệp văn hoá Việt Nam trong dòng chảy hiện đại.

Ảnh: VEC








