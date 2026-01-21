10 công việc không cần bằng đại học vẫn có mức lương cao: Nghề thứ 8 gây bất ngờ

Đại học không phải con đường duy nhất, và không phải ai cũng có điều kiện hoặc nhu cầu đi học. Song, nếu không học đại học, tại Mỹ vẫn còn tồn tại một số công việc lương cao, có tính ổn định lâu dài và mang lại cho người lao động cảm giác hài lòng về những gì họ làm.

Theo báo cáo từ US News, thợ sửa chữa máy bay được xếp hạng là công việc có mức lương cao nhất mà bạn có thể làm mà không cần bằng đại học. Bảng xếp hạng này sử dụng dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ để xác định những công việc có tiềm năng thu nhập cao nhất mà không yêu cầu bằng đại học, nhưng có thể cần đào tạo chuyên ngành hoặc chứng chỉ.

Dưới đây là danh sách 10 công việc có mức lương cao nhất mà bạn có thể làm mà không cần bằng đại học, theo US News:

1. Thợ sửa chữa máy bay

Mức lương trung bình: 78.680 USD

78.680 USD Yêu cầu trình độ học vấn: Cao đẳng/đại học (không cấp bằng)

Cao đẳng/đại học (không cấp bằng) Khả năng thăng tiến: Trung bình

Trung bình Mức độ căng thẳng: Cao

Cao Độ linh hoạt: Thấp

2. Nhân viên tuần tra

Mức lương trung bình: 76.290 USD

76.290 USD Trình độ học vấn yêu cầu: Trung học phổ thông

Trung học phổ thông Khả năng thăng tiến: Trung bình

Trung bình Mức độ căng thẳng: Trên mức trung bình

Trên mức trung bình Độ linh hoạt: Thấp

3. Trợ lý điều hành

Mức lương trung bình: 74.260 USD

74.260 USD Trình độ học vấn yêu cầu: Trung học phổ thông

Trung học phổ thông Khả năng thăng tiến: Trung bình

Trung bình Mức độ căng thẳng: Thấp

Thấp Độ linh hoạt: Cao

4. Thanh tra xây dựng và công trình

Mức lương trung bình: 72.120 USD

72.120 USD Trình độ học vấn yêu cầu: Trung học phổ thông

Trung học phổ thông Khả năng thăng tiến: Dưới mức trung bình

Dưới mức trung bình Mức độ căng thẳng: Trung bình

Trung bình Độ linh hoạt: Thấp

5. Tiếp viên hàng không

Mức lương trung bình: 67.130 USD

67.130 USD Trình độ học vấn yêu cầu: Trung học phổ thông

Trung học phổ thông Khả năng thăng tiến: Cao

Cao Mức độ căng thẳng: Trung bình

Trung bình Độ linh hoạt: Thấp

6. Đại diện bán hàng

Mức lương trung bình: 66.780 USD

66.780 USD Trình độ học vấn yêu cầu: Trung học phổ thông

Trung học phổ thông Khả năng thăng tiến: Thấp

Thấp Mức độ căng thẳng: Dưới mức trung bình

Dưới mức trung bình Độ linh hoạt: Cao

7. Kỹ thuật viên âm thanh

Mức lương trung bình: 66.430 USD

66.430 USD Yêu cầu trình độ học vấn: Cao đẳng/đại học (không cấp bằng)

Cao đẳng/đại học (không cấp bằng) Khả năng thăng tiến: Dưới mức trung bình

Dưới mức trung bình Mức độ căng thẳng: Thấp

Thấp Khả năng thích ứng: Trên mức trung bình

8. Thợ sửa ống nước

Mức lương trung bình: 62.970 USD

62.970 USD Trình độ học vấn yêu cầu: Trung học phổ thông

Trung học phổ thông Khả năng thăng tiến: Dưới mức trung bình

Dưới mức trung bình Mức độ căng thẳng: Trung bình

Trung bình Độ linh hoạt: Thấp

9. Kỹ thuật viên phẫu thuật

Mức lương trung bình: 62.830 USD

62.830 USD Yêu cầu trình độ học vấn: Cao đẳng/đại học (không cấp bằng)

Cao đẳng/đại học (không cấp bằng) Khả năng thăng tiến: Trung bình

Trung bình Mức độ căng thẳng: Trên mức trung bình

Trên mức trung bình Độ linh hoạt: Dưới mức trung bình

10. Thợ lắp đặt kết cấu sắt thép

Mức lương trung bình: 62.700 USD

62.700 USD Trình độ học vấn yêu cầu: Trung học phổ thông

Trung học phổ thông Khả năng thăng tiến: Dưới mức trung bình

Dưới mức trung bình Mức độ căng thẳng: Trung bình

Trung bình Độ linh hoạt: Thấp

Nhiều công việc có mức lương cao không yêu cầu bằng cấp thuộc lĩnh vực thủ công hoặc có vai trò chuyên môn mà sự tương tác giữa người với người là yếu tố then chốt. Những công việc này có thể mang lại cho người lao động cảm giác an toàn khi một số công việc văn phòng bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo (AI) — một yếu tố ngày càng được thế hệ Gen Z cân nhắc khi tranh luận về việc có đáng để đi học đại học nhằm khởi đầu sự nghiệp hay không.

Trong một bảng xếp hạng riêng về 100 công việc hàng đầu của US News, điều dưỡng viên chuyên khoa đứng đầu danh sách trong 3 năm liên tiếp do nhu cầu cao về nhân lực y tế. Quản lý tài chính được xếp hạng thứ hai, tiếp theo là quản lý công nghệ thông tin. Những công việc này được công nhận là có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, theo dữ liệu của BLS.

Bảng xếp hạng đánh giá các vị trí dựa trên 5 yếu tố: triển vọng tương lai trong thập kỷ tới, tiềm năng thu nhập, mức độ việc làm, sự an toàn và ổn định công việc, và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống (bao gồm giờ làm toàn thời gian, nhịp độ làm việc và khả năng làm việc từ xa).

Theo: CNBC