Thế giới không ngừng mang đến những bất ngờ mới cho con người.

Chúng ta đang sống trên một hành tinh rộng lớn – nơi từng khoảnh khắc đều chứa đựng những chuyển động âm thầm. Giữa những lo toan thường nhật, ta dễ dàng bỏ qua sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Nhưng dù là một bước tiến công nghệ đột phá, một xu hướng thời trang vừa chớm nở hay hơi thở chuyển mùa của tự nhiên, thế giới vẫn luôn đong đầy những bất ngờ chờ ta khám phá. Khi quay đầu nhìn lại, con người có thể kinh ngạc vì những sự thay đổi ấy:

Di tích lâu đài Trakai (Lithuania) đã được khôi phục và hoàn thành vào năm 1961.

Nhà thờ Santa Eulalia ở Barcelona (Tây Ban Nha) trước và sau khi được đại trùng tu vào năm 1913.

Hồ Aculeo ở Chile đã biến mất vì hạn hán.

Nước ở biển Aral cạn đi nhanh chóng chỉ sau vài thập kỷ.

Nhà thờ Loon ở Philippines trước và sau một trận động đất lớn. Nhà thờ này gần đây đã được xây dựng lại.

Trang phục chơi tennis của nữ giới sau 1 thế kỷ.

Thế nhưng, vẫn có những thứ bất biến bất chấp dòng chảy lịch sử. Trong ảnh là một trong những ngôi đền ở Chichén Itzá từ hàng ngàn năm trước so với hiện tại.

Hình ảnh trước - sau so sánh cho thấy chiếc micro quen thuộc đã phát triển như thế nào.

Sự khác biệt về trang phục giữa các nữ bá tước hay nhân vật hoàng gia nói chung: Trong ảnh trái là Marcia, nữ bá tước Yarborough sống ở thế kỷ trước và bên phải là Sophie, nữ bá tước xứ Wessex, em dâu của Vua Charles III hiện tại.

Hồ Powell - hồ nhân tạo lớn thứ 2 Mỹ và là địa điểm du lịch tuyệt đẹp mất nước rõ rệt chỉ trong 5 năm. Hồ đang ở mức thấp nhất trong lịch sử.

Nguồn: Bright Side