10 địa điểm chụp ảnh Tết miễn phí đang gây bão tại TP.HCM, vừa cổ kính lại đẹp tựa phim trường

Càng cận Tết, không khí xuân lại hiện rõ hơn bao giờ hết khi nhiều bạn trẻ bắt đầu lên kế hoạch diện áo dài, chụp những bộ ảnh đầu năm để lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất. Tuy nhiên, việc tìm được một địa điểm vừa có không gian phù hợp, vừa mang nét truyền thống lại không hề đơn giản, nhất là khi nhiều nơi hiện nay áp dụng thu phí chụp ảnh, đặc biệt là với máy ảnh cơ hoặc ekip đông người. Điều này khiến không ít “nàng thơ” phải cân nhắc lại kế hoạch vì chi phí phát sinh.

Chính vì thế, những địa điểm chụp ảnh Tết miễn phí luôn trở thành lựa chọn được săn đón mỗi dịp đầu xuân. Không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách, các không gian này còn sở hữu kiến trúc cổ kính, mang đậm giá trị văn hoá - tâm linh, cực kỳ phù hợp để chụp áo dài và tạo nên những khung hình Tết đúng chất truyền thống. Dù có thể phát sinh phí gửi xe nhỏ, nhưng nhìn chung đều rất “dễ chịu” cho túi tiền.

Dưới đây là loạt địa điểm mà bất kỳ nàng thơ nào cũng nên lưu lại, vừa có ảnh đẹp miễn phí, vừa góp phần tận hưởng trọn vẹn không khí Tết. Tuy nhiên, khi đến tham quan và chụp ảnh, đừng quên giữ trật tự, vệ sinh chung và tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, trải nghiệm của những người xung quanh.

1. Lăng Ông Bà Chiểu

Là công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc truyền thông Nam Bộ, Lăng Ông Bà Chiểu sở hữu không gian trang nghiêm, nhiều góc chụp mang sắc đỏ và vàng rất ăn ảnh khi diện áo dài tết. Đặc biệt, khuôn viên rộng giúp các nàng thơ dễ tạo dáng mà không bị gò bó.

Lăng Ông Bà Chiểu

Địa chỉ: số 1 Vũ Tùng, phường Gia Định,TP.HCM. Thời gian mở cửa: 7h - 17h

2. Tu Viện Khánh An

Tu viện Khánh An gây ấn tượng với kiến trúc mang phong cách Á Đông, mái ngói cong, cột gỗ và gam màu trầm ấm. Chỉ cần đứng vào khung hình là đã có ngay vibe Tết cổ truyền, nhẹ nhàng và thanh tịnh. Các bạn trẻ nên chuẩn bị đi vào sáng sớm để bắt được ánh nắng đẹp và không quá nóng khi chụp ảnh ngoài trời.

Tu viện Khánh An

Địa chỉ: 1055/3D Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông, TP.HCM. Thời gian mở cửa: 6h - 11h30 và 13h30 - 20h30.

3. Tu viện Vĩnh Nghiêm

Không gian rộng lớn, kiến trúc Phật giáo truyền thống kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ kính giúp Tu viện Vĩnh Nghiêm trở thành điểm chụp ảnh Tết quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Áo dài sáng màu sẽ càng nổi bật giữa nền gạch , mái chùa và hàng cây xanh.

Tu viện Vĩnh Nghiêm

Địa chỉ: Số 9 Chung Thiện Minh, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM Thời gian mở cửa: 17h - 19h (Thứ 2 - Thứ 7), 7h - 19h (Chủ Nhật)

4. Nam Thiên Nhất Trụ:

Công trình mang phong cách kiến trúc Phật giáo cổ với trụ đá độc đáo, tạo cảm giác linh thiêng và khác biệt. Đây là điểm chụp ảnh lý tưởng cho những ai thích phong cách Tết truyền thống, trầm mặc.

Nam Thiên Nhất Trụ

Địa chỉ: 100 Đặng Văn Bi, TP.HCM Thời gian mở cửa: 8h-18h

5. Pháp viện Minh Đăng Quang

Pháp viện Minh Đăng Quang nổi bật với không gian rộng, kiến trúc đối xứng và nhiều góc chụp thoáng đãng. Khi nắng nhẹ đầu năm chiếu vào, chỉ cần một tà áo dài đơn giản cũng đủ cho ra một bộ ảnh Tết tinh tế.

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Địa chỉ: 505 Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú TP.HCM Thời gian mở cửa: 7h - 21h.

6. Nhị Phủ Hội Quán (Chùa Ông)

Mang đậm dấu ấn văn hoá người Hoa, Nhị Phủ Hội Quán gây ấn tượng với sắc đỏ rực rỡ, phù điêu tinh xảo và không khí Tết rất rõ nét. Đây là background chuẩn chỉnh cho những bộ áo dài truyền thống.

Địa chỉ: 264 Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn, TP.HCM Thời gian mở cửa: 8h - 16h30

7. Chùa Diệu Pháp

Không quá đông đúc, Chùa Diệu Pháp mang đến cảm giác yên tĩnh, thanh bình. Kiến trúc đơn giản nhưng hài hoà, rất phù hợp với phong cách chụp ảnh Tết nhẹ nhàng, tinh khôi. Vì đây là chùa nên các bạn trẻ cần chú ý không làm ồn trong lúc chụp ảnh để tránh ảnh hưởng đến người khác.

Chùa Diệu Pháp

Địa chỉ: 106/47/9 Bình Lợi, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM. Thời gian mở cửa: 6h - 18h

8. Bảo tàng Y học Cổ truyền TP.HCM

Không gian mang đậm nét cổ xưa với nhà gỗ, cầu thang, hành lang và các chi tiết trang trí truyền thống. Chụp áo dài tại đây dễ cho ra những bức ảnh Tết mang hơi hướng hoài niệm. Đặc biệt là nơi đây không phụ thu phí chụp ảnh với máy cơ và tạo điều kiện cho các bạn trẻ có góc chụp ảnh đẹp.

Bảo tàng Y Học Cổ Truyền TP.HCM

Địa chỉ: 41 Hoàng Dư Khương, Phường Hoà Hưng, TP.HCM Thời gian mở cửa: 8h30 - 17h

9. Khu du lịch Văn Thánh

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, Văn Tháng mang đến không gian xanh mát, ao hồ, nhà gỗ và tiểu cảnh đậm chất làng quê Việt. Đây là lựa chọn phù hợp cho những bộ ảnh Tết tự nhiên, gần gũi. Ngay cả việc di chuyển cũng vô cùng thuận tiện khi có tuyến metro số 1, có trạm dừng tại Công viên Văn Thánh giúp tiện lợi cho việc di chuyển lại còn mát mẻ không làm hỏng lớp makeup.

Khu du lịch Văn Thánh

Địa chỉ: 48/10 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây. TP.HCM Thời gian mở cửa: 7h - 21h

10. Đền tưởng niệm các Vua Hùng

Không gian trang nghiêm, kiến trúc truyền thống kết hợp cảnh quan xanh tạo nên background vừa uy nghi vừa đậm chất văn hoá dân tộc. Áo dài truyền thống sẽ càng tôn lên vẻ đẹp cổ kính tại đây.

Đền tưởng niệm các vua Hùng. Ảnh: Lam Uy Huynh

Địa chỉ: Đường 16, Phường Long Bình, TP.HCM. Thời gian mở cửa: 7h - 17h.

Với lợi thế chụp ảnh miễn phí, không gian đẹp và phù hợp với áo dài, những gợi ý trên hứa hẹn sẽ giúp các bạn trẻ có một mùa Tết trọn vẹn hơn mà không phải lo lắng quá nhiều về chi phí.