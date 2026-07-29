1 trung tướng chỉ huy cuộc đột kích, phát hiện đường dây nhập lậu dầu gội và sữa rửa mặt giả, tịch thu gần 120.000 sản phẩm

Cơ quan chức năng Thái Lan đã thu giữ hơn 120.000 sản phẩm giả có trị giá lên tới 8 tỷ đồng.

Cảnh sát Thái Lan (CIB) vừa triệt phá một kho chứa mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân giả quy mô lớn tại Bangkok, thu giữ hơn 118.000 sản phẩm giả mạo của nhiều thương hiệu nổi tiếng, với tổng giá trị ước tính vượt 10 triệu baht (khoảng 8 tỷ đồng).

Theo CIB, chiến dịch được công bố sau cuộc đột kích do Trung tướng cảnh sát Nattasak Chaowanasai, Tư lệnh Cục Điều tra Trung ương (CIB) dẫn đầu, phối hợp thực hiện tại quận Sai Mai, Bangkok. Vụ việc bắt nguồn từ thông tin do Công ty 88 (Thái Lan) cung cấp về tình trạng dầu gội thảo dược Lio giả được rao bán tràn lan trên các nền tảng trực tuyến.

Quá trình điều tra cho thấy các sản phẩm giả được tập kết tại một kho hàng ở quận Sai Mai trước khi phân phối đến người tiêu dùng trên toàn Thái Lan thông qua các đơn đặt hàng trực tuyến.

Sau khi được tòa án cấp lệnh khám xét, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra hai địa điểm, gồm một điểm tiếp nhận bưu kiện hoàn trả và một kho chứa hàng giả.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ tổng cộng 118.455 sản phẩm và tang vật, gồm 25.892 chai sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu Lio giả, 3.390 chai mỹ phẩm NU Formula giả, 2.600 chai mỹ phẩm CeraVe giả, 768 chai Bioderma giả, 1.032 chai dầu gội Head & Shoulders giả cùng 57.364 sản phẩm giả khác như kem đánh răng và dầu gội.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 23.000 tem nhãn giả, hàng nghìn nhãn mác, mực in, thiết bị làm giả bao bì cùng nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất và đóng gói.

Theo kết quả điều tra ban đầu, kho hàng được một công dân Trung Quốc thuê để lưu trữ hàng giả nhập lậu từ nước ngoài. Các sản phẩm sau đó được quảng cáo và bán trên các sàn thương mại điện tử trước khi đóng gói, giao tới khách hàng trong nước.

Cảnh sát cho biết đường dây này hoạt động khoảng 6 tháng, với doanh số trung bình từ 500-1.000 sản phẩm mỗi ngày. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng nhận tiền, chuyển địa điểm kho hàng và đổi tên các gian hàng trực tuyến.

Cơ quan chức năng cho biết các nghi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật Mỹ phẩm năm 2015 với hành vi buôn bán mỹ phẩm giả và Luật Nhãn hiệu năm 1991 về hành vi tàng trữ hàng hóa mang nhãn hiệu giả để kinh doanh. Mức phạt cao nhất có thể lên tới 4 năm tù cùng tiền phạt 400.000 baht, tùy theo từng hành vi vi phạm.

Thiếu tướng Nattasak Chaowanasai, Tư lệnh Cục Điều tra Trung ương, cho biết việc sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm giả không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Theo ông, các cơ sở sản xuất bất hợp pháp thường sử dụng nguyên liệu và hóa chất kém chất lượng nhằm giảm chi phí. Những sản phẩm này có thể gây dị ứng, kích ứng da, rụng tóc hoặc tích tụ các chất độc hại trong cơ thể nếu sử dụng trong thời gian dài.

Giới chức Thái Lan cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua mỹ phẩm trực tuyến, đặc biệt với những sản phẩm được chào bán với mức giá thấp bất thường. Người dân được khuyến nghị kiểm tra kỹ nguồn gốc, đơn vị phân phối và chỉ mua hàng từ các kênh chính thức để hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả.