10 cây vàng trong nhà biến mất bí ẩn, cảnh sát vào cuộc rồi phát hiện sự thật ngỡ ngàng

Trẻ vị thành niên thường ở giai đoạn "thử nghiệm giới hạn" và dễ nổi loạn khi cảm thấy quyền kiểm soát của mình bị hạn chế. Một số hành vi tưởng như nghịch ngợm, bướng bỉnh, thậm chí "nguy hiểm", thực chất lại là cách trẻ bày tỏ cảm xúc, thăm dò ranh giới của cha mẹ. Những tình huống này không hiếm và thường khiến phụ huynh bất ngờ, thậm chí được phen thót tim.

Một minh chứng điển hình từng xảy ra vào năm 2023 tại quận Phổ Đà, Trung Quốc. Theo đó, sáng ngày 2/2/2023, Công an phường Cách Tuyền, quận Phổ Đà, nhận được tin báo từ anh Trần, cư dân sống tại một khu chung cư trên đường Tân Thôn về việc vàng trong nhà anh đột nhiên không cánh mà bay. Số lượng vàng biến mất lên đến gần 10 cây.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, cảnh sát nhận thấy cửa ra vào nhà hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị phá, chìa khóa trong nhà cũng không hề mất. Vậy những thỏi vàng đã đi đâu?

Vàng trong nhà đột nhiên biến mất khiến gia chủ vô cùng hốt hoảng

Theo mô tả của anh Trần, cảnh sát nhận định đây rất có thể là một trường hợp hiểu lầm và trong quá trình trao đổi với con trai anh - cậu bé Tiểu Trần, những manh mối bắt đầu lộ ra. Trên thực tế, những thỏi vàng của vợ chồng anh Trần đã bị chính Tiểu Trần giấu đi.

Nguyên nhân xuất phát từ việc trong kỳ nghỉ đông, Tiểu Trần thường xuyên cầm iPad chơi game, xao nhãng việc học. Muốn con tập trung học, anh Trần và vợ quyết định tạm thời tịch thu iPad của con trai. Không ngờ sau đó, để "trả đũa" cha mẹ, Tiểu Trần đã giấu hết vàng của cha mẹ đi.

Dưới sự hướng dẫn khéo léo của cảnh sát, Tiểu Trần nhận ra lỗi sai, trả lại vàng và xin lỗi cha mẹ. Đồng thời, cảnh sát cũng khuyên anh Trần nên chú ý phương pháp giáo dục, tăng cường giao tiếp với con, tránh dùng cách xử lý quá cứng nhắc khiến trẻ nổi loạn ngược.

Không ai ngờ "thủ phạm" gây ra vụ ồn ào lại chính là con trai gia chủ

Lời khuyên từ cảnh sát:

- Trẻ vị thành niên đang trong giai đoạn nổi loạn, cha mẹ nên tăng cường giao tiếp, nắm bắt tâm lý con.

- Tránh các biện pháp giáo dục quá mạnh tay, vì có thể kích thích phản kháng và dẫn đến những hành vi "trả đũa" không mong muốn.

- Dạy con hiểu giá trị của tiền bạc, đồ vật và ý thức trách nhiệm sẽ giúp trẻ trưởng thành hơn, hạn chế những tình huống bất ngờ trong cuộc sống.

Theo Toutiao