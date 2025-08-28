Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài 3 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động tại Biển Đông.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ.

Dự báo, chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to (100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm).

Ngoài ra, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông (50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm).

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 14 giờ ngày 28/8 (Ảnh: nchmf).

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.