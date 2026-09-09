1 triệu người xem nhân viên phở Lệ “giải cứu” vị khách Tây lần đầu ăn phở Việt Nam

Màn vật lộn với đôi đũa để gắp phở của vị khách Tây khiến chính nhân viên cũng phải ra tay “ứng cứu”, tạo nên khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng yêu.

Một vị khách nước ngoài lần đầu thưởng thức phở bò tại Việt Nam đã khiến dân mạng thích thú với loạt biểu cảm hài hước, từ màn tự tin “nêm nếm” bát phở, dùng chanh chà đũa cho đến khoảnh khắc loay hoay mãi không gắp được bánh phở và phải nhờ nhân viên đưa… dĩa.

Mới đây, tài khoản Celibateshowtimes với hơn 302.000 lượt theo dõi đăng tải đoạn video ghi lại lần đầu thưởng thức phở bò tại Việt Nam. Video nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem nhờ cách trải nghiệm món ăn rất tự nhiên và những tình huống có phần “khó đỡ” của vị khách Tây.

Video khách Tây ăn phở bò nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem nhờ cách trải nghiệm món ăn rất tự nhiên và những tình huống có phần “khó đỡ”

Địa điểm anh lựa chọn là Phở Lệ, một trong những quán phở lâu đời, nổi tiếng ở TP.HCM.

“Lần đầu tiên ăn phở ở Việt Nam. Hiện tại mình đang ở Phở Lệ, ăn thử món phở nạm bò này. Mùi thơm đấy. Thử thôi nào”, anh mở đầu video.

Vừa nhận bát phở, vị khách đã lập tức bắt tay vào công đoạn mà anh cho rằng không thể thiếu: nêm nếm. Anh vắt chanh vào bát rồi thêm một chút tương ớt trước khi bắt đầu thưởng thức.

Đáng chú ý, trước khi ăn, anh còn có màn xử lý đôi đũa khiến nhiều người bất ngờ. Lấy một miếng chanh, anh chà lên thân đũa rồi giải thích: “Có người bảo ở Việt Nam, mình nên luôn lau sạch đũa trước khi dùng, nên là làm thế này nhé: vắt chanh lên đũa để diệt hết vi khuẩn”.

Màn "lau đũa" thuần thục của vị khách Tây này khiến nhiều người Việt bất ngờ

Sau đó, anh còn hài hước nói rằng nếu đang ở Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn, mọi người có thể “đặt lịch hẹn” để dạy mình cách sử dụng đũa.

Tuy nhiên, đến lúc thực sự gắp phở thì vị khách mới nhận ra đây không phải chuyện dễ dàng.

Anh cầm mỗi tay một chiếc đũa, cố gắng gắp những sợi phở nhưng liên tục thất bại. Bánh phở vừa được gắp lên đã rơi xuống bát khiến anh khá lúng túng. Thấy vậy, một nữ nhân viên của quán lập tức mang tới cho anh một chiếc dĩa để việc ăn uống trở nên dễ dàng hơn.

Thấy khách lúng túng, một nữ nhân viên của quán lập tức mang tới cho anh một chiếc dĩa để việc ăn uống trở nên dễ dàng hơn.

Hành động “giải cứu” nhanh chóng này khiến vị khách bật cười: “Wow, thật luôn hả? Được rồi, cảm ơn bạn nhé. Ngại quá đi mất.”

Từ đó, anh chuyển sang kết hợp cả đũa lẫn dĩa để thưởng thức bát phở. Vừa ăn, vị khách vừa so sánh bánh phở tại Việt Nam với loại anh từng ăn ở Bắc Mỹ. Theo anh, bánh phở ở quê nhà thường mảnh hơn, trong khi sợi phở tại đây dày hơn một chút, mềm và nhìn chung vẫn “ổn”.

Nhưng thử thách lớn nhất dường như chưa đến. Khi một nữ nhân viên hỏi anh có muốn thêm ớt hay không, vị khách lập tức lắc đầu. Biểu cảm có phần hoảng hốt của anh khiến chính nhân viên cũng phải bật cười.

“Cái gì thế? Cay à? Mình không thích ăn cay đâu. Cay quá. Không được”, anh vừa nói vừa thể hiện rõ sự “sợ hãi” trước vị cay.

Trong quá trình ăn, anh cũng khá chăm chú khám phá từng loại thịt trong tô. Anh nhận ra phần thịt có màu đậm và phần có màu nhạt hơn, đồng thời cho rằng phần thịt màu nhạt dễ ăn hơn, còn phần đậm màu có độ dai rõ rệt.

“Mình thích cái này hơn cái kia. Nên cái kia để sang bên, còn cái này thì cho vào miệng thôi”, anh hài hước nhận xét.

Phở Lệ - quán phở hơn 50 năm tuổi ở Sài Gòn

Quán phở xuất hiện trong video là Phở Lệ, một địa chỉ quen thuộc với những người yêu phở ở TP.HCM.

Theo thông tin từ website chính thức, Phở Lệ được thành lập từ năm 1970, khởi nguồn từ một quán phở gia đình tại Quận 5 và đến nay đã có hơn 50 năm hoạt động. Hiện thương hiệu công bố đang có 2 cửa hàng, gồm cơ sở tại 303-305 Võ Văn Tần và cơ sở tại 413-415 Nguyễn Trãi.

Phở Lệ được thành lập từ năm 1970, khởi nguồn từ một quán phở gia đình tại Quận 5. Ảnh: @kikiphung

Riêng cơ sở Nguyễn Trãi nằm trên tuyến đường đông đúc ở khu vực Chợ Lớn, được biết đến với phong cách phở mang đậm khẩu vị miền Nam. Quán phục vụ các loại phở bò với nhiều lựa chọn như tái, nạm, gân, bò viên và thập cẩm. Nước dùng được giới thiệu là ninh từ xương bò, trong khi các loại rau, giá và gia vị ăn kèm tạo nên nét đặc trưng của phở kiểu Nam.

Hiện website Phở Lệ niêm yết phở tái, nạm, gân và bò viên giá 95.000 đồng/tô, trong khi phở thập cẩm có giá 110.000 đồng. Quán cũng bán thêm chén hột gà với giá 10.000 đồng.

Tô phở Lệ gây ấn tượng với thịt bò mềm thêm, nạm, gầu có mỡ đan xen, bò viên dai giòn và sợi phở đặc trưng của miền Nam. Ảnh: Trung Di Lung Tung

Đây cũng không phải lần đầu Phở Lệ được nhắc đến trong các danh sách những địa chỉ phở đáng thử tại TP.HCM. Quán từng được giới thiệu là một trong những đại diện nổi bật của phong cách phở miền Nam, với tô phở thường có nhiều topping, ăn kèm rau giá và các loại tương.

Nhân viên được khen vì màn “ứng cứu” vị khách Tây

Cuối video, vị khách còn ghi lại khoảnh khắc 3 nữ nhân viên của quán đứng phía sau chụp ảnh cùng mình. Cả ba người đều cười và tạo dáng vui vẻ trước sự hài hước của vị khách.

Một trong ba nhân viên sau đó còn để lại bức ảnh chụp chung ở phần bình luận kèm dòng chữ “so cute” (dễ thương quá).

Bên dưới video, nhiều người cũng dành lời khen cho sự nhiệt tình của nhân viên Phở Lệ. Không chỉ nhanh chóng nhận ra vị khách đang gặp khó khăn với đôi đũa, nữ nhân viên còn chủ động mang dĩa tới để anh có thể tiếp tục thưởng thức bữa ăn mà không quá “vật lộn”.

Cả ba nhân viên đều cười và tạo dáng vui vẻ trước sự hài hước của vị khách Tây.

Một số người lại tranh thủ “truyền kinh nghiệm” cho vị khách lần đầu ăn phở. Trong đó, có người khuyên anh nên thử nước dùng nguyên bản trước khi cho chanh, tương ớt hay các loại gia vị, để cảm nhận rõ hơn hương vị của bát phở.

Dù cách thưởng thức có phần khác biệt, màn “debut” với phở Việt của vị khách Tây lại nhận được nhiều phản ứng tích cực. Từ cách anh tò mò khám phá từng thành phần, loay hoay với đôi đũa cho tới biểu cảm khi được hỏi có ăn cay hay không, tất cả tạo nên một trải nghiệm vừa chân thật vừa hài hước về lần đầu thử món ăn được xem là một trong những biểu tượng ẩm thực của Việt Nam.