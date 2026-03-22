Tháng 3 gõ cửa cũng là lúc vùng đất Cố Đô bước vào giai đoạn tình nhất trong năm. Đây là thời điểm giao thoa giữa cái dư vị dịu dàng cuối xuân và cái nắng vàng hanh hao đầu hạ, tạo nên một bầu không khí dễ chịu đến lạ kỳ.

Tin vui nối tiếp tin vui cho du lịch Việt Nam khi vừa qua, nền tảng du lịch trực tuyến nổi tiếng Tripadvisor đã chính thức vinh danh Huế ở vị trí thứ 6 trong danh sách 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới năm 2026. Sự công nhận này không chỉ khẳng định vị thế quốc tế của cố đô mà còn giải mã lý do vì sao giới trẻ lại đang rần rần chia sẻ những khung hình "đẹp rung động" tại vùng đất này.

Người Huế truyền tai nhau rằng, nắng tháng 3 ở Huế đẹp rung động lòng người

Trên khắp các diễn đàn du lịch, những từ khóa như "Huế tháng 3" hay "Huế đẹp rung động" đang phủ sóng dày đặc. Ánh nắng tháng 3 ở Huế không gắt mà trong trẻo như rót mật, soi bóng xuống dòng sông Hương phẳng lặng. Đây cũng là mùa mà sắc hoa nhuộm thắm các con phố, từ sắc hồng mộng mơ của hoa ngô đồng trong Đại Nội đến vẻ tinh khôi của những nhành hoa sưa hay sắc đỏ rực rỡ của thảm hoa bên bờ sông. Không khí lúc này vô cùng chiều lòng người, cho phép du khách thong dong tản bộ cả ngày mà không thấy mệt, tận hưởng trọn vẹn nhịp sống chậm rãi đặc trưng.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ hình ảnh đi du lịch Huế vào tháng 3. Ảnh: minhtri532

Tại các địa điểm di sản nổi tiếng như Đại Nội, cung An Định, lăng Minh Mạng hay chùa Thiên Mụ, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ xúng xính trong tà áo dài truyền thống hoặc những bộ váy áo thướt tha. Nhiều bạn phải xuýt xoa thừa nhận rằng Huế dường như là một "studio khổng lồ" mà chỉ cần đứng vào góc nào cũng có ảnh đẹp.

Thậm chí, nhiều khách du lịch cũng phải công nhận rằng, đi 1 mét vuông bắt gặp hàng chụp nàng thơ đang tạo dáng bên công viên sông Hương. Tiếng máy ảnh lách tách hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng tạo nên một sức sống mới cho những công trình rêu phong cổ kính.

Nhiều bạn trẻ trải nghiệm việc ngắm hoàng hôn bên dòng sông Hương. Ảnh: huyenchang.25

Ẩm thực, cơ sở lưu trú ở Huế đều rất vừa túi tiền, hợp cho những ai muốn đi du lịch chậm

Đi du lịch Huế mà bỏ qua ẩm thực thì quả là một thiếu sót lớn. Huế nổi tiếng với các món ăn mang đậm bản sắc vùng miền, từ sự tinh tế của ẩm thực cung đình đến cái đậm đà của các món bình dân. Bạn có thể bắt đầu ngày mới với một tô bún bò Huế nóng hổi, thưởng thức các loại bánh bèo, nậm, lọc trứ danh, hay ngồi vỉa hè ăn bát cơm hến cay nồng đúng điệu. Đặc biệt, đừng quên ghé qua chợ Đông Ba để nếm thử đủ loại chè Huế màu sắc, món quà giải nhiệt lý tưởng cho những buổi chiều dạo phố.

Ẩm thực Huế có nhiều món trứ danh, nhất định phải thử. Ảnh: 3.tien

Về lưu trú, Huế cung cấp hệ thống dịch vụ cực kỳ đa dạng và hài hòa với túi tiền của du khách. Các khách sạn cao cấp ven sông Hương hay các khu resort gần biển có mức giá dao động từ 1.500.000 VNĐ đến hơn 5.000.000 VNĐ/đêm cho những ai muốn trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng. Trong khi đó, các bạn trẻ yêu thích sự gần gũi có thể lựa chọn các homestay trong trung tâm thành phố với thiết kế xinh xắn, đậm chất "vibe" Huế, mức giá chỉ từ 300.000 VNĐ đến 700.000 VNĐ/đêm nhưng luôn đầy đủ tiện nghi và sự hiếu khách.

Chính người Huế cũng phải công nhận nhịp sống ở đây có một nhịp điệu riêng, cái nhịp điệu thong dong đến lạ kỳ. Giữa không khí chiều lòng người ấy, du khách hoàn toàn có thể thong dong tản bộ cả ngày mà không thấy mệt, cứ thế để bản thân bị cuốn vào sự chậm rãi đặc trưng, nơi mà mọi vội vã của cuộc sống ngoài kia dường như đều dừng lại sau nhịp bước chân.

Với sự kết hợp giữa danh hiệu quốc tế và vẻ đẹp tự nhiên đang độ rực rỡ nhất, Huế tháng 3 thực sự là một hành trình không thể bỏ lỡ cho những ai đang tìm kiếm sự lãng mạn và yên bình.