10 Hoàng hậu đẹp nhất Trung Quốc: Phạm Băng Băng xếp sau Dương Mịch, hạng 1 nhan sắc “trên đỉnh chúng sinh”

Phim cung đấu luôn là thế mạnh của phim cổ trang Hoa ngữ, thu hút đông đảo khán giả nhờ những màn đấu trí căng thẳng và kịch tính. Tuy nhiên, điểm nhấn khó phai không chỉ nằm ở đó, mà còn ở nhan sắc và tạo hình lộng lẫy của các vị hoàng hậu, góp phần tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng của dòng phim này. Dưới đây là danh sách 10 Hoàng hậu đẹp nhất theo bình chọn của Sohu.

1. Đồng Lệ Á - Mẫu Nghi Thiên Hạ

Trong bộ phim Mẫu Nghi Thiên Hạ, Đồng Lệ Á đã thể hiện thành công vai diễn Hoàng hậu Hiếu Thành, tức Triệu Phi Yến. Triệu Phi Yến được xem là đệ nhất mỹ nhân thời Hán. Bà nổi tiếng với dung mạo tuyệt thế, thân thể nhẹ nhàng tựa như chim yến, nên gọi Phi Yến (có nghĩa là chim yến đang bay).

Trong phim, Đồng Lệ Á đã chinh phục khán giả bằng điệu múa mê hoặc và nhan sắc động lòng người. Nhờ diễn xuất xuất sắc của Đồng Lệ Á, hình tượng Triệu Phi Yến trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Thậm chí trang Sohu còn ca ngợi Đồng Lệ Á sở hữu nhan sắc “trên đỉnh chúng sinh”.

2. Tần Lam - Diên Hi Công Lược

Trong phim, Tần Lam thủ vai hoàng hậu Phú Sát - một người phụ nữ đoan trang, dịu dàng, được Càn Long kính trọng và yêu thương. Hoàng hậu Phú Sát được miêu tả là một tồn tại hoàn hảo trong hậu cung, cả đời không hại ai nhưng lại có số phận bi thảm. Diễn xuất của Tần Lam đã lột tả thành công vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng và nỗi đau tột cùng của một người mẹ mất con đến mức hóa điên.

Với vẻ đẹp cổ điển và khí chất thanh tao, Tần Lam được biết đến là một "nàng thơ Quỳnh Dao" điển hình. Vai diễn hoàng hậu Phú Sát đã tận dụng triệt để những ưu điểm đó, tạo nên một hình ảnh đoan trang, giản dị, thu hút đông đảo người hâm mộ.

3. Đổng Khiết - Như Ý Truyện

Trong bộ phim Như Ý Truyện, Đổng Khiết đã hóa thân thành công vào vai Phú Sát Lang Hoa, vị hoàng hậu được Càn Long yêu mến nhất. Dù nổi tiếng với vẻ ngoài dịu dàng, Đổng Khiết đã thể hiện một Phú Sát Lang Hoa uy nghiêm và quyền lực, hoàn toàn phù hợp với vị thế chủ nhân của sáu cung.

Với trang phục cung đình lộng lẫy cùng vương miện tinh xảo, cô toát lên vẻ đoan trang, quyền uy của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy khí chất, cùng với lối trang điểm cổ điển, đã khắc họa một cách trọn vẹn hình ảnh vị hoàng hậu danh giá, mở ra một cuộc đời huyền thoại đầy thăng trầm.

4. Dương Mịch - Phù Dao Hoàng Hậu

Với vai diễn Phù Dao trong phim cùng tên, Dương Mịch được khắc họa là một cô gái tuyệt sắc, thông minh và giàu tình cảm. Diễn xuất của Dương Mịch, dù không quá đột phá, vẫn đủ sức lôi cuốn người xem nhờ vẻ đẹp và thần thái cuốn hút. Khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi cho tạo hình của Dương Mịch trong phim. Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng cô giống hệt như nhân vật Mạnh Phù Dao bước ra từ tiểu thuyết của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên.

Từ màu son đỏ quyền lực đến mái tóc dày bồng bềnh, tất cả đều tôn lên nhan sắc của Dương Mịch. Mỗi lần tạo hình mới của cô được giới thiệu đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Để có được vẻ ngoài lộng lẫy trên màn ảnh, Dương Mịch đã đầu tư hàng chục kiểu tạo hình cùng hàng trăm bộ trang phục và phụ kiện cho vai diễn.

5. Phạm Băng Băng - Võ Mị Nương truyền kỳ

Trong bộ phim Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Phạm Băng Băng đã hóa thân xuất sắc thành nhân vật chính Võ Tắc Thiên. Phạm Băng Băng không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất mà còn khiến khán giả choáng ngợp trước sự đầu tư mạnh tay vào trang phục cho vai Võ Mị Nương. Nổi bật nhất là "kho đồ" hoành tráng của nhân vật chính, áp đảo hoàn toàn mọi vai nữ khác trong phim. Được biết, số váy áo của nàng Võ Tắc Thiên lên tới vài trăm bộ và có sự thay đổi rõ rệt theo từng giai đoạn cuộc đời, từ một Tài nhân nhỏ nhoi đến khi trở thành Hoàng đế quyền lực. Mỗi bộ trang phục đều được làm từ gấm vóc hảo hạng và ứng dụng nghệ thuật thêu tay tỉ mỉ. Phạm Băng Băng cũng tiết lộ rằng, sự đầu tư này nhằm mục đích tái hiện lại một cách chân thực nhất phong cách thời trang lộng lẫy của thời nhà Đường.

6. Vạn Thiến - Tam Quốc Cơ Mật

Trong bộ phim Tam Quốc Cơ Mật, Vạn Thiến đã hóa thân thành công vào vai hoàng hậu Phục Thọ. Với vẻ đẹp đoan trang, lộng lẫy trong những bộ trang phục hoàng hậu nhà Hán cùng lối diễn xuất tinh tế, cô đã thể hiện trọn vẹn sức quyến rũ và khí chất của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Vai diễn này của Vạn Thiến không chỉ trở thành một điểm sáng nổi bật mà còn khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải say đắm.

7. Châu Tấn - Như Ý Truyện

Trong phim, vẻ đẹp của nhân vật Như Ý được xây dựng tinh tế, thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời. Khi còn trẻ, lông mày của Như Ý được tạo hình thanh thoát, mang vẻ ngây thơ. Càng về sau, lông mày trở nên sắc nét hơn, thể hiện sự điềm tĩnh và uy nghiêm khi cô trưởng thành. Về trang phục và trang điểm, bộ phim sử dụng kiểu son môi đỏ tươi phổ biến thời nhà Thanh. Sự kết hợp giữa trang phục và lớp trang điểm đã làm nổi bật vẻ ngoài của Châu Tấn, khiến khán giả chỉ muốn "quỳ xuống" và gọi cô là "Hoàng hậu" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngoài ra, phong thái của Châu Tấn còn được tôn vinh qua những góc nghiêng hoàn hảo, với mũ đội đầu tinh xảo, gương mặt nhỏ nhắn, hàng lông mày thanh mảnh và đôi môi đỏ quyến rũ, tạo nên một hình tượng Như Ý vừa cổ điển vừa đầy sức hút.

8. Xa Thi Mạn - Diên Hi Công Lược

Xa Thi Mạn quả không hổ danh là “nữ hoàng rating” và là “nhất tỷ” TVB. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát lên chất diễn, ánh mắt chất chứa nỗi oán hận và tình cảm sâu đậm, chỉ một cái chau mày đã khiến người xem lập tức rưng rưng. Từ một thiếu nữ quý tộc ngây thơ, vô tư, không màng tranh đấu, cô dần chuyển hóa thành một phi tần đầy mưu mô, ánh mắt sắc lạnh, sắp xếp kế hoạch “mượn đao giết người” để loại bỏ đối thủ sau khi gia đình gặp biến cố. Xa Thi Mạn đã thể hiện sự chuyển biến tính cách của nhân vật này một cách xuất sắc và trọn vẹn.

9. Tưởng Cần Cần - Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký

Trong phim, Tưởng Cần Cần đã khắc họa một hình tượng hoàng hậu Nam Khô đầy phức tạp: vừa xinh đẹp vừa độc ác. Vai diễn này nổi bật qua những phân cảnh đối đầu căng thẳng nhưng đầy cảm xúc với hoàng đế Mục Vân Cần, thể hiện mối quan hệ "tương ái tương sát" đầy éo le.

Với diễn xuất tinh tế, Tưởng Cần Cần đã lột tả trọn vẹn vẻ đẹp cao sang và khí chất uy nghi của nhân vật. Nhờ vậy, vai diễn Nam Khô không chỉ để lại ấn tượng mạnh mẽ mà còn trở thành một điểm sáng nổi bật, góp phần lớn vào sức hấp dẫn của bộ phim.

10. Lâm Tâm Như - Mỹ Nhân Tâm Kế

Đảm nhận vai Đậu Y Phòng từ năm 18 đến 68 tuổi, Lâm Tâm Như đã phải thể hiện sự thay đổi đa dạng qua nhiều thân phận: từ một cung nữ, mật thám cho đến khi trở thành Hoàng thái hậu. Diễn xuất tinh tế của cô đã khắc họa một nhân vật Đậu Y Phòng đầy sức sống, vừa lương thiện, dịu dàng, vừa có trí tuệ và khí chất của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Chính nhờ sự thể hiện xuất sắc và khả năng kiểm soát tâm lý nhân vật qua từng giai đoạn, vai diễn Đậu Y Phòng đã mang lại thành công vang dội cho Mỹ Nhân Tâm Kế.