HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức

Thanh Huyền |

Hàn Quốc có rất nhiều điều thú vị và lạ lùng trong cuộc sống hằng ngày.

Hàn Quốc là một điểm đến nổi tiếng với cuộc sống đô thị hiện đại phát triển, văn hóa Hallyu lan tỏa toàn cầu và rất nhiều nét văn hóa đặc sắc. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, du khách đã đến Hàn Quốc rồi mới biết nơi đây độc đáo như thế nào.

Những hình ảnh minh họa sống động cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây được cư dân mạng chia sẻ đã khiến nhiều người thích thú và muốn có dịp ghé thăm xứ sở kim chi.

Thiếu trẻ em do tỷ lệ sinh thấp, một trường học ở Hàn Quốc đã mở cửa và cho phép người cao tuổi mù chữ nhập học để họ cũng có thể học đọc

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 1.

Biển hoa anh đào tại thành phố Jeju

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 2.

Đoàn tàu KTX Hàn Quốc phát chương trình "Healing Broadcast" trong đó họ chỉ chiếu cảnh những chú chó con mới sinh lăn lộn trong 5 phút

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 3.

Các sân bay ở Seoul cung cấp bản đồ đến cổng lên máy bay ở mặt sau của thẻ lên máy bay

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 4.

Bốn mùa của Hàn Quốc trong cùng một địa điểm

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 5.

Chiếc tàu điện ngầm ở Seoul này có một thư viện mini

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 6.

Starbucks tại Seoul cung cấp bã cà phê đã qua sử dụng để làm vườn

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 7.

Biển báo này không dành cho mèo qua đường. Nó có nghĩa là "Cẩn thận: Mèo đang ở gần"

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 8.

Nhà hàng nhỏ trong tuyết, Seoul, Hàn Quốc

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 9.

Ghế dài năng lượng mặt trời tại Seoul được trang bị đầy đủ cổng USB và đế sạc không dây

10 bức ảnh khiến mọi người muốn đến Hàn Quốc ngay lập tức- Ảnh 10.

Nguồn: Bored Panda

Cuối năm 2 con giáp ăn nên làm ra, cuộc sống giàu có thịnh vượng, 1 con giáp lại cần đề phòng tiểu nhân

Tags

Hàn Quốc

bức ảnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại