1 tỉnh có tổng thu du lịch 26.000 tỷ đồng trong 6 tháng, cao thứ 3 cả nước chỉ sau TP.HCM, Hà Nội: Sở hữu "hòn ngọc xanh" cực hút khách nước ngoài

Theo thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã đón hơn 5,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 88% so với cùng kỳ. Cụ thể, khách quốc tế đến địa phương này ước đạt 2,3 triệu lượt, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt gần 2,8 triệu lượt, tăng 40% so với cùng kỳ.



Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 26.072 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong nửa đầu năm nay chỉ xếp sau TP.HCM (92.600 tỷ đồng) và Hà Nội (55.400 tỷ đồng).

Khánh Hoà cũng nằm trong top các địa phương có doanh thu du lịch cao nhất dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 khi đón 970.000 lượt khách, thu về 1.306 tỷ đồng. Mức thu ấn tượng cho thấy sức hút từ du lịch Khánh Hoà với khách du lịch trong và ngoài nước.

Khánh Hòa có bờ biển dài 385 km và hơn 200 quần đảo nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp. Thời điểm thích hợp để du lịch Khánh Hòa là mùa khô từ tháng 2 đến tháng 9, đặc biệt là giai đoạn tháng 4 đến tháng 8 thời tiết nắng ráo thuận tiện cho các hoạt động tắm biển, tham quan các hòn đảo và vịnh biển.

Một số địa điểm du khách có thể lựa chọn trên hành trình khám phá Khánh Hoà:

Biển, đảo ở Nha Trang

Nha Trang, được mệnh danh là "hòn ngọc biển Đông", là một trong những vịnh đảo hút du khách bậc nhất cả nước. Thành phố này nổi tiếng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn như bãi biển Nha Trang chạy dài dọc thành phố, đảo Hòn Tre, Hòn Chồng, Hòn Tằm, đảo Yến - Hòn Nội với bãi cát trắng mịn, nước biển xanh trong phù hợp các hoạt động tắm biển, tour lặn biển ngắm san hô…

Bãi biển Nha Trang (Ảnh: Ninetyeast)

Làng chài ở đảo Hòn Một hút khách bởi vẻ đẹp thanh bình, không khí trong lành. Đi cáp treo vượt biển ngắm trọn vẻ đẹp của Nha Trang từ trên cao cũng là hoạt động không thể bỏ lỡ khi đến thành phố du lịch này.

Hòn Chồng (Ảnh: Khoa Trần)

Bãi tắm đôi ở Đảo Yến Nha Trang (Ảnh: ST)

Viện Hải dương học Nha Trang



Viện Hải dương học Nha Trang cũng là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Khánh Hoà, với hơn 20.000 mẫu vật và nơi sinh sống của hơn 4.000 loài sinh vật biển. Đây cũng là trung tâm nghiên cứu đời sống sinh vật biển lớn nhất Đông Nam Á.

(Ảnh: @kino.doan)

Khánh Hòa nổi tiếng với 4 hòn đảo "Tứ Bình" được lòng tín đồ du lịch bởi vẻ đẹp thơ mộng gồm 4 đảo Bình Hưng, Bình Ba, Bình Tiên và Bình Lập. Bình Ba và Bình Hưng hiện đã dừng các hoạt động du lịch, vậy nên du khách có thể lựa chọn Bình Tiên và Bình Lập để trải nghiệm, khám phá.



Bình Tiên sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và biển êm dịu, lý tưởng cho các hoạt động cắm trại trên biển, leo núi, lặn ngắm san hô. Bình Lập, mệnh danh "Maldives Việt Nam", nổi bật làn nước biển trong xanh nhìn thấy đáy, là điểm đến phù hợp để nghỉ dưỡng, thưởng thức hải sản, khám phá làng chài, chèo thuyền kayak…

Biển Bình Tiên

Đảo Bình Lập (Ảnh: ZNews)

Tháp Bà Ponagar

Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang là một di tích lịch sử quan trọng của nền văn hóa Chăm Pa, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 2km. Được xây dựng trên đồi Cù Lao bên bờ sông Cái từ thế kỷ thứ 8, tháp Bà Ponagar bao gồm 3 tầng chính: tháp cổng, đền tháp và Mandapa. Hiện nay, chỉ còn lại các khối kiến trúc của tầng 2 và tầng 3, trong đó tầng 3 có ngọn tháp trung tâm cao 23m, cho phép du khách ngắm cảnh biển Nha Trang.

Tháp Bà Ponagar còn là nơi tổ chức lễ hội đặc sắc vào cuối tháng 3 âm lịch, từ 21 đến 23/3 âm lịch. Lễ hội này là dịp để tìm hiểu văn hóa và lịch sử của người Chăm, với các hoạt động biểu diễn vũ điệu dân tộc Chăm. Tại đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng kiến trúc ấn tượng mà còn trải nghiệm các nghi lễ truyền thống và văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương.

Vịnh Vân Phong và Ninh Vân

Vịnh Vân Phong, thuộc huyện Vạn Ninh và cách trung tâm Nha Trang khoảng 80km, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp và hoang sơ. Vịnh Vân Phong có 28 đảo nhỏ, trong đó hòn Ông (đảo Cá Voi) là điểm đến nổi bật cho nghỉ dưỡng và trekking đến Mũi Đôi, điểm đón bình minh đầu tiên ở Việt Nam.

Vịnh Vân Phong (Ảnh: Vietnamdiscoveries)

Vịnh Ninh Vân, cách Nha Trang hơn 60km, sở hữu bãi cát dài và núi rừng trùng điệp. Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như bơi lội, lặn biển, lướt sóng và cắm trại.

Suối Ba Hồ

Khu du lịch suối Ba Hồ thường được mệnh danh là "Tuyệt tình cốc" của Nha Trang. Khu vực này gồm 3 hồ nước chính, được tạo ra theo cấp bậc nước chảy từ đỉnh Hòn Sơn ở độ cao hơn 600m. Với địa hình hiểm trở và những mỏm đá lớn gồ ghề, suối Ba Hồ là điểm đến ưa thích của những người thích mạo hiểm, với các hoạt động như nhảy cầu, chèo thuyền kayak và đạp xe trên nước.

(Ảnh: @dasha_ka)

Bãi biển Dốc Lết

Dốc Lết, nằm cách Nha Trang khoảng 50km về phía bắc thuộc huyện Ninh Hòa là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích sự hoang sơ và yên bình. Bãi biển Dốc Lết còn được mệnh danh là "Hawaii thu nhỏ giữa lòng thành phố biển" với những cồn cát trắng cao ngăn cách đất liền với biển.