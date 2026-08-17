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10 giờ lênh đênh trên biển, người đàn ông kể khoảnh khắc tự bơi 7km vào bờ

NGUYỄN VƯƠNG/VTC News
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Người đàn ông ở Hà Tĩnh bị sóng đẩy ra xa gần 7km trong lúc đi cào nghêu nhưng may mắn bơi được trở lại bờ sau 10 giờ đồng hồ trong tình trạng kiệt sức.

Lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm ( Hà Tĩnh ) cho biết, vừa cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi, trú thôn Cương Gián, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) sống sót, tự bơi được vào bờ sau 10 tiếng trôi trên biển.

Chia sẻ về thời khắc sinh tồn khi gặp nạn, anh Nguyễn Văn Thanh nói khi sóng lớn ập tới, biết không thể dùng sức chống lại sức cuốn của sóng dữ nên anh chọn cách thả trôi tự do để giữ sức và tìm cách bơi vào bờ.

Khi cách bờ 7 km, anh mới thực hiện bơi ngược trở lại vào bờ theo hướng Bắc. Khi vào được tới bờ cũng là lúc anh kiệt sức, may mắn anh được người dân hỗ trợ và đến nay sức khoẻ ổn định.

Anh Nguyễn Văn Thanh chia sẻ thời điểm bị sóng cuốn và hành trình tự bơi vào bờ, sống sót sau 10 tiếng lênh đênh trên biển. (Ảnh: H.L)

Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh), trước đó người dân phát hiện xe máy và dụng cụ cào nghêu của anh Thanh để trên bờ biển Đan Hải nên trình báo, lực lượng chức năng cũng tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Khoảng 2h ngày 15/8, anh Nguyễn Văn Thanh ra khu vực biển trước đây thuộc huyện Nghi Xuân cũ để cào nghêu. Đến khoảng 6h cùng ngày, sau khi đưa 7 kg nghêu thu được ở biển Xuân Thành vào bờ, anh Thanh lái xe máy di chuyển đến vùng biển Đan Hải cách đó vài km để tiếp tục công việc.

Cùng lúc, thủy triều dâng, sóng lớn ập tới bất ngờ đẩy anh Thanh ra cách vị trí ban đầu khoảng 7 km. Trong quá trình lênh đênh trên biển, anh Thanh nhìn thấy một số tàu cá ở phía xa, cố cất tiếng gọi lớn để nhờ ứng cứu song không ai nghe thấy.

Khoảng 16h cùng ngày, sau khoảng 10 tiếng trôi dạt trên biển, anh Thanh mới bơi được trở lại bờ biển xã Đan Hải trong tình trạng khát nước, kiệt sức. Người dân địa phương phát hiện, dìu anh lên bờ đê, cho uống nước và chăm sóc.

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