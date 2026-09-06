1 tỷ lượt xem cho màn hồi sinh ngoạn mục của nữ hoàng World Cup

Hậu biến cố ly hôn, nữ hoàng World Cup bỏ túi thêm một siêu phẩm tỷ view.

Biểu tượng quyến rũ và 20 năm thống trị sân khấu bóng đá

Thị trường âm nhạc quốc tế vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử khi MV Dai Dai của Shakira và Burna Boy chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem chỉ sau 105 ngày 4 tiếng. Tốc độ bứt phá kinh hoàng này khiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ phải ngỡ ngàng, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh nền âm nhạc toàn cầu từ sau năm 2020 đã qua thời kỳ đỉnh cao của YouTube.

MV Dai Dai của Shakira và Burna Boy chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem chỉ sau 105 ngày 4 tiếng

Trong kỷ nguyên hiện tại, thói quen của khán giả đã dịch chuyển mạnh mẽ sang các nền tảng streaming âm thanh như Spotify hay Apple Music, khiến việc một sản phẩm hình ảnh chạm tới 1 tỷ lượt xem trở nên vô cùng hiếm hoi. Việc Dai Dai làm được điều này trong chưa đầy nửa năm là một con số tưởng chừng bất khả thi ở thời điểm hiện tại.

MV Dai Dai

Nhìn lại xuất phát điểm, ít ai ngờ Dai Dai lại sở hữu sức bền đường dài khủng khiếp đến vậy. Trong ngày đầu tiên trình làng, MV chỉ ghi nhận khoảng 8 triệu lượt xem. Tuy nhiên, với giai điệu bắt tai, sự kết hợp độc đáo giữa âm hưởng Latinh và Afrobeats cùng sức hút vũ đạo lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, ca khúc đã tạo nên một cơn sốt càn quét toàn cầu.

Đây là MV đạt 1 tỷ view thứ hai của Shakira trong thập niên 2020, đồng thời là sản phẩm thứ 10 trong toàn bộ sự nghiệp của Shakira

Dù không thể phủ nhận hiệu ứng cộng hưởng từ kỳ World Cup đã mang lại đòn bẩy đại chúng cực kỳ lớn, nhưng rõ ràng, nếu không phải là cái tên mang đẳng cấp và sức hút riêng biệt như Shakira, ca khúc chưa chắc đã tạo nên cú bùng nổ khủng khiếp đến thế.

Đây là MV đạt 1 tỷ view thứ hai của Shakira trong thập niên 2020, đồng thời là sản phẩm thứ 10 trong toàn bộ sự nghiệp của cô đạt được con số mơ ước này. Thành tích trên tiếp tục củng cố vị trí nữ hoàng World Cup của nữ nghệ sĩ Latinh thành công nhất mọi thời đại.

Mang trong mình hai dòng máu Lebanon và Colombia, Shakira sở hữu vẻ đẹp bí ẩn cùng tư duy nghệ thuật là sự hòa quyện tuyệt vời giữa hai nền văn hóa Đông Tây.

Sinh năm 1977 tại Colombia, mang trong mình hai dòng máu Lebanon và Colombia, cô sở hữu vẻ đẹp bí ẩn cùng tư duy nghệ thuật là sự hòa quyện tuyệt vời giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm, Shakira bắt đầu viết nhạc từ năm 8 tuổi và phát hành album đầu tay khi mới tròn 13 tuổi. Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực cùng vũ đạo múa bụng trứ danh làm nên thương hiệu, cô còn là một nhà sáng tác thiên tài có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano, trống và harmonica.

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, nữ ca sĩ đã đem về 3 giải Grammy, 14 giải Latin Grammy cùng hàng loạt giải thưởng danh giá khác. Âm nhạc của Shakira không đơn thuần là những con số thương mại khô khốc mà còn chứa đựng khả năng kết nối cảm xúc kỳ diệu. Cô đem tiếng nói cùng bản sắc văn hóa Mỹ Latinh ra toàn thế giới, biến những giai điệu quê hương thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu.

Nói đến Shakira là nói đến World Cup

Nói đến Shakira là nói đến World Cup. Nếu với các cầu thủ, giải đấu này là đỉnh cao danh vọng thì đối với Shakira, đây là sân khấu nâng tầm cô thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Bắt đầu từ năm 2006, ca khúc Hips Don't Lie cùng màn trình diễn bùng nổ tại lễ bế mạc kỳ World Cup trên đất Đức đã mang làn gió Latinh rực rỡ thiêu đốt hàng triệu khán giả.

Waka Waka (This Time for Africa) - Shakira

Đến năm 2010 tại Nam Phi, siêu phẩm Waka Waka (This Time for Africa) không chỉ là bản hit tỷ view mà còn trở thành giai điệu thể thao kinh điển nhất mọi thời đại, gắn kết hàng tỷ con người. Đến kỳ World Cup 2014 ở Brazil, Shakira tiếp tục khuấy đảo với La La La, ca khúc thậm chí còn lấn lướt cả bài hát chính thức Ole Ola We Are One của giải đấu. Duy trì mối liên kết bền bỉ qua các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014 và tiếp tục đồng hành đến năm 2026, Shakira chính là gương mặt thương hiệu độc tôn không thể thay thế của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Màn hồi sinh ngoạn mục hậu biến cố ly hôn

Những cột mốc thăng hoa nhất trong cuộc đời Shakira luôn gắn liền với bóng đá, nhưng cũng chính bóng đá đã mang đến cho cô những nốt trầm chua chát. Năm 2010, trong quá trình quay MV Waka Waka, cô gặp gỡ trung vệ Gerard Piqué. Mối tình đẹp như mơ kéo dài hơn một thập kỷ với hai thiên thần nhỏ từng là biểu tượng hạnh phúc của làng giải trí và thể thao thế giới.

Mối tình của Shakira và Piqué tốn không ít giấy mực của báo chí toàn cầu

Thế nhưng trước thềm World Cup 2022, vụ bê bối ngoại tình của Piqué đã đập tan tất cả. Nữ ca sĩ trải qua giai đoạn khủng hoảng sâu sắc và quyết định từ chối lời mời biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022 để tránh áp lực dư luận.

Tuy nhiên, thay vì gục ngã trước giông bão, chị đại của làng nhạc Latinh đã chọn cách đáp trả mạnh mẽ nhất: biến đau thương thành chất liệu nghệ thuật. Màn kết hợp bùng nổ với Bizarrap trong ca khúc BZRP Music Sessions #53 ra đời như một cú nổ truyền thông, xô đổ mọi kỷ lục streaming và trở thành thánh ca truyền cảm hứng cho sự mạnh mẽ của phụ nữ sau đổ vỡ. Tiếp đó, album Las Mujeres Ya No Lloran (Phụ nữ không còn khóc) cùng hàng loạt sản phẩm chất lượng đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.

Sự thành công vang dội của Dai Dai ở thời điểm hiện tại chính là quả ngọt tiếp theo trong hành trình hồi sinh của Shakira

Thông điệp "Phụ nữ không còn khóc, phụ nữ kiếm tiền và tạo kỷ lục" không chỉ là lời tuyên ngôn cá nhân mà đã trở thành nguồn động lực mãnh liệt cho hàng triệu khán giả nữ. Sự thành công vang dội của Dai Dai ở thời điểm hiện tại chính là quả ngọt tiếp theo trong hành trình hồi sinh kỳ diệu này, khẳng định rằng không một biến cố nào có thể dập tắt được hào quang của chị đại dòng nhạc Latin.

Ở tuổi U50, khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp, Shakira vẫn giữ vững sức hút trên toàn cầu

Ở tuổi U50, khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp, cô vẫn giữ vững sức hút, sẵn sàng thử nghiệm những phong cách âm nhạc mới mẻ như Afrobeats và gặt hái thành công rực rỡ. Năng lượng tràn trề, vóc dáng quyến rũ cùng tư duy nghệ thuật không ngừng biến hóa đã giúp giọng ca người Colombia duy trì vị thế hàng đầu suốt gần ba thập kỷ.

Ảnh: X