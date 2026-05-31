1 trường học ở TP.HCM thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm: Có hồ bơi 8 làn chuẩn quốc tế, sân bóng rổ NBA

Nhật Linh
|

Đây là trường quốc tế đầu tiên tại TP.HCM.

Vừa qua, nhiều trường quốc tế tại TP.HCM đã công bố học phí cho năm học 2026-2027. So với năm trước, mức thu tại một số trường tiếp tục tăng, trong đó có Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC).

Theo thông tin từ nhà trường, học phí bậc mầm non tại ISHCMC dao động từ 287,4 đến 702,4 triệu đồng/năm học. Ở bậc tiểu học, mức thu từ 702,4 đến 769,6 triệu đồng/năm, trong khi học phí bậc trung học dao động từ 874,9 đến 987,8 triệu đồng/năm, tức gần chạm mốc 1 tỷ đồng.

Trong năm học 2026-2027, học phí cao nhất của ISHCMC được áp dụng cho học sinh lớp 12 với mức gần 1 tỷ đồng/năm học. Các khối lớp còn lại của bậc trung học cũng có mức thu lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC)

Khuôn viên chuẩn quốc tế

Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) được thành lập năm 1993 với tên gọi đầu tiên là International Grammar School tại quận 3 cũ, là trường quốc tế đầu tiên tại TP.HCM. Đến năm 1997, trường đổi tên thành International School Ho Chi Minh City và chuyển về cơ sở hiện tại tại quận 2 cũ.

Ngôn ngữ giảng dạy chính tại trường là tiếng Anh. Sau hơn 30 năm hoạt động, ISHCMC đã xây dựng được môi trường giáo dục quốc tế với cộng đồng học sinh đến từ hơn 60 quốc gia. Nhà trường luôn hướng tới việc phát triển tư duy phản biện, tinh thần vượt thử thách và khả năng học tập toàn diện cho học sinh trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi.

ISHCMC là trường quốc tế đầu tiên tại TP.HCM

ISHCMC cũng là trường đầu tiên tại TP.HCM triển khai đầy đủ Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) liên tục từ bậc Mầm non đến Trung học. Theo thông tin từ website nhà trường, khóa tốt nghiệp năm 2025 của trường đạt tỷ lệ đỗ 98% chương trình IB Diploma. Học sinh sau tốt nghiệp đang tiếp tục theo học tại nhiều trường đại học danh tiếng ở Mỹ, Anh, Canada và châu Á.

Bên cạnh chương trình học, trường còn triển khai lộ trình học tập cá nhân hóa nhằm hỗ trợ từng học sinh phát huy tối đa năng lực, nhờ đó điểm MAP (bài kiểm tra đánh giá năng lực trực tuyến phổ biến tại các trường quốc tế và các nước tiên tiến) ở các môn học cốt lõi liên tục được cải thiện qua các năm. Ngoài học thuật, ISHCMC cũng chú trọng phát triển các hoạt động lãnh đạo, nghệ thuật và thể thao để xây dựng sự tự tin và bản lĩnh cho học sinh.

Cơ sở vật chất của nhà trường nhìn thôi đã thấy mê

Hiện ISHCMC có hai campus riêng dành cho Tiểu học và Trung học. Theo đó, khuôn viên Tiểu học được thiết kế như một môi trường học tập mở dành cho học sinh từ 2 đến 11 tuổi, với hệ thống lớp học hiện đại, hành lang rộng và không gian nghỉ ngơi nhằm hỗ trợ sức khỏe và trải nghiệm học tập.

Trong khi đó, campus Trung học dành cho học sinh từ 11 đến 19 tuổi sở hữu nhiều không gian học tập hiện đại như Trung tâm Thông tin & Truyền thông, nhà hát chuyên nghiệp, phòng thu âm, phòng thiết kế, phòng âm nhạc, phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ thực phẩm.

Ngoài ra, trường còn có sân bóng rổ chuẩn NBA, sân thể thao trên sân thượng và hồ bơi 8 làn dài 25m phục vụ học sinh.

Học sinh được phát triển trong môi trường toàn diện

