1 tỉnh ở miền núi phía Bắc sở hữu công trình hơn 770 tỷ đồng xếp top 1 hành tinh, sắp có mỏ vàng 6.800 tỷ đồng

Địa phương này còn sở hữu điểm đến đã 3 lần được giải "Oscar của ngành du lịch".

Sơn La là tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, có diện tích tự nhiên hơn 14.000 km² và dân số hơn 1,4 triệu người. Tính bình quân, mỗi km² của tỉnh có khoảng 100 người sinh sống.

Với địa hình trải dài từ những cao nguyên xanh mát đến các dãy núi cao, Sơn La có nhiều cảnh sắc khác nhau. Mỗi mùa, vùng đất này lại mang một diện mạo khác: khi thì những cánh đồng và đồi chè xanh mướt, lúc lại là những triền núi phủ trắng hoa mận, hoa mơ, hay chìm trong biển mây.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Sơn La đã đón khoảng 3,42 triệu lượt khách du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 58% kế hoạch cả năm. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 3.490 tỉ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, hoàn thành 49% mục tiêu năm.

Trong bức tranh du lịch của Sơn La, các địa điểm dưới đây là những cái tên nổi bật:

Cao nguyên Mộc Châu

Mộc Châu nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.000m, sở hữu khí hậu tương đối mát mẻ. Mỗi thời điểm trong năm, cao nguyên lại có một diện mạo khác. Đầu năm là mùa hoa mận, hoa mơ; mùa hè có các vùng trồng dâu tây, mận, đào; cuối năm là mùa hoa dã quỳ, hoa cải. Rừng thông Bản Áng, thác Dải Yếm, thác Chiềng Khoa, đỉnh Pha Luông hay các bản làng cũng trở thành những điểm dừng quen thuộc của du khách khi đến Mộc Châu.

Đồi chè Mộc Châu. Ảnh: Cục Du lịch Việt Nam

Sức hút của Mộc Châu đã được công nhận bằng việc liên tục xuất hiện trong danh sách những điểm đến được World Travel Awards (WTA) - giải thưởng thường được ví như "Oscar của ngành du lịch" - vinh danh.

Năm 2025, Mộc Châu đã được xướng tên ở hạng mục Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới bởi WTA. Đây là lần thứ 3, Mộc Châu nhận được giải thưởng danh giá này (2 lần trước đó là vào năm 2022 và 2023).

Cánh đồng hoa cải tại Mộc Châu. Ảnh: Cục Du lịch Việt Nam

Cũng trong năm 2025, tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á và Châu Đại Dương diễn ra ở Hồng Kông (Trung Quốc), địa điểm này lần thứ 4 được vinh danh ở hạng mục “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á 2025”.

Lòng hồ thuỷ điện Sơn La

Nếu Mộc Châu đã có thương hiệu du lịch thì vùng lòng hồ thủy điện Sơn La lại đang được kỳ vọng trở thành dư địa tăng trưởng mới.

Lòng hồ thuỷ điện Sơn La. Ảnh: Mộc Châu Tourism

Thủy điện Sơn La được xây dựng trên sông Đà, khánh thành năm 2012. Công trình hình thành một lòng hồ dài hơn 150km, diện tích khoảng 16.000ha. Những dãy núi nối tiếp nhau, mặt nước rộng và các bản làng ven hồ tạo nên một cảnh quan có nhiều nét tương đồng với mô hình du lịch lòng hồ ở Tây Bắc.

Đến đây du khách có thể trải nghiệm đi thuyền trên hồ, ngắm cảnh quan hai bên bờ, ghé các bản tái định cư, tìm hiểu đời sống của đồng bào dân tộc, tham quan cầu Pá Uôn hoặc thưởng thức các món cá sông theo cách chế biến của người Thái.

Hình ảnh sương sớm trên công trình Thủy điện Sơn La. Ảnh: Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Hiện vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La đang được định hướng trở thành Khu du lịch quốc gia. Theo kế hoạch của tỉnh, đến năm 2030 khu vực này đặt mục tiêu đón khoảng 1,3 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 6.800 tỷ đồng và tạo nhu cầu việc làm cho hơn 4.000 lao động. Sơn La đặt mục tiêu hoàn thành trên 50% các điều kiện công nhận vùng lòng hồ là Khu du lịch quốc gia vào năm 2030, hướng tới hoàn thiện các tiêu chí vào năm 2035.

Vì thế khu vực này có thể xem là một "mỏ vàng" mới của du lịch Sơn La, nếu địa phương biến được lợi thế cảnh quan rộng lớn thành các sản phẩm du lịch đủ sức hút.

Cầu kính Bạch Long

Bên cạnh những thuỷ điện Sơn La hay cao nguyên Mộc Châu, Sơn La còn có những công trình tạo dấu ấn riêng. Nổi bật là cầu kính Bạch Long tại khu du lịch Mộc Châu Island, được Guinness World Records công nhận là cầu kính đi bộ dài nhất thế giới với tổng chiều dài hơn 632m. Cầu nằm giữa núi rừng Mường Sang, gồm đoạn bắc qua thung lũng dài 290m và đoạn men theo vách đá dài 342m, ở độ cao có nơi tới 150m so với mặt đất.

Cầu kính Bạch Long tại khu du lịch Mộc Châu Island, được Guinness World Records công nhận là cầu kính đi bộ dài nhất thế giới. Ảnh: Đinh Huy

Điểm hấp dẫn của Bạch Long không chỉ nằm ở kỷ lục, mà còn ở trải nghiệm ngắm cảnh từ trên cao. Đứng trên mặt cầu bằng kính siêu cường lực, du khách có thể nhìn xuống thung lũng xanh và con suối phía dưới, giữa không gian núi rừng Tây Bắc. Hành trình kết thúc tại hang Chim Thần, hay còn gọi là hang Mường Móoc, nơi có hệ thống nhũ đá tự nhiên và những tác phẩm điêu khắc đá gắn với đời sống văn hóa của người Thái. Công trình được đầu tư 773 tỷ đồng và mở cửa đón khách từ dịp 30/4/2022, trở thành một trong những điểm tham quan đặc trưng của Mộc Châu.

Ảnh: Đinh Huy

Ngoài những địa điểm trên, Sơn La còn ﻿hấp dẫn du khách bởi thiên đường mây Tà Xùa, những cánh rừng hoa sơn tra ở Mường La, cánh đồng Mường Tấc.