Theo Tổ chức Dân số Bền vững Úc (SPA), sai sót trong cách tính toán số liệu thống kê dẫn đến việc hiện nay có nhiều người đang sinh sống tại quốc gia này hơn số dân thực tế.

Nhóm này chỉ ra một điểm bất thường trong cách tính toán dữ liệu, đó là chỉ những người cư trú tại Úc trong 12 tháng trong số 16 tháng gần đây mới được tính. Với cách tính số liệu hiện tại, visa sinh viên, khách du lịch bụi và lao động tay nghề cao có thể bị bỏ sót trong phép tính.

Úc có thể có nhiều hơn một triệu người so với số liệu thống kê chính thức. Ảnh: NewsWire/Andrew Henshaw

Chủ tịch quốc gia của SPA, Peter Strachan, cho biết các số liệu này được xây dựng dựa trên giả định về một thế giới có tỷ lệ luân chuyển nhân viên thấp, mặc dù nền kinh tế Úc lại dựa trên tỷ lệ luân chuyển nhân viên cao.

"Úc đang gặp vấn đề về đo lường dân số," ông nói.

“Hãy tưởng tượng nếu các nhà quy hoạch đô thị ở Las Vegas, nơi có dân số thường trú là 642.000 người, lại bỏ qua nhu cầu về thực phẩm và cơ sở hạ tầng phát sinh từ lượng khách du lịch hàng năm lên tới 42 triệu người, con số này có thể gần gấp đôi dân số vào những thời kỳ cao điểm.”

Lời kêu gọi từ SPA được đưa ra sau khi Trung tâm Dân số công bố số liệu hôm thứ Sáu (9/1), dự đoán rằng dân số Úc sẽ vượt quá 28 triệu người trong sáu tháng tới.

Điều này xảy ra bất chấp tỷ lệ tăng trưởng dân số chững lại ở mức thấp kỷ lục 1,3%, giảm so với 1,5% năm ngoái, trong khi cả tỷ lệ di cư và tỷ lệ sinh đều đang giảm. Việc tuổi thọ trung bình tăng lên giúp bù đắp cho tỷ lệ sinh giảm, với dự kiến phụ nữ sẽ sống đến 87,1 tuổi và nam giới đến 83,4 tuổi từ năm 2035-2036.

Số lượng người tăng thêm có thể gây áp lực lên cơ sở hạ tầng quốc gia. Ảnh: NewsWire / Andrew Henshaw

Theo SPA, hiện có hơn 29 triệu người đang sinh sống tại Úc.

Phát ngôn viên của SPA, Erin Rolandsen, cho biết: “Sau khi tính đến thời hạn visa và định nghĩa về cư trú, có hơn một triệu người đang hiện diện trên thực tế nhưng không được thống kê trong số liệu Dân số Thường trú Ước tính của Cục Thống kê Úc”.

Bà Rolandsen cho rằng điều này đã làm quá tải nguồn lực của Úc.

"Tình trạng thiếu nhà ở, tắc nghẽn cơ sở hạ tầng và quá tải bệnh viện không chỉ đơn thuần là do không dự báo được nhu cầu," bà nói.

“Chúng là kết quả của những vấn đề đo lường chưa tính đến tác động của những người đã có mặt ở đây.”

Hôm thứ Sáu (9/1), Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết Úc đang đối mặt với những thay đổi về nhân khẩu học, nhưng Trung tâm Dân số đang giúp đưa ra những quyết định nhằm xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn và nâng cao mức sống.

“Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ trong nền kinh tế những năm gần đây, bao gồm cả việc xây dựng thêm nhà ở, tăng cường chính sách nhập cư, đầu tư vào kỹ năng và giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt cho người dân Úc, nhưng chúng ta nhận thức rằng công việc vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, ông nói.

Nguồn: Yahoo News