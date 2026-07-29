1 trường đại học ở Hà Nội thưởng luôn 300 triệu đồng cho người trúng tuyển vị trí giảng viên này: Tiêu chí mới thực sự đáng nể

Đối với vị trí giảng viên của ngành học này, nhà trường đặt ra nhiều tiêu chí tuyển dụng khắt khe, đồng thời đưa ra chế độ đãi ngộ hấp dẫn dành cho ứng viên.

Ngày 28/7 vừa qua, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đưa ra thông báo về việc tuyển giảng viên ngành Truyền thông quốc tế. Nhà trường cho biết vị trí này đòi hỏi ứng viên có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Truyền thông, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông số,…

Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 4 (B2) trở lên theo Khung NLNN Việt Nam (hay tương đương) hoặc được đào tạo đại học/ sau đại học ở nước ngoài theo chương trình được dạy học bằng tiếng Anh; có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh và khai thác tài liệu quốc tế là các yêu cầu bắt buộc kèm theo.

Ngoài ra ứng viên cần có một số nghiệp vụ khác như sử dụng tốt các phần mềm MsOffice (Word, Excel, Powerpoint), một số phần mềm ứng dụng trong dạy học; thành thạo các công cụ truyền thông số và trí tuệ nhân tạo AI; Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực truyền thông; Có năng lực tự chủ, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức nghề nghiệp tốt; sức khỏe tốt; có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Trong thông báo, nhà trường mô tả vị trí giảng viên ngành Truyền thông quốc tế sẽ đảm nhiệm công tác giảng dạy bậc đại học các môn học thuộc ngành học này. Song song, giảng viên cần thực hiện nghiên cứu khoa học, các hoạt động phát triển chuyên môn, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo và hợp tác trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, giảng viên có vai trò tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, các hoạt động phục vụ cộng đồng; Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác theo yêu cầu của trường.

Đáng chú ý với vị trí này, nhà trường đưa ra quyền lợi vô cùng đặc biệt. Ứng viên trúng tuyển sẽ được nhận mức tiền thưởng ban đầu 300 triệu đồng đối với giảng viên trình độ cao nhóm ngành ưu tiên được thu hút về làm việc tại trường; được hưởng chế độ đãi ngộ, hỗ trợ đối với giảng viên trình độ cao theo Đề án giữ chân, thu hút và hỗ trợ đội ngũ giảng viên trình độ cao của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Ngoài ra, ứng viên khi trúng tuyển được đảm bảo các quyền lợi cơ bản khác như tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định.